Healthtech, una promesa tecnológica para la salud

Los problemas del sistema de salud en México no son un secreto a voces. El alto costo, la baja calidad del servicio y el acceso limitado han sido una constante con la que los pacientes han tenido que lidiar a lo largo del tiempo. Este panorama abrió una oportunidad para una nueva generación de empresas tecnológicas.

Aplicaciones de telemedicina, seguros médicos y farmacias digitales son parte de los nuevos jugadores que buscan transformar los negocios relacionados con los servicios de salud en el país, cuya apuesta no avanza a ciegas.

En 2019, el mercado mundial de la salud digital tenía un valor estimado de 175,000 millones de dólares (mdd). Con una tasa de crecimiento anual compuesta prevista de casi el 25% entre 2019 y 2025, el mercado de la salud digital debería alcanzar casi 660,000 mdd en 2025, según Statista. Foto: EFE/DANIEL NOVOTNY

La pandemia de Covid-19 se ha convertido en un punto de inflexión para acelerar la transformación digital, lo cual no ha sido una situación ajena para las firmas que intentan transformar el sector de salubridad.

Los médicos esperan que los volúmenes de asistencia de salud repunten en 2022, y el apoyo a la telesalud es su estrategia preferida para mejorar el acceso de los pacientes. Dicha iniciativa obedece a que, aproximadamente, el 80% de los médicos encuestados cree que la pandemia ha reducido su número total de pacientes y que ofrecer opciones virtuales es una estrategia habitual para recuperarlos, asegura un estudio realizado por McKinsey & Company en México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Adicionalmente, más de la mitad de los médicos encuestados considera que la telesalud es menos costosa para su consulta que las visitas en persona, y dos tercios afirman que las visitas vía telesalud son eficaces, especialmente para las consultas de seguimiento y las no urgentes de atención primaria. Y, aunque la teleconsulta no abarca todo el universo de healthtech, Roberto García, socio asociado, experto en salud para América Latina, de McKinsey & Company, la considera “la punta de lanza y un indicador que sirve para medir la temperatura de cómo las tecnologías alrededor de la salud pueden tener una oportunidad de ser adoptadas realmente”.

Los actores que lideran la transformación de la tecnología médica también han encontrado retos en su camino. Uno de ellos es la educación para que los proveedores y los pacientes adopten estas soluciones a escala y, así, posicionarlas en el mercado y en la práctica médica habitual. Pero, aunque esto no ocurra, el crecimiento del sector es inevitable, ya que se trata de “una necesidad del consumidor cada vez más digital”, señala García. Foto: Tom Claes/ Unsplash.

Además, la regulación y las normas dibujan un panorama difícil para el sector, ya que México carece actualmente de una normativa clara para la innovación y los nuevos desarrollos médicos. Aun así, García sostiene que hay factores más allá de la regulación que jugarán un papel importante en el devenir del sector.

“Hay países con regulaciones mucho más complicadas que las de México donde existen este tipo de actores. Muchas veces no se trata de que la regulación frene el crecimiento, sino también de la madurez en la adopción de consumidores y médicos para que el sector avance”, dice el experto al hablar del panorama global de las empresas tecnológicas relacionadas con servicios de salud.

Telemedicina

La creación de un ecosistema integral de tecnología médica se ha convertido en la meta de los nuevos jugadores, que han llegado al mercado con el claro objetivo de transformar la calidad de la atención que reciben los pacientes en el país a través de la tecnología.

“En 2019, era común creer que un médico no podía tener una relación que no fuera presencial con un paciente, quien, al mismo tiempo, no se sentía cómodo al recibir una atención a distancia”, dice Jorge Torres, director de Desarrollo de la Práctica de Salud en McKinsey & Company. “Hoy, el mundo virtual ya se ha mezclado de manera muy sutil en la vida cotidiana de los pacientes”.

Si hay una herramienta digital que ha abierto la puerta a que más personas tengan acceso a servicios de salud, ésa es, sin duda, la telemedicina. Esta práctica, que con la pandemia se ha convertido en algo habitual en todo el mundo, es hoy valorada por no pocos como la delantera en la revolución de las tecnologías de la salud. Adrián Alcántara, Country Manager en Doctoralia México. Foto: © Doctoralia

Dentro de esta transformación, Doctoralia es un actor activo en el mercado. Esta plataforma nació como una página donde la gente acudía a consultar información de especialistas de la salud para agendar citas presenciales. Sin embargo, fue en 2020 cuando las teleconsultas empezaron a tomar protagonismo en esta empresa.

“Nuestra expectativa era que quizás un porcentaje selecto de especialistas de salud lo activara y lo pusiera al servicio de sus pacientes, pero la realidad nos sorprendió. La adopción del producto fue enorme y prácticamente en las primeras semanas del mes ya estábamos generando miles de citas”, cuenta Adrián Alcántara, Country Manager en Doctoralia México.

Desde ese entonces, el crecimiento de Doctoralia ha sido exponencial. En 2021, la empresa logró agendar 10 millones de citas médicas virtuales; y la tendencia parece continuar este año, pues durante el mes de marzo se agendaron más de 1 millón de citas entre especialistas de salud y pacientes en la plataforma, una cifra histórica en las operaciones realizadas en México.

Hoy, el 10% de las consultas que se acuerdan a través de la plataforma son videoconsultas, mientras que el 90% restante corresponde a consultas presenciales. Para 2022, Doctoralia espera que esta tasa se mantenga en el mismo porcentaje, pues considera que el pico experimentado en la pandemia ya se ha estabilizado. Hasta marzo de 2022, 16,000 especialistas de salud en Doctoralia ofrecían el servicio de videoconsulta.

Para el segundo semestre de 2022, Doctoralia tiene entre sus planes explorar colaboraciones con el sector público, algo que ya ha hecho en países como Italia y España. La plataforma también espera terminar el año con un crecimiento del 60% en comparación con 2021. Dentro de este objetivo, la empresa espera poder agendar más de 1.2 millones de consultas. “Si tomamos en consideración que hay más de 120 millones de mexicanos, esto implicaría generar una cita médica para el 1% de la población”, dice Alcántara.

El replantamiento del seguro médico

Nunca se sabe cuándo va a surgir una emergencia médica. Independientemente de la edad, podemos enfrentarnos a riesgos de salud en cualquier etapa de nuestra vida, y es en esos momentos cuando contar con un seguro de salud cobra mayor importancia. Sin embargo, en México, el alto costo de estos productos y el desconocimiento de los mismos hacen que pocas personas tengan acceso a este tipo de cobertura.

De acuerdo con datos del Inegi, en México 77% de la población cuenta con la protección de alguna institución de seguridad social; el restante 23% recurre a sus ingresos para cubrir gastos de enfermedad y, de esta cifra, alrededor del 7% tiene contratada una póliza de gastos médicos. En promedio, el costo destinado a cubrir una consulta o tratamiento médico es de 3,786 pesos al año, lo que representa el 9% del ingreso promedio anual, sin embargo, para las personas con menores ingresos esto compromete hasta un 51% de su ingreso. Arturo Sánchez Correa, cofundador y CEO de Sofía. Foto: © Sofía

En este escenario se encontraron Manuel Andere, Sebastián Jiménez y Arturo Sánchez Correa cuando regresaron a México con la intención de emprender, después de trabajar en el extranjero, y supieron que tenían la oportunidad de impactar positivamente en el sector de la salud. Tras un proceso que duró alrededor de dos años, a finales de 2020 nació Sofía, una startup de seguros de salud que pretende ofrecer un producto accesible y fácil de entender para romper la brecha de acceso a estos servicios.

Para lograr esto, cuenta Manuel Andere, cofundador y ceo de Sofía, era necesario atacar al mercado en dos sentidos principales. El primero, al ofrecer un seguro “que de verdad ayudara a las personas a cuidar su salud y no sólo a pagar los gastos médicos, como lo hacen los jugadores tradicionales”; y, el segundo, al ofrecer un producto más accesible. Para lograr esto último, el primer paso, y el más obvio, agrega Andere, era no tener deducible. “Cuando quitas el deducible, lo que estás diciendo al paciente es que lo vas a acompañar desde que tenga una gripa, y eso es fundamental para poder ayudar a las personas a cuidar su salud, y no sólo cubrirlas financieramente”.

“Típicamente, la forma en que una persona compra un seguro es a través de un tercero, que es un agente de seguros que no es un empleado de la compañía de seguros; entonces, para el consumidor es confuso saber a quién dirigirse si algo sale mal. Nosotros hablamos directamente con los usuarios, si tienen una queja o quieren decirnos algo que podemos mejorar”, explica Arturo Sánchez Correa, cofundador y ceo de Sofía.

Hasta ahora, Sofía ha recaudado un total de 25.3 mdd en financiación en dos rondas. En noviembre de 2020, obtuvo su último levantamiento de capital en una ronda Serie A de 19 mdd liderada por el fondo suizo Index Ventures. Hoy, la apuesta de Sofía está fuertemente enfocada en su negocio B2B, donde tienen clientes como Clara y Oppizi. “Hay un grupo de empresas que tienen muy claro que la atracción y retención de talento es su prioridad. Cuidan a sus equipos y les importa que estén bien mental y físicamente para desempeñarse al máximo”, agrega Sánchez Correa.

Actualmente, Sofía asegura a más de 1,000 personas y aspira a terminar el año 2022 con entre 5,000 y 10,000 usuarios. La pretensión de la startup a medio plazo es superar el millón de personas, mientras explora mercados fuera de México.

Farmacia con huella digital

Cuando un paciente en México va a surtir una receta, el escenario más común es que tenga que ir a varias farmacias para conseguir todo lo que necesita. Este acceso limitado a medicamentos en el país fue lo que impulsó a Prixz a moverse de ser un proveedor de logística de última milla de cadenas de farmacias tradicionales a convertirse en una startup de salud digital con la meta de contar con el catálogo de salud más amplio en todo el ecosistema.

“Una semana antes de la pandemia decidimos cambiar nuestro modelo de negocio, porque las cadenas de farmacias no cumplían un objetivo que nosotros considerábamos importante para cualquier ciudadano, que era poder disponer de recetas completas”, cuenta Sergio Pérez, cofundador y director digital de Prixz.

Hoy, la empresa mexicana tiene un catálogo con un inventario que supera los 15,000 SKU, que son los números de referencia únicos que se le dan a cada producto, que es “de tres hasta cuatro veces más que lo que tiene una farmacia tradicional”, asegura Pérez. Este catálogo es surtido con logística propia desde alrededor de 20 almacenes, conocidos como Centros de Reparto de Última Milla (CRUMS). Foto: © Prixz

Con este modelo, las tasas de crecimiento de Prixz han sido de hasta 800% año con año y Pérez espera mantener este ritmo para 2022. “La pandemia aceleró nuestro crecimiento. Las personas se quitaron el miedo de comprar online y recibir a una persona en su casa para hacerle un procedimiento médico”, cuenta el emprendedor.

De acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la falta de acceso a medicamentos es un riesgo latente que puede tener un impacto trascendental en México, con una población que “está envejeciendo y cuyo perfil epidemiológico está cada vez más cargado hacia enfermedades crónicas no transmisibles que requieren procedimientos costosos y de largo plazo”, se señala.

El crecimiento y el modelo de negocio de la startup no sólo ha atraído la atención de los usuarios, sino también de los inversionistas. Apenas a finales de abril, Prixz cerró su serie A con una valuación superior a los 100 mdd liderada por SV Latam Capital, lo que coloca a Prixz en la antesala de los unicornios mexicanos. Con esta ronda de capital, la empresa busca consolidarse como la mayor plataforma de salud digital en Hispanoamérica, agilizar el desarrollo de sus CRUMS, acelerar su crecimiento en México y expandirse a Colombia.

Regulación

En la mayoría de los sectores que están siendo permeados por la digitalización, y no sólo en México, los gobiernos se han visto rebasados en la adaptación de su regulación ante el ritmo apresurado de la tecnología.

Frente a este escenario, uno de los pasos a dar es el acercamiento a los consejos médicos.

De acuerdo con Torres, en México estos organismos jugarán un papel importante en el desarrollo de esta industria, pues, como lo explica, dichos consejos son los que están empoderados para definir cómo brindar un tipo de atención en cada especialidad médica.

“En otros países, estos consejos ya han frenado mucho la digitalización y evolución de los servicios. Entonces, es el rol de los innovadores acercarse a estos cuerpos médicos para acelerar la adopción”, explica Torres. Manuel Andere, co fundador de Sofía.

De la mano de este cambio de actitud, añade García, se necesitará que las nuevas soluciones basadas en la tecnología que están llegando al mercado “aborden realmente los verdaderos puntos de dolor del paciente”, que hoy en día siguen girando en torno a lo que se conoce como “gasto de bolsillo”.

En 2020, este tipo de gasto promedio por persona en el país se incrementó 40%, al pasar de 2,358 pesos, en 2018, a 3,299 pesos, en 2020, revelan datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En la actualidad, la tecnología en el sector de la salud promete democratizar el acceso a este servicio y hacerlo más asequible mediante la tecnología. Aunque los retos en su adopción no son menores, todo parece apuntar a que los primeros pasos ya se están dando hacia este camino.

“El verdadero punto de inflexión vendrá de las soluciones que abordan esos puntos de dolor”, dice García, socio asociado, experto en salud para América Latina, de McKinsey & Company. “De lo contrario, vamos a tener un montón de soluciones de farmacia digital, seguros virtuales y telemedicina, pero, si no resuelven los principales problemas de los pacientes mexicanos, la adopción no va a ser tan grande”.

