Sin cita ni registro, comienza vacunación de adultos mayores en CDMX

Jessica García fue la primera en llegar al módulo de la Escuela Primaria Maestros Mexicanos en el barrio de San Francisco, en Magdalena Contreras. Desde las 5 de la mañana, la joven estuvo formada afuera del plantel para guardar el lugar de su papá y su abuela, quienes llegaron hacia las 7:30 de la mañana para continuar formados y recibir las primeras dos fichas de vacunación, contó.

Tras ella, al menos 250 personas ya estaban formadas a las 9 de la mañana para recibir la primera de dos dosis de la vacuna AstraZeneca, la cual, según confirmó este mismo lunes en entrevista televisiva Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, se puede aplicar en ventanas de hasta 12 semanas sin perder la eficacia.

Enrique y su mamá ingresaron pasadas las 9:30 al inmueble acompañados de Jessica, quien apoyó así a su abuela en el llenado del formulario. Para ese momento, Jessica había completado tres formularios de cada uno de sus personas adultas mayores: uno del gobierno federal, lanzado a principios de mes; uno del gobierno de la Ciudad de México para conocer la sede; y este tercero para descartar cualquier alergia o síntoma vinculado con el Covid-19.

Para este punto del día, y tras casi 5 horas de espera, el registro era lo de menos. En el punto de vacunación, los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, sólo validaban la credencial de elector para que el apellido coincidiera con la convocatoria de la A a la G, y con el código postal.

Hoy dio inicio la vacunación contra Covid 19 a adultos mayores en la Ciudad de México. Foto: © Oswaldo Ramírez / Forbes México 15 febrero 2021

A principios de mes, cuando se lanzó el sitio mivacuna.gob.mx, el subsecretario de promoción y prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los ciudadanos se podían registrar en la demarcación donde habitaran actualmente, al margen de si era su domicilio o no. Sin embargo, este lunes nada de eso se hizo patente.

Una mujer acudió al módulo pasado el mediodía para validar este escenario, pero de inmediato fue despachada: “tiene que tener la credencial de acá. Si su INE dice Estado de México, los tiene que llevar a vacunar allá“, le dijo uno de los trabajadores de la CDMX, quienes más quejas recibieron y menos información tenían.

“Sólo vecinos de Magdalena Contreras”, insistió Paola a los asistentes formados en la fila que daba vuelta casi completa a la cuadra. Paola acompañó a su mamá, Marcela, quien portaba una férula en la rodilla tras una lesión reciente, a que se vacunara. Ella decidió colaborar con la organización ante el temor de haber acudido a la cita y no alcanzar vacuna.

Entonces urgió a los funcionarios de la CDMX a que contaran a los asistentes para evitar que se formaran sin sentido.

Vacunación en alcaldía Milpa Alta, San Pedro Atocpan. Foto: © Fernando Luna Arce

Si bien la cita era a las 9 de la mañana, las dosis a aplicarse llegaron al plantel hasta las 10:04 en un vehículo rojo de un particular. En el lugar, ninguno de los presentes pudo confirmar la procedencia de la unidad.

Una vez con las dosis a mano, comenzó la aplicación. Enrique, quien entró desde las 9:30, recibió la dosis y cumplió la espera de 30 minutos al interior de la escuela, tras lo cual salió casi a las 11:00 horas.

“No me dolió, nomás cuando entró el piquete”, dijo. Ni mareos ni malestar. El hombre dejó la sede casi 6 horas después de que su hija acudiera a formarse, con el aviso de que el proceso habrá de repetirse en un lapso de entre 8 y 12 semanas, es decir, dos o tres meses.

“Nos dijeron que estemos pendientes del correo”, señaló Jessica antes de abordar su auto azul eléctrico, rodeado por al menos una decena de personas que aún aguardaban por la vacuna.

A su salida, comenzó el conteo con fichas “simbólicas”: Alejandro, uno de los funcionarios de participación ciudadana de la CDMX, anotó en la mano de cada una de las personas formadas un número en plumón negro indeleble, con el fin de registrar a los cerca de 500 asistentes o sus representantes: hijas, nietos, sobrinas, quien fuera, como Fernanda, quién ocupó el puesto de su papá por casi 5 horas, y apenas a las 2 de la tarde, vio a su padre sentado aguardando la vacuna.

– “¿Como a qué hora terminará?”, pregunta.

Por ahí, Alejandro comenta que aún faltarán unas 2 horas. Así comenzó la primera jornada de vacunación, con al menos 5 horas de espera entre el frío de la madrugada y el sol de mediodía por un poco de esperanza para prevenir el contagio de Covid-19.

“Llevamos un año encerrados, ¿qué nos cuesta esperar?”, se dice Felipe para animarse. “En la farra aguantábamos más”.

Hoy dio inicio la vacunación contra Covid 19 a adultos mayores en la Ciudad de México. Foto: © Oswaldo Ramírez / Forbes México 15 febrero 2021

Registros foráneos

El sitio de internet de la CDMX permitía el registro de cualquier persona mayor de 60 años sin importar que no viviera en la demarcación señalada, lo que causó confusión.

Hacia el mediodía, Miguel, habitante de Tlalpan, llegó con su credencial de elector a la fila de la escuela para recibir la dosis. Sin embargo, los funcionarios de participación ciudadana de la CDMX le instruyeron que esperara a que la vacunación comenzará en su alcaldía.

“Mi nieto me registró aquí y dijo que aquí me toca”, replicó. Al final se le dejó formarse con la reserva de que su credencial de elector no lo acreditaba como habitante de la demarcación.

Vacunación en alcaldía Milpa Alta en la escuela primaria Progreso Campesino. Foto: © Fernando Luna Arce

Roberto llegó a formarse por ahí de las 12:30, porque iba pasando. Él vive a unas calles de la escuela y se quedó por recomendación de uno de sus hijos.

“A ver, dime si me toca aquí”, dice. Al buscar en el sitio de la CDMX y poner sus datos, el resultado dice que acuda este lunes al número 2 de la calle Toluca, donde la fila ya llegó al OXXO de la avenida. Le tocó el 404, y eso que era el último de la fila.

“Yo iba para el centro, pero me encontré a mi ahijada”, dice, mientras la saluda a unos 5 lugares adelante. La mujer lo saluda con gusto y juega con él: “por poquito, padrino”, le contesta. Aunque la vacunación lleva menos de 3 horas, ese es el mismo tiempo que tendrá que esperar para recibir la primera dosis de la vacuna.

Hoy dio inicio la vacunación contra Covid 19 a adultos mayores en la Ciudad de México. Foto: © Oswaldo Ramírez / Forbes México 15 febrero 2021

Para las 2 de la tarde, apenas había 440 personas en la fila, por lo que aún había tiempo para al menos medio centenar de adultos mayores, vecinos de la demarcación, pudieran recibir la vacuna en uno de los 35 módulos de la alcaldía, que cerrará sus puertas a más tardar a las 8 de la noche.

Fueron vacunados 11,125 adultos mayores

En el primer día de vacunación en la Ciudad de México fueron inoculados 11,125 adultos mayores en las alcaldías Cuajimalpa (3,281), Magdalena Contreras (5,618) y Milpa Alta (2,226), informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La funcionaria admitió que hubo retrasos y largas filas; también reveló el caso de una mujer de 67 años en una unidad de Magdalena Contreras que tuvo reacción a la vacuna, por lo que fue trasladada al Hospital General Enrique Cabrera, donde su estado de salud se reporta estable.