Trump anunciaría este viernes cierre temporal de la frontera con México por coronavirus

Una periodista de la cadena CBS para la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump anunciará este viernes el cierre temporal de la frontera con México por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con un mensaje en Twitter de Weijia Jiang, periodista de la Casa Blanca, “se espera que Trump anuncie mañana que la frontera entre Estados Unidos y México se cerrará temporalmente al tráfico no esencial. El acuerdo será similar al de Canadá con exenciones para el comercio y el personal esencial”.

Trump is expected to announce tomorrow the US-Mexico border will be temporarily closed to non-essential traffic. The arrangement will be similar to the one with Canada w/ exemptions for trade and essential personnel. #coronavirus

— Weijia Jiang (@weijia) March 19, 2020