Silvano Aureoles anuncia ‘Nueva Movilidad’ en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció la Nueva Movilidad en el estado, que contempla seis acciones encaminadas a evitar que el número de contagios continúe incrementando.

1) Todos los comités municipales de seguridad en salud tendrán que sesionar para establecer el cierre parcial de actividades en municipios de alto riesgo.

“El cierre parcial implica que durante tres semanas se cerrarán temprano, de jueves a sábado, los establecimientos de actividades no esenciales, mientras que el domingo será cierre total y se pedirá a la gente que se quede en casa”, explicó Aureoles a través de un comunicado de prensa.

2. Los Guardianes de la Salud harán mayor vigilancia para asegurarse que en los negocios se cumplan con filtro sanitario, gel antibacterial, medición de temperatura corporal, ruta de entrada y salida, señalética de sana distancia, así como el aforo permitido.

3. Plan de vigilancia, que implica una evaluación quincenal del riesgo, municipio por municipio, al interior de los comités municipales.

Te puede interesar: Cofepris aprueba vacuna de AstraZeneca

4. Cumplir de manera contundente las medidas señaladas por la autoridad en salud.

5. Reforzar las medidas de vigilancia del transporte público.

6. Continúa prohibida la celebración de eventos masivos, como son fiestas, jaripeos, bailes, peleas de gallos y cualquier otra situación que represente aglomeración de personas.

De igual forma, el gobernador advirtió que si la movilidad no disminuye y los contagios no paran, Michoacán podría pasar a rojo en el semáforo de riesgo epidémico de la Federación.

“Debe quedar claro que esto no ha terminado y que estamos a un paso de que se nos acaben las camas. Si no apretamos las medidas, en una semana ya no vamos a tener espacios para atender a los enfermos”, enfatizó Aureoles a través de un comunicado de prensa.

Sigue en esta sección el avance contra la pandemia en México y el mundo