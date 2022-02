22 protagonistas del deporte en 2022

De acuerdo con las estimaciones de Deloitte o PwC, la industria deportiva comenzará a estabilizarse este año, después del “terremoto” que ocurrió en el mundo por la pandemia de Covid-19. Las afectaciones las sufrieron todos los actores, desde entidades deportivas, atletas y marcas, hasta plataformas que, de alguna manera, están asociadas al negocio.

En México, actores relevantes para la recuperación son los directivos y los deportistas, pues tan importante es que se tracen buenas estrategias desde el escritorio, como realizar “en el campo” los objetivos que incentiven la economía deportiva en el país.

Por segundo año consecutivo, Forbes México presenta los personajes que serán relevantes para este 2022. ¿Por qué es tan importante una estrategia administrativa como el liderazgo o la épica de un atleta? Está claro que ambos construyen el storytelling de la industria y, con ello, los ingresos que se necesitan para estabilizar la economía deportiva después de la borrasca de la pandemia.

YON DE LUISA

Presidente de la Federación Mexicana de Futbol

El presidente de la FMF tiene dos grandes retos a corto y mediano plazos: el primero es lograr que la Selección Mexicana dé el paso de calidad, tomando buenas decisiones deportivas que ayuden a incrementar el nivel, para estar en la élite; y, segundo, realizar, junto con Estados Unidos y Canadá en 2026, la mejor Copa del Mundo de la historia. La fecha parece lejana, pero no lo está. Gran parte del plan de la Federación Mexicana de Futbol camina hacia allá. Yon de Luisa ha cobrado relevancia dentro de la industria. Para el ciclo del Mundial de Qatar 2022, logrará, pese a la pandemia, ingresos que superarán los 450 mdd, lo que lo convertirá en el periodo más redituable de la historia de la FMF. Aunque México compartirá la sede del campeonato de 2026, nuestro país se convertirá en un imán para la FIFA, por sus buenos números en cuanto a seguidores. Según datos de la organización de futbol más importante del mundo, la Selección Mexicana es la que genera siempre alguno de los cinco partidos más vistos del Mundial y también la que cuenta con una de las cinco aficiones que más fans envía a los torneos. Las estrategia de Yon de Luisa y su equipo serán clave para tomar un rumbo exitoso.

MARÍA JOSÉ ALCALÁ

Presidenta del Comité Olímpico Mexicano

La primera mujer en dirigir el Comité Olímpico Mexicano (COM) enfrenta los Juegos Olímpicos de París 2024 como punto final de un ciclo olímpico que será más corto por la pandemia, y tendrá que apoyar e impulsar a los atletas más intensamente. Además, el COM ha tenido complicaciones en los últimos periodos, por no ser sustentable económicamente y depender de los recursos de la Conade para operar. Por ahora, la organización cuenta con cinco patrocinadores (algunos en especie), y la idea es lograr que el organismo sea redituable financieramente. El COM necesita, al menos, unos 120 mdp para operar cada año. Tal es el reto financiero para María José Alcalá.

SAÚL “CANELO” ÁLVAREZ

Boxeador y empresario

Es el boxeador y deportista mexicano con más ingresos en la historia del deporte profesional. Según Sportspromedia, es uno de los cinco atletas más “marketeables” (comercializables) de 2021 y, este mismo año, facturó 34 mdd. El “Canelo”, quien es considerado (de acuerdo con los rankings internacionales) el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, creó SSA Capitales y Más, firma que se encarga de promover, constituir, organizar, explotar y participar en el capital de todo tipo de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, instituciones financieras, de crédito, o bursátiles. Sólo por mencionar alguno de sus negocios, entró a la industria de las gasolineras con Canelo Energy, cuyo objetivo es instalar 100 estaciones de gasolina en el país.

SERGIO PÉREZ

Piloto de Fórmula 1

El corredor de Red Bull vivirá su segunda temporada en la escudería austriaca. Luego de la muy buena campaña en 2021 (esto dicho por la dirigencia del equipo), buscará cumplir tres objetivos clave: ganar más carreras, sumar para obtener el campeonato y coadyuvar al bicampeonato de Max Verstappen e iniciar, así, una nueva era de domino en la F1. Si bien “Checo” Pérez ya es una marca posicionada, en 2022 podrá apuntalarla y ganar visibilidad y mejores ingresos. Tiene 10 socios comerciales, entre los que destacan las compañías de Carlos Slim (Telcel, Telmex y Claro), además de Kavak, InterProtección y Banorte).

MIKEL ARRIOLA

Presidente de la Liga MX

Una de las grandes promesas que hizo Mikel Arriola cuando asumió el puesto como el líder de la Liga MX fue hacer una liga “espectacular”, cosa que no ocurrió. El torneo de Apertura 2021 fue uno de los que menos goles registraron. La idea de espectáculo para Arriola va muy ligada a la exportación del producto y crear una sociedad con la MLS, lo suficientemente relevante como para detonar el negocio en Estados Unidos. Tiene en sus manos un activo que vale más de 2,000 mdd . El reto será hacerlo caminar para incrementar los ingresos, no sólo para la institución, con la venta de propiedades, sino también para los clubes. Otra de sus metas es que los aficionados regresen a los estadios después de la pandemia, ya que considera que hay entre 40 y 45% de asientos que, en promedio, están disponibles en los inmuebles, y allí hay otra oportunidad para elevar la facturación de los clubes.

DORIAN ROLDÁN

Director General de Lucha Libre AAA

En 2022, la empresa de Lucha Libre AAA, la más relevante de su categoría en el país, cumple 30 años. Sus festejos han comenzado con una estrategia de crossover con la competencia deportiva local más importante: la Liga MX. ¿En qué consiste? En un trabajo conjunto con la marca Charly para que los seis equipos de futbol a los que viste la firma lleven en sus uniformes seis motivos de luchadores en seis versiones de jerseys, además de una serie de activaciones que iniciarán en el torneo Clausura 2022 para conseguir más audiencia. Dorian ha sido el baluarte de la empresa en los últimos años. Ahora la AAA pretende llevar, ya con una estrategia definida, la lucha libre a los estadios de futbol.

MÓNICA VERGARA

DT de la selección mexicana de futbol femenil

Parte del proyecto de Yon de Luisa, presidente de la FMF, considera convertir a la Selección Femenil en un producto sustentable. Hasta ahora, el único representativo que deja ingresos sustanciales es la Selección Varonil Mayor, pero la idea es comenzar a darle visibilidad a la de las mujeres, posicionar la marca y lograr que el futbol femenil sea comercial. Mónica Vergara es la encargada de que el Tri Femenil avance deportivamente y el año 2022 será fundamental, dado que se juega el pase al Mundial de Australia y Nueva Zelandia 2023. En febrero, se disputará la primera parte de la eliminatoria y en julio, en Guadalajara, se definirán los cuatro pases directos. Lograr el pase al Mundial será un gran imán para que las marcas se acerquen a esta Selección, se hagan dinámicas y se generen ingresos.

EDSON ÁLVAREZ

Futbolista

En los últimos dos años, un gran debate al interior de la Selección Mexicana de Futbol es determinar quién es su líder. El mexicano que juega para el Ajax de Holanda se ha ido consolidando como un referente del Tri, pero aún no toma la batuta en definitiva. El liderazgo, según los expertos en dirección deportiva, es fundamental en la construcción y competitividad de un equipo. Edson es uno de los jugadores con mayor presencia en la cancha, con un desarrollo deportivo importante, consolidado en Europa. Pinta para ser el futbolista que lidere en la cancha a la Selección que estará en el Mundial de Qatar 2022 (si logra su pase a esta justa). Gerardo Martino, seleccionador nacional, y Rafael Márquez, uno de los referentes históricos de México, han declarado que lo ven como “el hombre fuerte” del equipo. Edson sabe que el funcionamiento deportivo va ligado directamente al éxito financiero de una selección.

ISRAEL VILLALPANDO

Associate Director Commercial Finance en el Comité Olímpico Internacional

En el mundo, hay algunos directivos que pasan inadvertidos, sin reflectores, pero que tienen un puesto de toma de decisiones o dirigencia dentro de organismos internacionales relevantes en la industria deportiva. Tal es el caso de Israel Villalpando, que lleva más de 10 años en los movimientos de deporte paralímpico y olímpico. Se desempeña en el área de finanzas del COI, es especialista comercial y deportivo y posee amplia experiencia en gestión de estrategias de organizaciones globales y megaeventos. Hizo una maestría en Finanzas en EGADE, del Tec de Monterrey, y una más en Sports Management, en Colonia, Alemania. Hoy es una de las personas que controlan, regulan y gestionan temas financieros de una de las instituciones deportivas más importantes del mundo.

REYNA MARELY FLORES-MARTÍNEZ

Fifa Women’s Football Tournaments Manager

Desde 2016, Reyna se ha ido consolidando como una pieza clave en la organización de eventos de la FIFA, especialmente de futbol femenil. Es mexicana, habla ocho idiomas y su trabajo consiste en la gestión de sedes y eventos a cargo del organismo rector del futbol mundial. Su experiencia la ha formado en instituciones como la UEFA y la AIBA, entre otras. Reyna es un pilar del desarrollo del futbol femenil a nivel global porque es responsable de los torneos y eventos que se realizan, que son la carta de presentación para la industria, las marcas y los fans. Las estrategias que ella aplique ayudarán a que el futbol de mujeres sea un producto atractivo y rentable. La FIFA ha puesto atención especial en el próximo Mundial Femenil, que se celebrará en Australia y Nueva Zelandia en 2023.

GUILLERMO ZAMARRIPA

fundador de Mkt Jersey, una agencia de representación de jugadoras profesionales de futbol

ABRAHAM ANCER

Golfista profesional que participa en la gira de la PGA

DONOVAN CARRILLO

Competirá en los juegos olímpicos de invierno de Beijing 2022, siendo el primer mexicano en clasificar al evento de patinaje artístico

RAÚL JIMÉNEZ

Futbolista de la selección mexicana

MAURICIO SULAIMÁN

Presidente del Consejo Mundial de Boxeo

RAÚL ZÁRRAGA

Director de la oficina de la NBA México

HORACIO DE LA VEGA

Presidente de la Liga Mexicana de Béisbol

ARTURO OLIVÉ

Director de la NFL en México

ALEJANDRA DE LA VEGA

Socia y dueña del Club Juárez FC; primera mujer que se sienta a la mesa de los dueños de la Liga MX con derecho a toma de decisión

ANA GABRIELA GUEVARA

Directora de la conade

PATRICIO O’WARD

Piloto mexicano en indycar

ALISON GONZÁLEZ

Futbolista del Atlas femenil

