UNAM rinde homenaje a profesora de 100 años de edad

La UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), rindió un homenaje a Elena Jeannetti Dávila, académica por más de medio siglo en esta casa de estudios, quien el 2 de octubre cumplió 100 años de edad.

En ceremonia virtual, en el aula digital, Elena Jeannetti se dijo conmovida al escuchar las palabras de las que fue objeto.

“La vida me dio dos suertes: la familia en que nací y la oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, forjadora de hombres libres y de gente que hace bien no sólo a este país, sino que proyecta sus enseñanzas a lo largo y ancho de muchos lugares. Me han hecho muy feliz, espero abrazarlos cuando este fuera la pandemia que ahora nos impide estar juntos físicamente”, expresó.

Carola García Calderón, directora interina de la FCPyS, mencionó que Jeannetti es un referente dentro de la facultad y la UNAM, además de ser pionera en los estudios sobre seguridad nacional, tópico en el cual es especialista.

“No sólo eso, ha sido además un referente para muchas mujeres que emprendemos el camino dentro de la academia. Es un ejemplo que nos ha dado la voluntad de continuar, de no dejarnos vencer, ha servido su presencia para abrir espacios para muchas, para lograr que las mujeres tengamos una incorporación plena dentro de los espacios académicos, de gobierno, y dentro de nuestra universidad”, puntualizó.

García Calderón aseguró que aun cuando no fue su alumna, “hay enseñanzas que no necesariamente se transmiten en los salones de clase, sino en ese día a día, en el encuentro cotidiano”.

En su oportunidad, Luis Miguel Martínez Anzures, exalumno de Elena Jeannetti y ahora presidente del INAP, expuso que muchos son los méritos del trabajo de la universitaria, pero ante todo destacan su vocación y claridad.

Además de ser formadora de múltiples profesionales que ahora sirven al país, es precursora en temas como inteligencia y seguridad nacionales, además de transparencia y rendición de cuentas. Aunado a la docencia, también es investigadora y divulgadora de la cultura administrativa.

A su vez, Arturo Chávez López, secretario general de la FCPyS, manifestó a la homenajeada que para llegar a su edad, se requiere de una formación profesional y ética de alta envergadura.

“Ha dejado un gran modelo a muchos estudiosos de las ciencias sociales, en general, y en particular a los jóvenes para que sigan aprendiendo que la academia tiene, en mujeres como usted, un gran ejemplo a seguir”, indicó.

Trayectoria