Diego Boneta, el ‘Sol’ de Netflix, en secuencia principal

Diego Boneta reconoce abiertamente que Luis Miguel: La serie marcó un antes y un después en su trayectoria artística. No sólo porque le permitió retarse como actor para dar vida a uno de los cantantes más relevantes de Latinoamérica, también porque le dio la posibilidad de explorar su faceta como productor.

“Fue la primera vez que fui parte de un proyecto desde los cimientos. Fui construyendo (junto con el equipo) el personaje, la historia, los guiones, dando notas… Esto, 10 meses antes de empezar a filmar, cuando ni siquiera había director”, comenta, en exclusiva, y detalla que esto fue posible gracias a la invitación que recibió del productor británico Mark Burnett.

Para Boneta, el respaldo de Netflix fue decisivo en el proyecto. Desde su perspectiva, la plataforma ya había abierto el camino para que las producciones en español, en especial las latinoamericanas, llegaran a las audiencias internacionales. Una estrategia en la que Ted Sarandos, codirector ejecutivo y director de contenido de la compañía, continúa siendo pieza fundamental.

“Netflix fue el mejor socio que pudimos haber tenido. La compañía rompió los esquemas al impulsar producciones originales, con identidad local, pero capaces de trascender a otros públicos. Fue un parteaguas para la industria latina del entretenimiento y, claro, a nivel mundial”, asegura el multifacético artista de 30 años.

Causa y efecto en Diego Boneta

La primera temporada de Luis Miguel: La serie se convirtió en todo un fenómeno para el público en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Una proeza que se amplificó con la segunda temporada y que alcanzó el ámbito musical. Apenas transcurrida una semana desde su estreno, se disparó el número de reproducciones en Spotify de los streams de Luis Miguel, en 147%.

Boneta es quien interpreta las canciones del soundtrack de la primera y la segunda temporada, y todas fueron replicadas desde cero con la participación de Kiko Cibrián, productor original de los discos más importantes de la carrera musical de Luis Miguel.

Diego Bonetta, actor. Foto: © Mike Rosenthal / Netflix

“La primera temporada fue un experimento para saber qué tal nos salía, qué tanto acercamiento teníamos con las canciones y el personaje. Cuando vimos que el público aceptó ese ejercicio, nos dio mucha más confianza para trabajar en el soundtrack de la segunda temporada”, reconoció.

Desde el inicio del proyecto, Boneta tuvo claro que ser productor y protagonista de la serie conllevaba una gran responsabilidad… y la aceptó. Las expectativas en torno a la segunda temporada elevaron el grado de complejidad y también el nivel de compromiso del histrión.

Tuvo que caracterizarse para interpretar a Luis Miguel en su etapa adulta y se propuso hacer sentir, a través de la gestualidad ante la pantalla, el peso de los años, la forma de caminar, la postura… todo, con el objetivo de lograr una diferenciación absoluta entre las dos líneas de tiempo que expone la trama.

Cambio de fórmula

Sin duda, Diego Boneta ha logrado representar a su personaje. No obstante, se considera un hombre que asume riesgos para mantenerse alejado de la zona de confort. “Después de la primera temporada, para mí fue muy importante hacer proyectos que no tuvieran absolutamente nada que ver con Luis Miguel, y yo creo que pude lograrlo”.

Además de participar en Nuevo orden, de Michel Franco, exploró otros desafíos actorales en Terminator: destino oscuro y Revenge ride.

Paradójicamente, Boneta encontró nuevas oportunidades en un mercado en el que prácticamente construyó su carrera. Y confiesa que: “En la vida pensé que una serie en español me fuera a abrir más puertas en Hollywood que los proyectos que tuve en producciones estadounidenses”.

Ahora se encuentra totalmente enfocado en impulsar otros proyectos con su casa productora Three Amigos, y en aprovechar la nueva ola del streaming. Entre esos proyectos se encuentra una serie original para HBO Max, titulada Brujo, la cual abordará el caso del primer narcosatánico, Adolfo Constanzo; la producción de Gato negro, donde interpretará al primer superhéroe latino, con la dirección de Robert Rodriguez; así como la adaptación de El padre de la novia, dirigida por el mexicano Gary Alazraki.

“La belleza de ser productor está en poder crear proyectos y no sólo estar esperando a que te los pongan en la mesa. Son como platillos que tú puedes cocinar”, señaló.

Boneta espera narrar historias nunca contadas, junto al talento de una nueva generación de storytellers latinos que viene a marcar la diferencia en el mundo del entretenimiento.

Diego tiene metas que espera cumplir muy pronto. “Yo no vengo de una familia de actores, sino de ingenieros. El tener a alguien con tanta experiencia como mi papá ‘coucheándome’, siempre me empujó mucho por ese lado empresarial… por el que me he inclinado”, dice el actor, quien a temprana edad comenzó su trayectoria artística y encontró productores y artistas como Tom Cruise.

