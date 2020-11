Traslado de Cienfuegos a México será por respeto al país y Fuerzas Armadas: SRE

La decisión de Estados Unidos de retirar los cargos penales contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, para llevar su caso a México se debió a una petición realizada por las autoridades mexicanas, lo que refleja el respeto a la soberanía de México y las Fuerzas Armadas, expuso el canciller Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa tras la difusión de la declaración conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de EU al respecto del caso del exfuncionario, Ebrard detalló que ello refleja además que se mantendrá la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

“Significa un acto una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un alto respeto a México y a las Fuerzas Armadas en México. Y significa que las bases de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse porque sólo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México, por consiguiente, reconocemos esta resolución del fiscal general de EU”, señaló el canciller.

De este modo, Cienfuegos será juzgado por las autoridades mexicanas en apego a las leyes del país por la supuesta comisión de delitos en territorio nacional.

De acuerdo con Ebrard, la FGR comenzó una investigación con base en las evidencias que había hallado el Departamento de Justicia estadounidense para detener al exsecretario de la Defensa, mismas que se recibieron en el país el pasado 11 de noviembre.

“Esto significa que las imputaciones tendrán que sustanciarse y probarse en los indicios dentro del ámbito de la autonomía de la FGR y tendrán que ser confirmados o no”, reiteró Ebrard.

Agregó que ello no abrirá la puerta a la impunidad y que como parte de la cooperación, debe haber confianza en las capacidades institucionales de los países en todos los ámbitos.

“Sí hay las bases de confianza, que debe haber, porque si no las hay, lo que se aplica en un caso, se aplica en todos, hay confianza en instituciones mexicanas, entonces que venga el general y aquí sea la FGR la que determine. Si no hay confianza, no la habrá en ningún ámbito de cooperación”, lanzó.

El funcionario hizo un recuento de cómo el gobierno de México presentó su sorpresa y descontento con la detención, toda vez que fue dada a conocer por el embajador de EU en México, Christopher Landau, antes que se informara a las autoridades mexicanas.

El pasado 15 de octubre, Ebrard dio a conocer la detención del exsecretario Cienfuegos a través de su cuenta de Twitter, donde mencionó que tanto el embajador como la Cónsul en Los Ángeles le darían detalles del caso.

