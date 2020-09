Sector salud recuperará atención a enfermedades ‘no Covid’ tras baja de hospitalizados

Debido a la disminución de ocupación hospitalaria por casos de Covid-19, el gobierno federal y las entidades estatales trabajan en un protocolo de “recuperación” de los servicios a pacientes “no Covid”.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la próxima semana se publicará un decreto con medidas para la recuperación de servicios médicos en hospitales públicos que no tienen que ver con Covid-19.

El funcionario federal aclaró que esto no significa que se vayan a desmantelar los servicios de atención a la epidemia, toda vez que se espera la temporada de influenza de octubre a abril, lo que podría incrementar, una vez más, los padecimientos respiratorios.

“La temporada influenza ocurre entre octubre y marzo o abril del siguiente año, no hay duda que tendremos temporada de influenza, además de influenza vamos a tener Covid, si eso ocurre va a haber posibilidad de que se sobreocupen los hospitales y no queremos desmantelar la capacidad que hemos logrado, esto es una cuadruplicación de la capacidad hospitalaria que representó un esfuerzo logístico, financiero, humano y no queremos disminuirla”, afirmó López-Gatell.

Aunado a esto, apuntó que hay hospitales donde ya no se reporta atención a casos de Covid-19.

La ocupación de camas generales para enfermedades respiratorias en todo el país es de 34%, lo que deja 20,900 espacios libres para pacientes de Covid-19 que requieran cuidados hospitalarios básicos.

Nayarit es el estado que reporta el nivel más alto en este rubro, con 57%, seguido de Nuevo León, con 56%.

En tanto, la ocupación a nivel nacional de camas con ventilador para pacientes graves es de 30%, de forma que existen 7,354 camas disponibles.

En la conferencia diaria en Palacio Nacional este viernes, el funcionario reportó 66,851 defunciones y 623,090 nuevos casos comprobados en laboratorio.

