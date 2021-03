De futbolistas a empresarios, así “anotan goles” con su dinero

Todas las mañanas, Miguel Layún tiene una rutina que le encanta: toma café y revisa en el móvil lo que sucede con el precio de las acciones de la Bolsa. Lo define como “un mundo apasionante”. Se despierta, planea el día con su esposa Ana, pasa tiempo con sus hijos y, antes de irse a entrenar, revisa en cuánto se cotizan, por ejemplo, las acciones de Apple.

El futbolista de Rayados de Monterrey tiene inversiones en un par de portafolios con un amigo más otro que él maneja solo. Entrena después del café y, terminando, se vuelve a conectar el “chip” de inversionista y empresario, y vuelve al móvil.

Miguel le dice a Forbes México que es “adicto” (en tono de broma) a invertir en las empresas de tecnología. Apple es de sus favoritas. “Es increíble… ¿cómo le hacen para que uno quiera su teléfono más nuevo y todavía ni siquiera está a la venta?”

Layún es más que un jugador de futbol: es empresario. Tesla, David Beckham y Apple son algunas de sus referencias.

“Soy sumamente determinado”, dice. Hay que creerle. Cuando todos apostaban con el fin de su carrera y que la frase que se popularizó entre los aficionados “todo es culpa de Layún” lo iba a sepultar, pues… no; al contrario, un penal suyo coronó al América, fue a dos mundiales, jugó en Italia, Portugal, Inglaterra, España, bueno… en algún momento, hasta se vendieron playeras con esa frase.

El jugador de Rayados representa a una generación de futbolistas que se preguntan: ¿Qué haré después de jugar?

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Miguel dice que, al menos 60% de todo lo que ha ganado en el futbol lo ha invertido en negocios: tiene su propio café (Café 19), su equipo de eSports (19eSports), inversiones en inmobiliarias y en el primer TopGolf de México, en instrumentos financieros, en moneda extranjera…

Entre todos los negocios donde está involucrado (y con más de 20 socios), la inversión global asciende a unos 1,000 millones de pesos (mdp).

No es el único futbolista mexicano que piensa de esa manera, pero tampoco hay demasiados. En Café 19 están asociados Héctor Herrera, del Atlético Madrid, y Diego Lainez, del Betis, Norma Palafox, de Chivas, y el exportero campeón del mundo, Iker Casillas, además de algunos otros socios, como Arturo Ferrón y Manuel Galván.

“El futbolista no se da tiempo para planear su futuro”. Esa percepción empírica de Miguel es la conclusión de todos los estudios que han documentado el tema.

Por ejemplo, en el informe “Análisis de la terminación de la carrera de un futbolista en Portugal”, uno de los resultados que se documenta coincide con la frase de Miguel, así, textual, sobre el problema de los jugadores en aquel país.

Una tesis hecha en la Universidad Alberto Hurtado, de Chile, “Significado del proceso de reinserción social de los futbolistas retirados del club Colo-Colo”, detalla, en varias de sus encuestas y entrevistas: “A los jugadores les cuesta mucho, después del retiro, porque se extraen de la realidad varios años y, cuando termina todo, es más complicado volver a empezar, y más sin un plan de retiro adecuado”.

Miguel Layún hace una autocrítica al gremio de los jugadores: “A veces no somos conscientes de lo que tenemos, porque no te va a cambiar nada que traigas ahorita un reloj que cuesta mucho, cuando eso lo puedes poner a trabajar”.

Sigue la información de economía y negocios en Forbes Centroamérica

En México (al menos públicamente) no hay muchas opciones o instituciones que se acerquen a los jugadores para ofrecerles capacitación en materia de inversiones con su dinero.

De acuerdo con datos obtenidos por esta publicación, el salario de un jugador promedio en México ronda los 350,000 o 400,000 pesos mensuales. Si su vida profesional es de 12 años, la cantidad asciende a casi 45 mdp, y eso sin ser una gran figura de la Liga MX. Muchos lo pierden todo pocos años después de su retiro.

Ni la Liga MX, ni la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) han presentado planes o talleres.

La AMFpro cuenta, sin embargo, con cursos de capacitación en el Johan Cruyff Institute, la Universitat Oberta de Catalunya y la Universidad Virtual de Negocios, con becas entre el 30 y 50% para los jugadores.

“Yo quiero pensar en mi futuro. Hoy juego, pero sabemos que la carrera de los futbolistas es corta. Le comenté, hace tiempo, a mi representante [Guillermo Zamarripa] que quería emprender, empezar mi vida como empresaria, así que eso fue lo que hice: me hice socia de Miguel [Layún], Héctor Herrera, Diego [Lainez] e Iker [Casillas]: ¡es una maravilla!”, dice Norma Palafox, una de las futbolistas latinoamericanas más mediáticas en redes sociales, con más de 4 millones de seguidores.

****

La historia de Miguel no comienza con el “todo es culpa de Layún”. Ésa es sólo una parte. Trabajó con una psicóloga, evadió las críticas, mejoró y se superó. Pero lo de empresario, eso lo atrajo desde joven, como a los 12 o 13 años.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

En Córdoba no había, en en aquellos tiempos, grandes tiendas de autoservicio y, por eso, sus papás viajaban a Veracruz para comprar la despensa. En alguna ocasión, Miguel los acompañó. Lo hizo no por el mero deseo de estar con ellos, sino para pedirles que le compraran una caja de chicles grande.

Miguel se había dado cuenta de que, en su escuela secundaria, muchos de sus compañeros, en clases o en el recreo o en algún momento del día, preguntaban si alguien podía darles un chicle. “Siempre, siempre estaban pidiendo eso”.

Le compraron una caja, “que costaba unos 25 pesos, creo, y… pues, yo, al final, terminaba con unos 50”. Su papá le preguntó un día: “¿Y para qué quieres tanto chicle?”. Respondió: “Ahh, pues, para venderlos”. Su padre sólo atinó a decir: ¡Mira, qué cabrón!”.

Hoy no compra cajas de chicle, pero sí acciones en inmobiliarias, en moneda extranjera y hace planes de negocio para que Café 19 sea su negocio a mediano y largo plazo. No es que sea novedad que futbolistas inviertan en su futuro, pero la visión de Miguel va más allá de negocios como restaurantes o escuelas de futbol.

Café 19 es una empresa que comenzó a construirse en 2015. “No quiero que se tomé a mal, pero no soy de las personas que hacen las cosas al mexican style, al ‘ingue su maaa’. Me gusta planear, jugármela en los negocios. Soy persistente, pero con bases, con proyectos sólidos”, dice .

Antes de comenzar todo esto del café, tuvo la posibilidad de hablar con algunos expertos de negocios, que le advertían lo peligroso que era invertir en un mercado muy competido, con empresas nacionales y extranjeras. “Pese a ese consejo, decidí ir para adelante; es algo en lo que creo”.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Cuál es la estrategia de Café 19?

1. Posicionarse en el mercado: el café soluble concentra el 54.2% del total del consumo de café en México. 2. Pasar de 300 a 19,000 puntos de venta en un año, gracias a los acuerdos con Soriana, OXXO, H-E-B y Viva Aerobús. 3. Generar un producto de calidad. “No basta con nuestra popularidad como jugadores; si el producto no es bueno, no regresan a comprarlo”. 4. Impacto mediático: entre Norma Palafox, Miguel Layún, Héctor Herrera, Diego Lainez, Iker Casillas y las propias redes de Café 19, tienen un público potencial de 66.3 millones de personas.

La idea de Miguel es invertir su dinero en activos que cuadripliquen (al menos) lo que ha ganado en su carrera de futbolistas. Pone como ejemplo a David Beckham, que vendió 100 mdd en camisetas durante su estancia en la MLS y cuyo valor de marca personal asciende a 50 mdd.

****

Sigue aquí el avance contra la pandemia en México y el mundo

El problema llega cuando no no se sabe invertir el dinero. No es un caso exclusivo de México o de América Latina. Planear el futuro en los futbolistas no es fácil.

Por ejemplo, en la Premier League de Inglaterra, un estudio de Xpro (una organización que ayuda a deportistas en retiro) documentó que 40% de los jugadores que se despiden de las canchas se declara en bancarrota a los cinco años.

En nuestro país hemos sabido de futbolistas han pedido dinero. Xpro documentó que, un año después de acabar sus carreras, 33% de jugadores se divorcia.

Algunos entrenadores en México, por ejemplo, Miguel Herrera, tratan de orientar a sus jugadores. El conductor del América no le permite a los más jóvenes llevar coche nuevo al club, si antes no adquieren un bien de largo plazo, como una casa o departamento. “Pero, también hay chicos que me sorprenden, como Diego Lainez y Norma Palafox. Cuando a los dos los invité a ser socios, tenía la duda de saber si iban a aceptar, porque son muy jóvenes. Me llevé una grata sorpresa. Ellos piensan más allá de lo que hagan en la cancha”, dice Layún.

Organizaciones internacionales como la FA (federación inglesa) han abierto cursos y plataformas para que los futbolistas comiencen a decidir lo que harán cuando dejen la cancha.

El propio Xpro relató que al menos unos 1,200 mdd “se han ido a la basura” por la mala inversión de los futbolistas después de retirarse: mal asesoramiento, falta de oportunidades, ignorancia, estrés, depresión y vicios, son parte de las causas.

Dos datos: 5.6% de los futbolistas retirados cae en depresión y 12% tiene crisis de ansiedad, según el estudio “Depressive Symptoms and the General Health of Retired Professional Footballers”.

Sigue la información de los Negocios en nuestra sección especializada

Durante la charla con Forbes México, Miguel no habla de futbol, ni se le pregunta, porque es una plática para hablar de negocios. Está claro que, cuando ponga punto final a su carrera, cuando decida que es tiempo de dar un paso al costado, sus días seguirán teniendo sentido.

****

Guillermo Zamarripa es el agente de Norma Palafox. Él recuerda que, de las primeras cosas que le dijo ella, fue que estaba buscando comenzar su carrera como empresaria.

Entonces llegó la propuesta de Layún, primero, para que fuera embajadora, pero luego, entre Norma y Guillermo platicaron y así fue como empezó la sociedad de la futbolista de Chivas con Café 19.

Norma tiene 22 años. Para ella, iniciar su carrera como empresaria con Miguel y compañía, “es algo que no hubiera pensado: ¿Tomar decisiones con esas figuras? Eso fue algo que siempre platiqué con mi mamá (qepd), que quería tener un negocio”, dice la jugadora a Forbes México.

Palafox es una de las futbolistas con más poder mediático en América Latina y el mundo. Tiene más de 4.2 millones de seguidores en sus redes sociales.

Además, The Marketing Jersey, la agencia que gestiona la carrera de Norma, lanzará su marca como un producto de estilo de vida, un posicionamiento con ciertas empresas y la generación de su propio merchandising.

Sigue la información sobre el mundo en nuestra sección internacional

La construcción como marca está a cargo de dos mexicanos, quienes emigraron a Estados Unidos hace varias décadas para conquistar el mercado del futbol femenil (y varonil) a través de la construcción del branding de sus representados.

Guillermo Zamarripa, founder de The Marketing Jersey, y Rafael Esquer, ceo de Alfalfa Studio, trabajan desde octubre de 2019 en cuatro proyectos. Quieren posicionar a sus futbolistas como algo más que buenos atletas de alto rendimiento: Norma Palafox es una de ellas, pero también Charlyn Corral, la venezolana Deyna Castellano y el argentino Guido Rodríguez. Su trabajo, dice Guillermo, es a largo plazo, una marca de vida.

“Quiero que mi marca transmita lo que soy: decidida, fuerte, que me gusta soñar y alcanzar mis objetivos. Creo que es importante que las futbolistas también pensemos en nuestro futuro”, dice Norma.

Su capacidad mediática hace que sea una de las jugadoras con más patrocinadores en la Liga MX Femenil, lo que le permite invertir. Tiene acuerdos y socios comerciales como Del Monte, Boroni y Soriana, entre otros.

****

Sigue las noticias de la política mexicana en este enlace

Una de las más recientes inversiones de Miguel Layún la hizo en los eSports, donde se asoció con el presentador Rodolfo Landeros (Fox Sports) para lanzar el equipo: 19eSports. “Creo que es una opción de entretenimiento muy importante Por eso quisimos estar ahí, no sólo por una tendencia: hay un compromiso y creemos que esto va a detonar en el país”.

Miguel decidió invertir en una de las industrias “deportivas” con mayor crecimiento a nivel global. En México, al menos 7 millones de jugadores han entrado a una competencia online y representa (según cifras de la Federación Mexicana de eSports) 10% del total de gamers.

Según estudios, México es el que más dinero produce en América Latina en lo tocante a eSports, con el 32% .

Otros futbolistas que recientemente siguieron los pasos de 19eSports, lo hicieron con el proyecto de MeT eSports, que pertenece a los porteros Alfredo Talavera y Sebastián Fassi.

Algunos futbolistas mexicanos deciden invertir en sus propios negocios a mediano o largo plazo. No sólo para ganar dinero, sino para trascender.

Miguel Layún no es un el único jugador mexicano con mente empresarial. El exportero de Guadalajara y seleccionado Eduardo Fernández tiene una empresa de bienes raíces (Edward’s Homes). Luis García, comentarista de TV Azteca, participa en diferentes empresas de generación de contenido, es conferencista y tiene su tienda online ‘Caskarita’.

Para Miguel hay un precepto fundamental para que todo camine: “Saber que puedo estar de espaldas con las personas… y no me va a pasar nada”. Bienvenidos a Layún Inc.

Suscríbete a Forbes México