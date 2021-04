La agencia de futbolistas mexicanos que crece en el mundo

Después de una larga comida, Alfredo Talavera fue quien finalmente se animó a preguntar a Santiago Arbide y a Alejandro García qué es lo que querían. “Que nos des la oportunidad de representarte”. El portero se les quedó viendo; hubo un silencio un poco incómodo y les dijo: “OK, vamos para adelante”.

Aquel día, AmEro Sports Management dio uno de los pasos más importantes para su historia, porque “fichó” a uno de sus jugadores más relevantes. Tiempo después, la agencia impulsó y coadyuvó para que se fuera a jugar a Pumas, con la intención de pelear por la titularidad y, sobre todo, para volver a la selección nacional (lo que consiguió).

Pero todo eso ocurriría después porque, antes, en 2017, Santiago y Alejandro viajaron por carretera de Querétaro a Pachuca y ahí nació la empresa mexicana que, este año, esperar abrir su tercera oficina en el extranjero.

“No hay una persona tan relevante en la industria del futbol como el agente”, dice Santiago Arbide, ceo de AmEro Sports. ¿Cómo se mide el impacto de su industria? En año de pandemia (según datos de la FIFA) se realizaron en el mundo 17,077 traspasos de jugadores, con un valor de 5,630 mdd, más del 90% con la intervención de un agente.

¿Por qué, en la industria del futbol mexicano, es relevante AmEro Sports Management?

Porque es la única empresa mexicana que tiene presencia en otros países (México, Argentina y Rusia, y está interesada en establecer una oficina más, ahora en España).

Porque Bernardo Núñez está en Rusia e Ignacio Conte es el socio en Sudamérica.

Porque es la única empresa mexicana con jugadores en nueve ligas de Primera División (México, Ecuador, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Francia, por mencionar algunas).

Porque, además de Alfredo Talavera, recientemente concretaron el préstamo, de un año con opción de compra, de Aníbal Chalá, del Toluca a Dijon de la Ligue 1 de Francia. Y fueron los “facilitadores” para que el exjugador del Manchester United y seleccionado ecuatoriano, Antonio Valencia, se adaptara al país. Además, en últimas fechas han logrado acuerdos con jugadores en Costa Rica y Argentina.

Pero la verdadera especialización de AmEro está “con el futuro; nosotros no vamos por jugadores de alto perfil. No es que no queramos, pero uno de los objetivos de la empresa es apostar por los jugadores jóvenes y construir con ellos”. Hacen un trabajo de scout y definen qué futbolistas de menos de 23 años fichan para acompañarlos desde el inicio de sus carreras profesionales.

Actualmente, representan a 24 futbolistas. Alejandro García, también ceo de AmEro Sports Management, dice que una de sus cualidades como empresa es que buscan “jugadores con los que no sólo tengamos empatía, sino también que sean buenas personas, que sean amables, con las que se pueda trabajar”.

A veces, el carácter o la personalidad ha sido impedimento para representar a un futbolista, dice Santiago. “Me acuerdo de un jugador que estaba en Toluca y luego, pasó a Tigres… y que era complicado, nada sencillo. Decidimos [en este caso] dar un paso al costado”.

Con el paso de los años, la figura del agente se ha hecho relevante en la industria porque la Liga MX se ha convertido en uno de los torneos locales que más exporta e importa talento en el mundo.

De acuerdo con el último informe de transferencias de la FIFA, el campeonato mexicano fue el torneo número 15 del mundo que más dinero invirtió en jugadores (67.6 mdd) y el 17 que más vendió al mercado extranjero (72.3 mdd), y todas estas operaciones se realizan principalmente a través de agentes o “intermediarios”, como los denomina la FIFA.

El primer gran fichaje de la empresa fue Talavera. Luego de llevarlo a un evento de Red Bull de la Fórmula Uno como parte de una petición de un amigo de AmEro, lograron conversar con él y fue la oportunidad para que, a través del networking, se citaran para comer.

“Y fue chistoso porque en ningún momento de esa comida sacamos el tema a la mesa. Fue él quien nos preguntó qué buscábamos, ya cuando pedimos la cuenta. No era nuestro primer contacto con él; ya lo habíamos visto en lo de Red Bull, pero cuando llegó y vio todo el impacto mediático que tuvo, eso fue un buen primer comienzo… y ahora tenemos una relación increíble”.

La relación creció hasta el punto de que crearon el equipo MeT eSports, presidido por Talavera: Sebastián Fassi, portero del Necaxa, es vicepresidente.

Otro fichaje relevante para AmEro fue el que se anunció hace unos meses, con la incorporación de Antonio Valencia con los Gallos Blancos de Querétaro, club que ya tuvo, hace varios años, al exjugador del FC Barcelona, Ronaldinho.

“[Esto] se dio por la relación que tenemos con su representante, Oswaldo Minda. Nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con su adaptación internacional, que va desde conseguirle coche y un una agencia, hasta la escuela de los niños. Gallos no tienen la cantidad para pagarle lo que debería, pero se llegó a un acuerdo, [para] que fueran los patrocinadores quienes le dieran su salario; y estamos en busca de sponsors”, dice Santiago.

Según Transfermarkt, hay 26 agencias mexicanas de futbolistas que tienen jugadores y un precio en el mercado internacional. AmEro es una de las primeras 15 con mayor cotización de sus jugadores.

Alejandro y Santiago ya eran amigos antes de fundar la agencia. El primero quería ser representante, pero el segundo, en realidad, estaba más enfocado en la política e incluso echó a andar un proyecto en Tanzania con una ONG, Good Hope School. Luego surgió ese viaje en coche a Pachuca y la historia cambió.

