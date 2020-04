Slim, Baillères y Larrea me apoyan en medidas contra Covid-19: AMLO

Notimex.– En lo general, la Iniciativa Privada ha expresado su apoyo al gobierno de México tras las medidas implementadas por el Covid-19, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Están expresando su apoyo al gobierno. Eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos. Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros que se denominan Grupo México o Ciudad de México“, resaltó durante su conferencia matutina.

El mandatario federal refirió que expuso a los empresarios el plan que se lleva a cabo por la contingencia sanitaria, y ellos “estuvieron de acuerdo”.

“Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. La conversación fue para agradecerles porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedirlos aun cuando están en casa.

“Incluso, ofrecieron que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantarles pagos, ese fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron”.

López Obrador agregó que los empresarios están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida, y “se los agradecí porque esto fomenta el empleo y fortalece el consumo”.

