El reto de hacer crecer al campo

“No serán dos años fáciles”, dice el nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, quien reflexiona sobre el tiempo que durará su encargo al frente del organismo, de 2021 a 2023.

Para el líder gremial, el campo mexicano enfrenta varios retos, muchos de ellos asociados a la fuerte crisis económica que se deriva de la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2. El resto es un cúmulo entre el diálogo para tener políticas públicas eficientes y aprovechar mejor las oportunidades comerciales.

“Generamos más de 7 millones de empleos en el campo. Es un sector diversificado con una vocación exportadora importante. Sin embargo, es un sector [complejo, pues] tiene diferentes partes; es como un mosaico: hay que entenderlo porque cada una de esas diferentes partes necesita políticas públicas diferenciadas para desarrollarse”, afirma, en entrevista.

En 2020, las exportaciones de productos del campo mexicano alcanzaron 35,903 millones de dólares (mdd), e implicaron un superávit histórico de más de 11,432 mdd.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en 2020 se habrían registrado aumentos en materia de autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos, para ubicarse del siguiente modo: arroz, 302,000 toneladas (23.3% más); frijol, 1,193,000 (+35.6%); maíz grano, 28,294,000 (+3.9%), y trigo panificable, 1,589,000 (+17.5%).

Para Juan Cortina, es precisamente en el segmento de productores de granos en donde existe la mayor oportunidad y necesidad para el campo.

“El tema de granos y oleaginosas es muy importante: ahí tenemos el 70 u 80% de todos los productores del país, y muchos de los programas de ese sector, de apoyo a la comercialización, a las coberturas de precios, apoyos a la tecnificación del riego… todas esas cosas se han acabado”, dice.

En septiembre, la Unión General Obrera, Campesina y Popular (Ugocp), integrante del movimiento El Campo Es de Todos, denunció que los programas de apoyo y fomento a la producción rural operados por la Sader, habían disminuido más de 30%, desde los 72,125 millones de pesos (mdp), en 2018, a 47,576 mdp, en 2020.

En materia de sector pecuario, Juan Cortina considera que es importante ayudar a abrir nuevos mercados, especialmente en Asia y se logre protocolizar las plantas en Mexico de acuerdo con los estándares internacionales.

“Ésa es la parte que nos está ocupando: tener una conversación abierta y franca con el gobierno para que entienda esas particularidades y podamos tener esas políticas públicas que sigan apoyando a un sector de la economía mexicana que está creciendo de una manera importante para el resto del país, y que es una derrama económica importante en las zonas rurales”.

MAÍZ, EL GRAN PENDIENTE

Juan Cortina fue electo como nuevo presidente del CNA para el periodo 2021-2023, en sucesión del empresario Bosco de la Vega Valladolid, quien ocupaba el cargo desde 2017.

Uno de los proyectos en los que el Consejo Nacional Agropecuario había estado trabajando es el plan estratégico con miras a 2030: Maíz para México.

“El proyecto Maíz para México es un programa que va enfocado a desarrollar más el sur-sureste, en la producción del maíz con agricultura por contrato, es decir, que las grandes empresas apoyen a los pequeños agricultores para comprar sus cosechas y se haga la cadena en el maíz. Desgraciadamente, no hemos podido avanzar mucho porque han cortado muchos de los apoyos que se necesitan para desarrollar este tipo de cultivos. Estamos trabajando con el gobierno y con la Secretaría de Agricultura para que esto [lo planteado en el programa] sea una realidad”, afirma.

El proyecto establece las rutas de acción para aumentar la producción nacional de maíz, pues se prevé que para 2030 la autosuficiencia de maíz en el país disminuirá en 6 puntos porcentuales, pasando de 68% a 62%.

“La disminución de la autosuficiencia se explica por el aumento en la demanda de maíz para consumo pecuario, que crecerá 47% en 2030; pero la demanda de maíz para consumo humano disminuirá 6%. Como resultado, en 2030 se estaría importando el 78% del consumo de maíz amarillo. Así, la falta de producción nacional de maíz amarillo, junto con la creciente demanda de éste, más el aumento en la paridad del dólar, dejará a México en una posición de desventaja y de vulnerabilidad para satisfacer el mercado nacional”, advierte el documento donde se detalla el proyecto.

Juan Cortina Gallardo afirma que ha habido un diálogo muy abierto con el secretario Víctor Manuel Villalobos.

“Él conoce este programa a detalle; le entusiasma, lo quiere impulsar; pero la falta de recursos es una realidad. Esta crisis ha provocado un apretón en las finanzas publicas muy importante. Para poder impulsar programas en una nueva área como sería el sur-sureste también se necesitan apoyos públicos que, ahorita, desgraciadamente, no se tienen. Se trata de organizar a muchos pequeños productores, ayudarles con la infraestructura [necesaria], con toda la parte de la tecnificación del riego… Hay muchas cosas que en este momento no se pueden hacer, y eso está deteniendo todo el programa”, se lamenta.

CIENCIA CONTRA IDEOLOGÍA

Cuestionado sobre cómo impactarían al campo mexicano los cambios en materia de outsourcing, Cortina Gallardo explica que una de las primeras tareas a atender es, precisamente, explicar a la Secretaría del Trabajo la dinámica laboral de las actividades en el campo.

“Vamos a tener una serie de reuniones [con funcionarios de esa Secretaría] donde vamos a tratar de explicarles el caso del sector agroalimentario, que es diferente al de la industria. La agricultura a cielo abierto tiene periodos de cosecha que duran entre dos y tres meses al año. Esas cosechas son llevadas a cabo por gente que va migrando; inclusive van a Estados Unidos y Canadá. Las empresas y los productores utilizan el outsourcing porque son compañías que se dedican a llevar a estas personas a diferentes lugares. Este tipo de particularidades las tiene que entender la Secretaría [del Trabajo] para que cualquier regulación o cambio al outsourcing contemple estas dinámicas”.

Otro de los temas en la agenda, y que también está relacionado con cambios recientes, es el decreto publicado por la Secretaría de Gobernación el 30 de diciembre para sustituir el uso del glifosato con un periodo de transición contemplado al 31 de enero de 2024.

“Amanecimos con un decreto que, lejos de abonar a la solución, lo que ha creado es mucha incertidumbre entre todos los productores. Eso no contribuye a encontrar soluciones. El glifosato no tiene alternativas que sean tan buenas al mismo costo y que no afecten al medio ambiente. Este tema va a requerir de mucho más diálogo. Lo que se necesita son propuestas basadas en ciencia, no en ideología”, señala.

La postura del Consejo Nacional Agropecuario está orientada al diálogo sobre el uso y manejo del glifosato, pues Juan Cortina considera que puede haber mejores prácticas en el uso de este agroquímico, que se utiliza principalmente como herbicida.

“Es de suma importancia [el uso del glifosato] para que los productores puedan mantener rendimientos, costos y eficiencias para ser competitivos. [El decreto publicado] no está bien hecho; deja muchas cosas a la interpretación y está trayendo mucha incertidumbre. Este tipo de cosas no abona”.

COMERCIO INTERNACIONAL

Juan Cortina explica que, con miras al futuro, un tema con gran potencial es la mejora en materia de comercio internacional.

“La parte comercial abarca muchos retos y también muchas oportunidades. Tenemos que diversificar los mercados donde estamos, pues 80% de la exportación agroalimentaria de México se va a Estados Unidos y Canadá, pero tenemos tratados con otros 57 países, que representan más del 60% del PIB mundial. Tenemos que buscar esos otros mercados, diversificarnos con cultivos de precisión, con la logística adecuada, con el producto adecuado”, expone.

Explica que otro de los retos, en ese sentido, será defender los mercados donde los productos del campo mexicano ya tienen presencia.

“Hay temas de estacionalidad con Estados Unidos: existen pequeños grupos de productores que están tratando de detener las exportaciones mexicanas en ciertas temporadas, porque no son competitivos. Ese tipo de precedentes no pueden quedar [sin atenderse, ya que] es un tema que está totalmente fuera del tratado [T-MEC]. México está buscando [obtener] una salvaguarda completa de ese tema en particular”.

Al cierre de su periodo al frente del CNA, Cortina espera que el sector mantenga el crecimiento y haya diversificado su horizonte. “Un sector que siga competitivo, donde hayamos podido mejorar los presupuestos. La Sagarpa [hoy Sader], en términos reales, está a la mitad de lo que se tenía en 2004 [y es que, comparado con el pasado], hay un subsecretario contra los tres que teníamos. Me gustaría que tuviéramos una Secretaría robusta, que ayudemos a tener localizados todos esos temas importantes del sector. Estos dos años se van a ir muy rápido”, advierte el presidente del CNA.

