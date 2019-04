Notre Dame: las llamas dañaron invaluables obras de arte

Reuters.- Pinturas de 400 años colgadas al interior de Notre Dame resultaron dañadas por el incendio que asoló a la catedral de París, pero los trabajadores de emergencias formaron una cadena humana para poner fuera de peligro cálices con gemas y otros objetos de incalculable valor.

Las famosas rosetas de vitrales y la mayor parte de sus reliquias religiosas parecen haber escapado de lo peor del incendio, un alivio para el tesoro de obras de arte de la catedral gótica de 800 años de antigüedad.

Entre los objetos más preciados se encuentra la “Sainte Couronne” (santa corona), elaborada con caña trenzada llevada a Francia desde Constantinopla, en el siglo XII. Aunque carece de sus espinas originales, la corona ha sido venerada como un objeto de culto cristiano durante siglos.

Cálices de oro, plata y con incrustaciones de gemas; candelabros y otras piezas sobrevivieron a las llamas gracias a los bomberos, policías y empleados municipales que formaron una cadena humana para alejar los venerados artefactos del fuego.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tuiteó una foto que mostraba a los pesados candelabros apilados y a salvo en el cercano Ayuntamiento de París.

Los especialistas de arte seguían estudiando detenidamente la magnitud del daño en la roseta sur del siglo XIII de Notre Dame, que medía 10 metros de ancho, y otros vitrales que aún seguían en pie después del derrumbe del techo de vigas de madera de la catedral.

Major art pieces and sacred items from the Notre Dame cathedral, including the Crown of Thorns and the Tunic of Saint Louis, were saved from the fire, Paris Mayor Anne Hidalgo said in a tweet https://t.co/iZpofWBEvu pic.twitter.com/VJ6OSEWJix

— CNN (@CNN) April 16, 2019