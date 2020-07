FCA México emitió una alerta a propietarios de los vehículos Ram Promaster módelos 2014-2019 pues la palanca de velocidades puede desconectarse, de acuerdo a lo anunciado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“En algunos vehículos, el cable de la palanca de cambios de la transmisión puede desconectarse, lo que impide el cambio de velocidades y que la posición de la palanca no corresponda al engrane en que está la transmisión”, destacó Profeco.

Otro de los problemas que detectaron es que en los tableros pueden aparecer los mensajes “Vehicle Not in Park”(vehículo no ésta en estacionamiento) y “Door Ajar” (puerta abierta) sin que realmente sea una alerta real.

“En caso de que se enciendan estos mensajes se recomienda poner el freno de estacionamiento, apagar la unidad y comunicarse al teléfono de auxilio vial que viene en la póliza para que una grúa translade la unidad al distribuidor más cercano”, dijo la FCA.

Asimismo, recomendó a los 5,154 propietarios de estos vehículos llevarlos a la campaña de revisión que comezó el 1 de junio de 2020 y tendrpa una vigencia de 20 años.

FCA México destacó que realizarán gratuitamente a las unidades el reemplazo del cable de la palanca de velocidades de la transmisión automática.

Los propietarios interesados se pueden comunicar con FCA México a través del correo electrónico atenció[email protected] y al teléfono del Centro de Aención a clientes: 800-5051-300.

Con información de medios.

