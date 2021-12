La creatividad es abundancia: Victoria Treviño

Victoria Treviño ha logrado que decenas de mexicanos logren niveles de entrenamiento profesional en danza clásica y puedan desplegar sus habilidades y talentos en escenarios internacionales, a través de la organización Ballet Joven de la Ciudad de México, una plataforma artística de oportunidades escénicas formativas para jóvenes que quieren incursionar en la danza clásica.

Graduada en Inglaterra por la Royal Academy of Dance, y diplomada en Educación en la Danza por la Surrey University, la profesora radicó por más de 12 años en el Reino Unido, donde fundó el Wimbledon Ballet Club for Children and Youth y colaboró con varias academias de ballet.

También fue maestra invitada en Canadá y su tarea fue entrenar a bailarines en el sistema RAD y ser coreógrafa para concursos.

Victoria Treviño, bailarina de ballet clásico. 8 de noviembre 2021. Foto: © Andrea Gama.

En 2014, regresó a México para fundar el Ballet Teatro de Olmo Azul A.C. y formalizar las labores de apoyo a jóvenes bailarines con entrenamiento de alto rendimiento y dar espacio a Ballet Joven CDMX como compañía de ballet clásico juvenil.

En 2020, fue nominada para el reconocimiento de Alcance Comunitario por la Royal Academy of Dance.

“El ballet es una materia maravillosa y muy plena, y no hay nada que me mueva más que poder apoyar a jóvenes. Es una materia que provee crecimiento físico, cognitivo y emocional. Creatividad, para mí es abundancia, no sólo cognitiva, sino física y emocional; creatividad es ser abundante”, afirma.

Desde su perspectiva actual, Victoria considera que el mayor reto para tener una comunidad más grande y activa de bailarines profesionales es encontrar más oportunidades.

“México tiene mucho talento que está en las barras trabajando cada mañana. Ese talento ha podido dar premios a México y ponerlo en la plataforma internacional de forma honesta. En mi mundo ideal, en mi oportunidad de expresar mi creatividad, me gustaría que Ballet Joven dejase de ser un proyecto de apoyo, para ser un proyecto profesional. Porque hemos podido educar y hacer crecer a muchos jóvenes que están de lo mejor entrena – dos, pero no tienen trabajo, y sólo hay unas cuantas plataformas profesionales. México necesita más bailarines profesionales”.

Cuestionada sobre cuáles son los factores que distinguen la creatividad mexicana en el extranjero, la profesora de ballet clásico tiene una respuesta largamente asimilada: “La danza clásica no puede ser bicolor; debe ser pancromática. México es color”.

