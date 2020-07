Semáforo Covid-19: cinco estados regresan a rojo

Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz volvieron a ser clasificado como estados con nivel máximo de riesgo de Covid-19 y regresaron al color rojo en el semáforo de riesgo presentado hoy por la Secretaría de Salud (Ssa).

En tanto, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca fueron reclasificados y pasaron de rojo a naranja.

El semáforo que entrará en vigor el próximo lunes tiene contempla a 17 estados en color naranja, es decir riesgo alto, y 15 en nivel rojo, riesgo muy alto, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Ssa.

Mapa: Secretaría de Salud.

Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, y Tabasco continúan en el semáforo como estados con máxima alerta epidémica.

El semáforo vigente hasta el próximo domingo contempló a 18 estados fueron clasificados en color naranja y 15 en color rojo.

Al pasar a color naranja, se relajan las restricciones de distanciamiento social y se pueden reiniciar más actividades económicas y sociales bajo condiciones sanitarias específicas para evitar contagios.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que mientras la pandemia por Covid-19 continue activa, existe el riesgo de rebrotes al intentar reactivar las actividades económicas y públicas.

“Esto no quiere decir que no hay que desconfinar, no es posible porque mantener a una sociedad confinada tiene consecuencias múltiples, sobre todo en un país con tantas desigualdades”, afirmó.

El semáforo de riesgo epidémico se define por el porcentaje de ocupación hospitalaria, la tendencia de personas que requieren hospitalizaciones, la tendencia de síndrome Covid-19, es decir, el conjunto de personas que tuvieron síntomas parecidos a coronavirus, y finalmente, el nivel de positividad resultante en las pruebas que se realizan en cada uno de los estados.

