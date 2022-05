La revancha de Loreto: el acuario del mundo

En 2017, José Ruiz Cheires llegó a este municipio de apenas 17,000 habitantes. Salió de su natal Tehuacán, Puebla, en busca de crecimiento personal, y lo encontró en esta localidad enclavada entre la desértica Sierra la Giganta y el Mar de Cortés, también llamado “el acuario del mundo”. Aquí aprendió el arte de fotografiar ballenas, el principal atractivo turístico de Loreto, sin saber que estos gigantes marinos le cambiarían la vida.

El 80% de la economía de Loreto se basa en el turismo; el resto lo complementan otras actividades, como la agricultura y la ganadería. Dentro de sus límites, se ubica el Parque Nacional Bahía de Loreto, un área natural protegida donde cada año llega la ballena azul, el mamífero más grande del mundo, y el activo turístico más preciado del municipio. Con la llegada de las ballenas, se activa el turismo extranjero; y, con él, el flujo de dólares en la economía local.

Norma García, directora del Fideicomiso de Turismo de Loreto, considera que este pueblo mágico es un destino turístico como pocos en el país. Lo resume con esta frase: “The journey is the destination” (“el viaje es el destino”). Aquí se pueden realizar actividades como pesca deportiva, kayak, avistamiento de ballenas y aves, buceo, esnórquel, senderismo. Es el polo opuesto de destinos como Acapulco o Cancún, donde las aglomeraciones en la playa son la postal más frecuente.

“Loreto no es un destino turístico tradicional. En eso radica su espectacularidad. El lujo de venir a Loreto es encontrarte en un sitio prístino; la naturaleza que nos rodea la consideramos nuestro principal tesoro. Nos diferenciamos de otros destinos turísticos tradicionales en los que la imagen es el coctel en la playa o el spring breaker. No tenemos nada en contra [de esas actividades], pero no es el tipo de turismo que viene a este destino”, cuenta Norma, en entrevista.

En enero de 2020, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle, vacacionaron en este municipio, en donde es frecuente ver, entre octubre y marzo de cada año, cientos de estadounidenses y canadienses que huyen del frío invernal de sus países en busca de temperaturas más cálidas. Ellos son el “el nicho de mercado natural” de Loreto y hacia quienes mayoritariamente se dirige la promoción turística. Son ellos también quienes dejan la propina en dólares a los loretanos.

De hecho, Loreto tiene una agencia de relaciones públicas en el noroeste de Estados Unidos. Su aeropuerto internacional tiene más conexiones con Estados Unidos que con México. La temporada alta de turismo son esos seis meses en los que los extranjeros bajan a este enclave entre el desierto y el mar. En ese periodo se reporta el ingreso, sólo por vía aérea, de 5,000 turistas en promedio. El 80% de ellos son extranjeros.

No obstante, en 2021 la pandemia mantuvo a la mayoría de los extranjeros en sus lugares de origen. Su espacio fue tomado por turistas nacionales, principalmente del norte de la península de Baja California.

De Tijuana, Mexicali o Ensenada, bajaron los turistas para mantener a flote la economía loretana que, como en el resto del país, se encontraba casi detenida. De marzo a septiembre (históricamente, el mes más bajo en actividad turística en el pueblo), los nacionales visitaron Loreto, dice Juan Carlos Castañeda, secretario local de Turismo, Economía y Sustentabilidad.

“Tuvimos muy buena ocupación, restringida todavía, pero con muy buen movimiento en todo el verano. En septiembre, que es cuando queda vacío Loreto, con un 10% de ocupación hotelera, en 2021 todavía había un 50 o 60% de ocupación hotelera con un turismo nacional que ya estaba con ganas de salir. Fue una buena temporada, aunque, con las restricciones, todas las habitaciones que se podían permitir estaban ocupadas”, menciona Castañeda Davis.

Y añade: “Nuestros principales visitantes son de Estados Unidos, con un 60%; después, de Canadá, con un 20%; y un 20% nacional. Hemos avanzado mucho en el turismo nacional, con programas y promoción para el verano, que anteriormente se manejaba como temporada baja, pero es cuando aprovecha nuestro turismo nacional, principalmente de Mexicali, Tijuana y Ensenada, así como también de Los Cabos y La Paz, para visitar Loreto”.

Ir a Loreto exige cierto nivel de información, matiza Norma García. La gente que piense que verá ballenas azules saltando fuera del mar y acercándose a los botes está en un error. “El ángulo del destino es muy satisfactorio y llena completamente las expectativas de quien está bien informado, es más educado, y hablamos del mercado nacional e internacional”. Las ballenas azules, el principal atractivo del municipio, son reservadas, pero se dejan ver.

Mariana Salgado, técnico-operativa del Parque Bahía de Loreto, explica que “el comportamiento depende de la especie de ballena. A la que le gusta socializar con las personas es la ballena gris, que se observa en el Pacífico. La ballena jorobada es más acrobática, pero la ballena azul y la de aleta no hacen eso, no brincan, no interactúan tanto con las personas; pero, si haces una observación no invasiva, puedes tener acercamientos bastante interesantes”.

Esto lo aprendió Ruiz Cheires para tomar una de sus fotografías más famosas, que le ha merecido premios internacionales: “La Empalagosa”, una ballena gris que fotografió en febrero de 2019, en el puerto Adolfo López Mateos, en la costa del Pacífico. Pese a que esa foto no la tomó en Loreto, sí fue en este lugar donde Pepe, como todos lo conocen, tuvo sus primeros acercamientos con los gigantes del mar.

Él, un poblano entre loretanos y extranjeros, asegura que este lugar será su sede por un buen rato. “Sigo aprendiendo y viendo cosas diferentes con las ballenas. Todos buscamos ‘desestrés’ y, para ello, casi siempre buscamos el mar, pero hay que visitarlo con mucho respeto. No hay mejor manera de agradecer a la naturaleza ese escape que nos da, que respetándola”, dice Pepe, uno de los nacionales tocados por la magia de Loreto, la ciudad más antigua de las californias que cada día gana más adeptos.

