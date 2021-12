He tenido una carrera bastante afortunada: Joaquín Cosío

En el podcast Wolverine, la larga noche, Joaquín Cosío presta su voz a Logan, el célebre y misterioso mutante con grandes garras de metal. El actor mexicano también tiene un rol de gran peso en la segunda entrega del filme Suicide Squad, con la interpretación de un villano clave para la historia de DC Entertainment.

Hoy, Joaquín Cosío tiene un puñado de proyectos a enlistar cuando se le pregunta en qué está trabajando ahora: desde las películas de superhéroes, hasta la más reciente entrega de Luis Estrada (reconocido por películas como Todo el poder y El infierno), ¡Que viva México!

“Esta película de Estrada es otra reflexión con humor negro, crítica social y personajes entrañables. Es una película que habría que ver. Creo estar en un momento espléndido. He tenido una carrera bastante afortunada; no tengo ningún tipo de queja. Es una carrera afortunada que siempre ha ido hacia adelante, una carrera llena de sorpresas y, sobre todo, de proyectos y trabajo”, afirma.

Para el actor, la creatividad se define como la imaginación que da origen a soluciones y que también es capaz de producir belleza.

“Es muy clara la raíz de imaginación vinculada con creación: crear, inventar; no se puede crear si no se imagina antes. La creatividad es un ejercicio libre de imaginación donde general – mente inventamos algo que puede resultar útil, incluida la belleza. La belleza, además, es útil, es indispensable. No se puede pensar en una vida diaria sin belleza. Pero la belleza la inventa cada quien, estableciendo los vínculos y la acotación de lo bello; es una labor que cada quien realiza en su espacio y en su ambiente con sus personas queridas, las más cercanas”, explica.

Con respecto a cómo se percibe en el extranjero la creatividad mexicana, el histrión afirma que hoy existe una gran apertura y mayor demanda por historias que involucren diversidad.

“Yo puedo ser un ejemplo. No hablo un buen inglés, pero he estado trabajando en la industria norteamericana desde hace algún tiempo. Lo que abre las puertas necesariamente es, por un lado, que la industria se abre a públicos más diversos, el hispano, por ejemplo, y entonces debe producir materiales para estas comunidades o culturas”.

Otro factor que Cosío considera importante para esta mayor inclusión es que el crecimiento de nuevas plataformas también ha modificado los vínculos con las audiencias.

“Los contenidos se han diversificado de manera extraordinaria y las plataformas han crecido, los vínculos con la audiencia se han estrechado. Hay una creciente necesidad de productos y contenidos, y de trabajos actorales. Necesariamente, se han tenido que modificar los formatos a partir de la dimensión de la pandemia y las condiciones sanitarias que cambiaron las reglas de la convivencia social y de la interacción, lo cual tiene que replantear la posición de los medios y de quienes ofrecen productos audiovisuales. La televisión y los medios se nos ofrecen ahora con una expectativa más amplia. Ahora pasamos más tiempo viendo contenidos, estableciendo una relación con las plataformas”.

