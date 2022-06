Clivi, el primer contacto para los pacientes con diabetes

El paso de Ricardo Moguel y Bruno Garza por Doctoralia, una empresa española de telemedicina, despertó su atención sobre un problema recurrente que afecta a millones de mexicanos y que actualmente no recibe una atención adecuada en el país: la diabetes.

De cara a este escenario, a finales de 2021, nació Clivi, una plataforma enfocada a la asistencia y seguimiento de personas con diabetes a través de un asistente virtual conectado a WhatsApp. Por medio de esta plataforma, los pacientes pueden acceder a un equipo médico multidisciplinario, que incluye endocrinólogos, nutriólogos y psicólogos, quienes los acompañan en todo momento.

“A través de este asistente virtual, nosotros le recordamos al paciente cuándo debe medir su glucosa, cuándo tomar sus medicamentos y cuándo agendar sus citas con los especialistas. Ahí mismo, el usuario puede hacer preguntas a su grupo de doctores y recibir recetas”, afirma Ricardo Moguel, fundador y director general de Clivi Health.

En 2019, en México había 12.8 millones de diabéticos, y se espera que, para 2045, la cifra se incremente a 22.9 millones. En 2020, este padecimiento fue la tercera causa de decesos en el país, sólo después de las enfermedades del corazón y de Covid-19. Para 2020, la tasa de mortalidad por diabetes fue de 11.95 personas por cada 10,000 habitantes, la cifra más alta en los últimos 10 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy, Clivi ofrece dos planes de asistencia personalizada. El primero, Clivi Free, brinda asesoramiento gratuito a cualquier paciente, resuelve las dudas que pueda tener sobre su estado de salud y, a la vez, le permite realizar un registro digital de glucosa en sangre, monitoreado por un servidor que le notifica si está en un rango aceptable o no.

El otro servicio es Clivi Plus, que cuesta 690 pesos al mes (33 dólares). Este modelo ofrece la atención de un equipo de médicos, así como el cuidado diario a través del asistente virtual. Por ejemplo, si el paciente está en riesgo de sufrir una hipoglucemia, la plataforma lo detecta y se lo comunica al usuario de inmediato.

Actualmente, Clivi cuenta con 26,000 inscritos en la versión gratuita y 1,400 en la versión plus. Para finales de 2022, el objetivo es llegar a 10,000 usuarios de pago y 75,000 de servicio gratuito.

En los próximos cinco años, la meta de Clivi es convertirse en unicornio (empresas valuadas en más de 1,000 mdd), expandirse a otros países de América Latina y no sólo ser el primer punto de contacto para los pacientes con diabetes, sino volverse un actor clave en el tratamiento de más enfermedades crónicas. “El problema no es vivir con diabetes, sino que, quienes la padecen y no son tratados, desarrollan comorbilidades que afectan su calidad de vida, les cuestan mucho dinero en tratamiento y acaban en una muerte trágica, por su deterioro prolongado”, dice Moguel.

