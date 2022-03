De ‘Big brother’ a la conquista del streaming

A partir de 2002, la serie transmitida por Televisa daba cuenta, en tiempo real y durante las 24 horas del día, de los pormenores en la vida de los habitantes de la casa del “Gran Hermano”, que marcó la historia de la pantalla chica y puso en la mira de todos a la empresa productora detrás del ojo indiscreto: Endemol.

Hoy, la firma mira al público de México y Latinoamérica para conquistar su preferencia desde la televisión tradicional y, actualmente, desde las plataformas de streaming. Endemol Shine Boomdog, división de Endemol Shine North America, es la punta de lanza para desarrollar y producir contenidos dirigidos al público hispano en Estados Unidos y también al mercado mexicano.

“La industria ha crecido a todos los niveles, no sólo beneficiando a los streamers; una parte muy importante de nuestros clientes es ‘cable’, pero se han ido transformando por el momento [que estamos viviendo]. Veo dos diferencias: hay una oferta increíble que no había antes, como tener 1,000 series para consumir, de todos los tipos, y programas de televisión. Esa variedad está compitiendo por ojos y suscripciones y todos quieren tener la serie que la gente quiere ver, porque arriba de todo siempre ha estado el producto. Ahora están peleándose para que te suscribas”, dice, en entrevista con Forbes México, Alejandro Rincón, CEO de Endemol Shine Boomdog.

Las plataformas de streaming han conquistado a los mexicanos, y Netflix continúa siendo la preferida por los consumidores, con el 74.6% de las suscripciones, seguido por Prime Video con 8.5% del total, Disney+ con 5.3%, HBO Go con 4.0%, Claro Video con 3.9%, Blim TV con 1.9%, YouTube Premium con 0.9% y otros jugadores con 0.8%, según la encuesta del cuarto trimestre de 2020 elaborada por The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Endemol Shine Boomdog produce algunas de las series sin guion de la región, como Mira quién baila (Univision), MasterChef México (TV Azteca), Me caigo de risa (Televisa), ¿Quién es la Máscara? (Televisa), LOL: Last One Laughing (Amazon), Tu cara me suena (Univision), La casa de los famosos (Telemundo), 30 días con: Anuel (YouTube) y, próximamente, MasterChef latinos (Estrella TV).

DE VENEZUELA A MÉXICO

Alejandro Rincón comenzó con el sueño de producir, hace más de 20 años, en Venezuela, el cual se ha convertido en un recorrido encaminado a conocer las preferencias del espectador y, sobre todo, agregar valor para producir las mejores series y reality shows. “Nosotros comenzamos con una compañía de imagen gráfica para canales de televisión y a trabajar con las compañías de cable que entraban a Venezuela, como HBO, Sony, Warner Bros. Ahí es donde se fundó nuestra compañía que, primero, se llamó Cinema Concept”, explica Rincón.

En 2014, la crisis en Venezuela se vio agravada cuando el precio del crudo cayó, en un país con exceso de confianza en este recurso que representa alrededor del 95% de sus ingresos en exportaciones, combinada con la inflación y la transición política que ha atravesado. Este convulso escenario obligó al directivo a reubicarse en México para continuar produciendo.

Tras agravarse la situación económica en Venezuela, Rincón recuerda que las compañías de cable y, por lo tanto, Cinema Concept, abrieron operaciones en el mercado hispano de Estados Unidos y México para expandir el negocio y seguir a los clientes, además de entender el mercado y, posteriormente, consolidarse.

“En ese momento, nos pareció que la estrategia consistía en consolidarnos en México, cerrando, en ese momento, la operación en Venezuela, y fueron siete años hasta que nos consolidamos en este país, donde estamos a punto de cumplir 15 años”, comenta.

“Nos apasiona estar en el sitio donde está el epicentro de la producción. Incluso, México se ha abierto a producciones ‘americanas’ que buscan producir con mejor calidad y precios, y continuará creciendo”.

Alejandro Rincón, CEO de Endemol Shine Boomdog. 14 de diciembre 2021. Foto: © Fernando Luna Arce.

Sin embargo, el ejecutivo reconoce que, en ese momento, México no era la cuna de las producciones como lo es hoy, pues el ecosistema creativo se desarrollaba en ciudades como Miami o países como Argentina, pero ellos apostaron por el país norteamericano.

“Cuando llegamos a México, uno de nuestros clientes más importantes de cable estaba muy centrado en posicionarse en el mercado, y decidimos asociarnos en los estudios, no como compañía sino en ese segmento. Por mucho tiempo, Sony y nosotros fuimos socios, y luego éste decidió que no quería participar en el negocio de estudios, porque lo suyo era el entretenimiento, películas y series. Entonces compramos su parte. De ahí, los estudios pasaron a ser 100% controlados por nosotros”, explica.

Hace un año y medio, Endemol Shine Boomdog se unió, a través de un joint venture, con Banijay (el grupo independiente de producción más grande del mundo, con presencia en 22 países). “Esa pasión por tener los mejores productos nos acercó a Banijay”. Esto ha permitido experimentar con formatos para coronar sus programas más vistos en diferentes países, como MasterChef o Big Brother.

“Cambió la forma en que nosotros trabajábamos, nos dio acceso a una cantidad de formatos más grandes del mundo como MasterChef o Big Brother y fue un paso natural de nuestro crecimiento, y ha sido una experiencia maravillosa ser socios de Banijay en todo este proceso”.

MÁS PRODUCCIÓN Y STREAMING

Endemol Shine Boomdog conoció su potencial cuando las firmas de cable comenzaron a cambiar la forma de ver televisión. Se intensificó durante la pandemia de Covid-19, la cual confinó a millones de personas enfrente de sus pantallas, como el único escape de la dura realidad que la humanidad enfrentó desde finales de 2019.

“La pandemia fue un súper reto para todos. La diferencia es que a muchos les tocó estar a favor o en contra de lo que estaba sucediendo. Nosotros tuvimos suerte porque subió el consumo de los streamers y eso hizo más fácil para nosotros operar, aun con un montón de retos donde tuvimos que establecer protocolos muy importantes, aumentar los costos de producción, etcétera”.

En México, la pandemia de Covid-19 y el furor por las plataformas de streaming impulsaron un aumento de hasta un 77% en el gasto mensual de las personas, de acuerdo con datos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Actualmente, el gasto promedio es de 400 pesos en estas plataformas, notable aumento en comparación con los 226 pesos que se destinaban en este rubro durante el año 2020.

“Una de las características principales es que el contenido ya no es local, sin importar el idioma; [el producto] viaja y tiene trascendencia en todo el planeta, lo cual es bueno para los creadores de contenido y para la gente que hace producción. Eso ha hecho una gran diferencia en el contenido producido en México, porque el país se ha consolidado como el epicentro de la producción latinoamericana y en español para el resto del mundo. Sus producciones trascienden y vuelan a todo el planeta”.

Sin embargo, también la pandemia ha significado la adopción de protocolos de Covid-19 que forman parte de los gastos de producción y, sobre todo, han obligado a compañías como Endemol Shine Boomdog a producir de forma diferente y sin parar, al ser un momento histórico en donde cada vez se demanda contenido más variado y de la mejor calidad.

ENTONCES, ¿LA TELEVISIÓN CLÁSICA LLEGÓ A SU FIN?

“No creo que la televisión vaya de salida o que vaya a desaparecer; todo lo contrario: está encontrando su lugar en esta burbuja y ocupa un lugar muy importante, [es ahí] donde están las noticias, el día a día, el contacto directo con la audiencia”, dice.

Sin embargo, la pandemia por coronavirus SARS-Cov-2 ha impulsado un alboroto en la televisión, pues ha tenido que cambiar su estilo para adaptarse y aprender del know how, o saber hacer, y aprender lo que funciona en otras latitudes.

“Nosotros queremos seguir creciendo y aprovechar las oportunidades del mercado. Nuestro territorio es México y España, porque vemos oportunidades de crecimiento enormes y tenemos muchas formas de hacerlo; haciéndolo en volumen, market share, dimensión de proyectos que hacemos y también, una de las líneas donde estamos creciendo en Estados Unidos es hacer producciones en inglés con personalidad latina”.

En México, La Máscara es el programa más visto en el país; Master Chef es el programa de entretenimiento más visto de Azteca. LOL, para Amazon, ha sido exitoso junto con la productora de Eugenio 3 Pas Studios; Mira quién baila, lo ha sido para Univisión y La casa de los famosos para Telemundo (gran éxito y número uno en varios países). Me caigo de risa también ha sido uno de los programas más vistos en Televisa.

“El 2021 fue un año especialmente bueno, donde nuestras producciones fueron muy relevantes en cada uno de los outlets en donde estuvieron, e hicieron la diferencia”, dice.

Alejandro Rincón, CEO de Endemol Shine Boomdog, está consciente de que, en estos tiempos, el contenido es el rey, y la productora que dirige debe ser una especie de “big brother” que no pierda de vista lo que quiere el consumidor hispano. “Mi mayor enseñanza es el constante aprendizaje y siempre estoy aprendiendo y tratando de estar alerta y curioso ante las cosas nuevas”, concluye.

