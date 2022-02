30 promesas de los Negocios 2022

La revista Forbes México, que en noviembre cumplirá 10 años de estar en circulación, ha publicado nueve ediciones de “30 Promesas de los Negocios Forbes”. En cada una, hemos relatado historias de éxito que nos enseñan que lo único no permitido es rendirse.

Algunas de nuestras Promesas más memorables: Clip (Promesa 2014), una empresa fintech enfocada en la venta de lectores de tarjetas bancarias, hoy valorada en 2,000 mdd (aún recordamos la primera vez que el equipo de esta firma nos visitó en la redacción de Forbes para platicarnos en qué consistía su proyecto). Beleki Brands (Promesa 2015) en aquel año se enfocaba en la producción de alimentos de impulso, como donitas, café y hotcakes. Entre sus marcas se encontraban Donitas Beleki, La Crépe de la Crépe y Hotcakes Monkey. Hoy, Julio Beleki, su fundador, es presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias y ha sumado al portafolios las marcas Denny’s (en una parte del territorio mexicano), Cinnabon, Auntie Anne’s y Freddo. Aquella sesión de foto la llevamos a cabo en las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con ese gran domo de cristal como fondo. Otra gran Promesa ha sido Cornershop (2017), la aplicación que lleva el supermercado a tu casa. En 2019, ésta fue adquirida por Uber y hoy opera en Chile, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos.

Las firmas seleccionadas el año pasado y éste, por las circunstancias creadas por la pandemia, han demostrado que no hay barrera que no pueda derrumbarse cuando la pasión, confianza y perseverancia se unen. El virus las puso a prueba en todo sentido. Algunas promesas estuvieron a punto de desaparecer porque, de un día para otro, la demanda se había terminado, y tuvieron que diversificarse. Otras pasaron de gestionar unos cuantos servicios por día a cientos, lo que les exigió valor y enfoque.

El año 2021 fue de adaptación, de comprender que a los clientes ya no se les encuentra sólo en un canal, de entender que el mercado busca experiencias diferenciadas, que quiere mantenerse saludable, que cuida el medio ambiente y que hoy, más que nunca, valora su tiempo. ¿La lección más importante? Nada volverá a ser lo que era.

Las aplicaciones de los empresarios para esta edición nos dejaron ver que el camino para quien decide desarrollar su propia idea seguirá siendo retador. Encontramos que 57% considera que existe discriminación por motivos de etnia, género, clase social o preferencia sexual de los emprendedores. Observamos que aún existe gran oportunidad para apoyar excelentes ideas: 77% no ha recibido recursos de fondos privados y 69% no ha utilizado créditos bancarios. La gran mayoría de los proyectos continúa financiándose con family and friends.

Durante la pandemia, los empresarios nos expresaron que la relación con clientes y consumidores ha sido uno de los aspectos del ecosistema de negocios que más se ha visto afectado (31%), seguido de los procesos internos en las empresas (19%). Otro punto a resaltar es que, durante el periodo más álgido de la epidemia, 83% no vio la necesidad de despedir a sus colaboradores: han puesto en el corazón de su estrategia al talento. Para quien confía en su proyecto y equipo, no existen impedimentos.

