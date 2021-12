Tren Suburbano rueda lento: registra apenas 62% de los pasajeros prepandemia

El Tren Suburbano rueda lento. Este sistema ferroviario fue diseñado para transportar hasta 300,000 pasajeros al día entre Buenavista, Ciudad de México, y Cuautitlán, Estado de México. En 2019, 11 años después de su inicio de operaciones, alcanzó un promedio de 195,000 personas trasladadas por día. Esto es 65% de la capacidad para la que fue diseñado. La pandemia de Covid-19 asestó un golpe a esas cifras de transportación que del que hasta hora Ferrocarriles Suburbanos no se repone.

Max Noria Anguiano, director de Comercialización de Ferrocarriles Suburbanos, concesionaria del Tren Suburbano, informó que con el confinamiento y el parón económico de 2020, la operación cayó a 90,000 pasajeros movilizados por día, apenas 30% de la capacidad total.

La reapertura de actividades económicas y sociales si bien representó un alza en el número de pasajeros transportados, y un respiro financiero, no se ha traducido en alcanzar los números prepandemia.

Este año, el Tren Suburbano cerrará con un promedio de 120,000 pasajeros transportados por día, que significa un 62% de las personas alcanzadas en 2019 y un 40% de la capacidad de transportación total de este sistema ferroviario operado desde 2008 por una subsidiaria de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Aun así ha mantenido un 99% de cumplimiento de operación y no ha cerrado estaciones.

Esta situación ha tenido implicaciones económicas para la empresa Ferrocarriles Suburbanos, por lo que llegó a un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para ampliar la concesión 18 años más. Esto incluyó la construcción de un ramal de la estación Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que tendrá un costo de 22,000 millones de pesos, de los cuales 15,000 serán aportados por la concesionaria.

El nuevo aeropuerto se inaugurará el 21 de marzo del próximo año, pero la ampliación del Tren Suburbano estará lista hacia el tercer trimestre de 2023. Las obras iniciaron a finales de agosto pasado y tardarán 24 meses. Este nuevo ramal supondrá para este sistema ferroviario 70,256 nuevos pasajeros por día. Los 42 kilómetros de recorrido desde la terminal de Buenavista al nuevo aeropuerto se cubrirán en 40 minutos y el esquema tarifario será como el de ahora: pago por número de kilómetros.

Noria Anguiano admitió que no solamente la construcción del ramal será uno de los retos para el Tren Suburbano los próximos dos años, sino también el recuperar los niveles de transportación previos a la pandemia.

“Esperemos que los usuarios se vayan incrementando conforme se vayan reactivando las actividades económicas y educativas. En el Tren Suburbano, 30% de sus usuarios de Buenavista-Cuautitlán, son estudiantes de nivel medio superior y superior”, detalló.

El directivo no se aventura a estimar un plazo de recuperación. “No sabemos cuándo podamos retomar el aforo prepandemia. No es un tema del Tren Suburbano, es un tema de todos los sistemas de transporte (del mundo). Ahora mismo Europa está en el orden de recuperación de 73-75% de lo que tenía antes de la pandemia. Argentina está en el orden de 55%. Ferrocarriles Urbanos está en el orden de 62%, el Metro de la Ciudad de México en el orden de 65%”, compartió.

La recuperación de los aforos previos a la emergencia sanitaria dependerá de diferentes factores, asegura. El principal: la reactivación económica.

“En la medida en que se vayan reactivando las actividades económicas y educativas, nuestros aforos irán creciendo ¿Cuándo? Creo que nadie lo puede saber ahora mismo. Tenemos que hacer una evaluación diaria de cómo se va comportando el aforo. Nuestro compromiso será seguir prestando un servicio seguro, rápido, confiable”, afirmó.

“El Tren Suburbano es una concesión público-privada que se mantienen de sus propios ingresos. Nosotros no tenemos ninguna subvención por parte del gobierno. Es un esfuerzo bastante importante, pero por eso hemos sido calificados por una consultora internacional a solicitud de un tercero, nos encontramos dentro de los 10 trenes más eficientes a nivel mundial”, destaca Noria, quien confía en que el nuevo ramal y un proyecto que detone el desarrollo de los municipios por donde cruzará redunden en más usuarios para este sistema ferroviario que en 2022 cumplirá 14 años en servicio.

