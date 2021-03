La reinvención de los alimentos

Durante los últimos años, en las alacenas y refrigeradores de muchos mexicanos se nota que ha cambiado el menú habitual: los productos tienen menos azúcar, son más naturales y orgánicos, lo que ha llevado a las empresas a no sólo repensar sus negocios, sino a invertir en reformulaciones y entrar a nuevos segmentos que se adecuen a las nuevas tendencias entre consumidores.

El tema de la salud ha cobrado mayor relevancia en un nicho de la población donde temas como la pandemia y el home office, así como el nuevo etiquetado en los empaques de alimentos, reforzaron esta tendencia y buscaron cuidar mejor su alimentación.

Tan sólo entre 2015 y 2020, el mercado de salud y bienestar registró un incremento en términos de valor del 41.7%, al pasar de 11,005 millones de dólares (mdd) a 15,591 mdd, según Euromonitor. Ese crecimiento no se detendrá en los próximos años, ya que, para 2025, se espera que llegue a los 18,861 mdd, lo que significa un avance del 20.9%.

Según esta consultora, los consumidores mexicanos se preocupan cada vez más por su salud y por las implicaciones que sus hábitos diarios pueden tener, por lo que están mejor informados sobre los ingredientes de las bebidas y alimentos envasados, así como sobre los procesos de producción de lo que compran.

Foto: Eva Katalin Kondoros / Getty Images

“Se espera que las ventas en materia de salud y bienestar sean impulsadas por un aumento en la disponibilidad de marcas y productos de este rubro. Es probable que las empresas desarrollen productos más sofisticados para agregar valor a sus carteras, para adaptarse a las preferencias y hábitos de los consumidores”, asegura Euromonitor.

UN CAMBIO

La llegada de la pandemia de Covid-19 también significó un impulso para que los mexicanos se interesaran en los alimentos saludables, luego de que, en 2020, la contingencia obligara a la gente a realizar home office y tomar clases en línea, además de soportar las restricciones de movilidad que la llevó a un tipo de vida más sedentario.

De acuerdo con Mariana Cruz, Out of Home & Usage Food Manager de la Division Worldpanel de Kantar México, el año pasado se registró un aumento en las ocasiones de consumo de productos saludables de un 4%; sin embargo, las relacionadas con la indulgencia, es decir, con los antojos, crecieron más de 7%.

“Lo vimos con mayor fuerza durante 2020 fue justo este tema de confinamiento que se dio por la pandemia, pero es importante mencionar que este tema de salud lo buscaron de manera más fuerte justo en el segundo trimestre del año pasado, que fue cuando se llegó ese pico de confinamiento”, asegura.

Mariana Cruz detalla que la migración a este tipo de productos no es igual entre la sociedad mexicana, donde las personas que tienen poder adquisitivo alto o medio son quienes más optan por estas alternativas, mientras que sectores más bajos continúan con la practicidad o la conveniencia y ésas son sus prioridades a la hora de comer.

Pero la diferencia también está marcada por la edad: entre más grande es una persona, más preocupada está por lo que come. De acuerdo con la especialista de Kantar, de los 33 años en adelante el 41% de las ocasiones de consumo que se dan en el hogar optan por la salud, sobre todo para el desayuno y la comida, con un 37%, pero en la cena ya “se relajan” y tienden a ser más indulgentes.

El etiquetado que alerta al consumidor sobre altos contenidos de grasas, sodio y calorías, entre otros, también generó un efecto en los compradores, pero éste no fue tan grande como el que ocurrió en Chile, país que aplicó esta medida con anterioridad. La Out of Home & Usage Food Manager de la Division Worldpanel precisa que casi el 90% de los productos que evalúa la consultora tendrían al menos un sello, por lo que los consumidores, en lugar de abandonarlos, han empezado a espaciar su compra.

LAS EMPRESAS

Estas nuevas tendencias han llevado a las compañías de alimentos y bebidas a modificar sus portafolios, con reformulaciones de sus productos o la entrada a nuevos mercados en los últimos años para converger con las nuevas preferencias de las personas.

Por ejemplo, Grupo Bimbo indicó a Forbes México que cuenta con una robusta y completa estrategia global de Salud y Bienestar que comprende tres pilares: lineamientos nutricionales, portafolios saludable y acciones en salud y bienestar. Bajo esta plataforma, además de clasificar sus productos en consumo diario y ocasional, se han establecido rutas de acción para continuar cumpliendo y anticipando las preferencias de los consumidores.

“La panificadora mexicana, históricamente ha puesto en marcha distintas iniciativas globales para ofrecer cada vez mejores productos para todos los momentos de consumo de la población, con el objetivo de ofrecerle opciones variadas que puedan satisfacer las necesidades de los clientes, a la vez que superen sus expectativas”.

Por su parte, Coca-Cola asegura que, en los últimos 10 años, ha hecho importantes esfuerzos de reformulación y una exploración activa de oportunidades para participar en nuevas categorías. De hecho, en 2010, su portafolios tenía más de 400 productos, con casi un 40% de opciones bajas o sin calorías. Actualmente, cuenta con 61 marcas en 10 categorías distintas, con más de 66 % de opciones bajas en calorías o sin ellas.

“Durante los últimos cuatro años, las calorías en el portafolios de bebidas de Coca-Cola México se han reducido en más de un 25%, al cambiar las recetas y reducir el contenido de azúcar añadido. De 2018 a 2020, hemos reducido el contenido calórico de nuestros productos en un 17%”, comenta la empresa a Forbes México.

Ejemplo de esto es que, en 2017, lanzaron una nueva receta de Coca-Cola Original con un 30% menos de calorías. Asimismo, han ampliado sus categorías mediante la adquisición de empresas como Jugos del Valle, en 2007; Santa Clara, en 2012; y AdeS, en 2017.

Además, en los últimos años, el Centro de Innovación y Desarrollo de México de esta compañía de bebidas ha propuesto más de 1,000 nuevas recetas; lanzó 240 productos, aprobó más de 90 ingredientes y 380 recetas en América Latina.

“En México acordamos, recientemente, a través de la Industria Mexicana de Bebidas [ANPRAC], reducir aun más el contenido calórico del portafolios de la industria de alimentos y bebidas, en un 20%, entre 2018 y 2024. Para Coca-Cola, esta reducción se logrará cambiando las recetas en más de 50 productos”.

Por su parte, Unilever, dueña de diversas marcas a nivel global, hasta el año 2019 logró que 56% de su portafolios estuviera alineado a altos estándares de nutrición, redujo en sus productos la sal en 70%, y la grasa saturada en 80%; eliminó al 100% las grasas trans, disminuyó a 110 calorías por porción en todos los helados para niños e hizo que el 98% de sus productos tuviera un etiquetado nutricional completo en sus paquetes.

La compañía explica a esta publicación que en 2020 anunciaron Alimentos del Futuro, donde contempla desarrollar un negocio de alimentos de origen vegetal de mil millones de euros, con el objetivo de generar un mayor acceso y alcance de productos alternativos a la carne y los lácteos.

También planea duplicar la cantidad de productos que ofrecen una nutrición positiva, que contengan cantidades significativas de vegetales, frutas, proteínas o micronutrientes (vitaminas y minerales), para 2025; a la vez de disminuir los niveles de calorías, sal y azúcar en todos los productos de manera continua, para que el 85% del portafolio de alimentos sea compatible con una dieta que aporte una ingesta diaria máxima de 5 gramos de sal para 2022.

“En México, contamos con tres marcas de alimentos, todas ellas con un propósito de vida sustentable: Knorr, Hellmann’s y Maizena. Con cada una de ellas ha transformado sus líneas de producto para ofrecer opciones más sabrosas y saludables, de acuerdo con los más altos estándares nutricionales”, asegura la firma multinacional.

De hecho, The Vegetarian Butcher, empresa de Unilever, fue quien creó la carne para la Whopper Vegetal de Burger King, hecha 100% a base de plantas, y lanzada al mercado en México en noviembre del año pasado.

La reinvención de los alimentos seguirá modificando el menú de los mexicanos, aportando opciones más saludables, mientras que las empresas se reinventan para no perder su lugar en la alacena de los consumidores.

