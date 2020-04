Se equivocó mi amigo Javier Alatorre, hay que hacerle caso a López-Gatell: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Javier Alatorre, conductor del noticiario Hechos, se equivocó en sus declaraciones al respecto del trabajo de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y llamó a la sociedad a hacer caso.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacer le caso al doctor Hugo LópezGatell. Creo que fue una actitud no muy bien pensada“, dijo el presidente en un mensaje a la nación.

El presidente dijo que “Javier es una persona buena, cometió un error, como cometemos errores todos y ademas hizo uso de su libertad de cada quien a expresarse”.

Aunque “hay que aclarar que no esta bien a llamar a no hacerle caso a López-Gatell. Es una autoridad que nos representa, a mi me representa. Considero que todos los mexicanos debemos hacerle caso a los especialistas“, djio el mandatario.

López Obrador recalcó que no debe existir un “linchamiento politico por alguíen que no comprata nuestro punto de vista, incluso aunque esas opiniones afecten a la colectividad”.

En medio de la pandemia global por el coronavirus, la cadena de televisión TV Azteca desafió la campaña del gobierno federal y pidió desobedecer las medidas contra el Covid-19 e ignorar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El conductor Javier Alatorre, titular del noticiario Hechos, presentó un reportaje en el que pidió “ya no hacerle caso a Hugo López-Gatell” porque “sus cifras ya se volvieron irrelevantes“.

Además, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta pidieron hacer caso a López-Gatell.

