La narrativa de las mujeres transforma al entretenimiento

La pandemia de Covid-19 fue un parteaguas para la industria del entretenimiento. Si bien las salas de cine nunca habían sufrido un cierre tan prolongado y los ingresos en taquilla no habían tenido una caída tan precipitada, lo cierto es que, dentro del confinamiento, las personas también se dedicaron a consumir (más) contenidos en plataformas de streaming.

En el cine, por ejemplo, en 2020 los ingresos mundiales por taquilla pasaron de 42,300 millones de dólares (mdd) a sólo 12,000 mdd, según datos de Statista. En contraparte, ese mismo año, plataformas como Netflix y Amazon Prime consolidaron una comunidad de más de 200 millones de usuarios cada una.

Hablamos de un mercado apetecible y creciente. El entretenimiento es hoy una industria que ofrece amplios márgenes y una oportunidad de crecimiento exponencial.

Ante este panorama, un fenómeno está llamando la atención: la creciente ola de mujeres que ha tomado la batuta para contar historias acerca de otras mujeres. Esto ha implicado escribir desde nuevos grados de complejidad y dar un combate real y directo contra los estereotipos. Cinco mujeres relatan su experiencia a Forbes México.

“Los personajes femeninos tienen muchas capas, permiten contar historias más profundas”

Carolina Leconte, directora de series originales para Latinoamérica en Netflix. 7 de junio 2021 Foto: © Andrea Gama

Carolina Leconte, directora de Series Originales para Latinoamérica en Netflix

A principios de año, Netflix anunció que invertiría 300 millones de dólares en la creación de contenido original para México, mucha de esta inversión está destinada al área comandada por Carolina Leconte.

“Poner a personas como yo en estos cargos permite buscar esos talentos y trabajar desde dentro para que pernee la equidad de género. Todavía falta mucho”.

Para Carolina Leconte el mayor cambio en la forma de presentar a las mujeres en entretenimiento se da desde que son las propias mujeres las que se encargan de retratar las historias.

“Los personajes femeninos tienen muchas capas que permiten contar historias más profundas y los estereotipos se combaten desde las historias. Los personajes ya no son totalmente buenos o malos”.

En cuanto a la narrativa, la ejecutiva considera que la región tiene muy arraigado el consumo de telenovelas, sin embargo, no considera que ese consumo sea excluyente del fenómeno de aumento en consumo de series.

“Las series y telenovelas no son excluyentes, consumimos melodramas porque son parte de nuestro ADN pero las series nos han permitido llegar a otro estilo de historias. Las series han empezado a viajar, vamos de la mano con la explosión de contenidos”, señala.

“El porcentaje de historias protagonizadas, escritas o dirigidas por mujeres todavía es menor a 20%”

Hiromi Kamata, directora. 7 de junio 2021 Foto: © Fernando Luna Arce

Hiromi Kamata, directora

La serie de Selena se posicionó en el primer lugar del Top 10 de lo más visto en Netflix a sólo unas horas de su estreno. Su directora, Hiromi Kamata afirma que el mayor reto fue retratar la historia de la cantante desde su lado más humano.

Uno de los aspectos que destaca en la serie es que el personaje de Selena está orientado a retratar el sentido del humor y la perseverancia.

“Quería mostrar su determinación para lograr lo que quería a pesar de estar en música texana, que era un universo muy masculino en ese tiempo”, señala.

Para la directora, cuya carrera incluye la serie Niño Santo e Historia de un crimen: Colosio, existe una tendencia clara a que los personajes femeninos sean ahora los roles principales en las historias.

“El porcentaje de historias protagonizadas, escritas o dirigidas por mujeres todavía es menor a 20%. Tenemos que trabajar para que los roles femeninos dejen de ser un recurso o un elemento utilitario, cambiar la mentalidad y abrir las oportunidades”.

La realizadora explica que generalmente es la cúpula más alta de ejecutivos en los estudios la que busca plantear fórmulas que se comprueba que han funcionado para hacer taquilla o lograr views.

“Repetir esas fórmulas es echar a andar estereotipos y clichés como la mamá abnegada o la novia del sicario, o la guapa que no se halla a ella misma. Están convencidos que una fórmula funciona, pero el público también está cambiando la forma de consumir contenido”.

“Estamos lejos de una representatividad justa”

Elena Fortes, documentalista.. 7 de junio 2021 Foto: © Andrea Gama

Elena Fortes, documentalista

Con más de 15 años de experiencia en el ecosistema de cine documental, Elena Fortes ha visto un avance en materia de equidad en puestos y salarios en la industria de entretenimiento, sin embargo, afirma que el camino aún es largo. Entre 2005 y 2016 fue la directora de Ambulante y su festival, una de las muestras más importantes para el género en la región.

“Hay movimientos recientes que han sido un sismo en la industria. Se dirigió la atención a la violencia y al abuso en los espacios de trabajo de la industria. Está habiendo más equidad en puestos y salarios pero creo que estamos muy lejos todavía de una representatividad justa en las narrativas cinematográficas”, afirma.

Elena considera que las plataformas de streaming han contribuido a que exista un mayor consumo de documentales porque elimina los prejuicios sobre la categorías y exhibe las historias en el mismo espacio que el resto de los géneros. Ella considera que, para que los ducumentales contribuyan a una narrativa con más equidad, es necesario que las historias se cuenten desde una relación respetuosa, horizontal y empática.

“Creo que el poder del documental está en capturar la humanidad del personaje , transformar al espectador”.

“Muchas mujeres no tienen oportunidad de contar su historia”

Carolina Rivera, escritora y guionista.. 7 de junio 2021 Foto: © Fernando Luna Arce

Carolina Rivera, escritora y guionista

Carolina Rivera es la primera mujer latinoamericana en tener un deal overall con Netflix. Esto es un contrato de exclusividad para el desarrollo de las ideas que los realizadores puedan tener durante un tiempo determinado.

“Soy la primer mujer en tener un deal de desarrollo como el que tengo con Netflix en Latinoamérica, es algo histórico, me siento honrada, agradecida, pero es una sorpresa que no haya más. Hay muchas otras mujeres que no cuentan con esta oportunidad de poner las historias en la pantalla”.

Carolina considera que este paso en su carrera contribuye a una serie de cambios impulsados por la consciencia de que un medio dominado por el género masculino no beneficia a nadie.

“Hay un desbalance en la creación de contenido, oportunidades limitadas en la historia del cine y la TV para las mujeres. Hay estereotipos en cuanto personajes, pero también en las historias”.

En la carrera de Carolina destacan proyectos como”Madre Sólo hay dos”, “Luis Miguel: La Serie”, “Jane the Virgin” o “Devious Maids”, ella afirma que uno de los cambios principales en el tono de las historias se da porque, al ser las mujeres las que retratan las historias las temáticas tienen otra aproximación.

“Una de las actrices en Madre Sólo hay dos, me comentaba que las mujeres somos objetivizadas en televisión y películas, ella querín saber qué tanto iban a mostrar del cuerpo. Yo le dije que si una mujer iba a mostrar los senos en la serie sería para amamantar. Cuando una mujer está contando una historia de mujeres hay una narrativa distinta”.

“La equidad no es un tema de cantidad, sino de calidad”

Yulene Olaizola, directora y productora. 7 de junio 2021. Foto: © Fernando Luna Arce

Yulene Olaizola, directora y productora

Selva trágica retrata una ficción en la selva maya inspirada en el relato de la Xtabay. Es una historia cuyos elementos principales son la crudeza y el deseo en su expresión más honesta.

Desde la perspectiva de la directora Yulene Olaizola, los estereotipos sobre maternidad, belleza, envejecimiento y sensibilidad son los más arraigados a las figuras de las mujeres en cine y televisión.

“Se siguen repitiendo estereotipos y esquemas de representación cerrados y poco incluyentes, las mujeres se presentan desde la mirada masculina y sólo se presenta a un tipo de mujer”

La realizadora afirma que romper con estos moldes requerirá que las mujeres que ganan lugares en la industria asuman una responsabilidad para cambiar la narrativa.

“La equidad no es un tema de cantidad, sino de calidad, hay esfuerzos equivocados de dar una falsa idea de equidad a través de los números. No sólo porque haya más mujeres van a cambiar las cosas. Debemos preguntarnos ¿qué hacen las mujeres que llegan a los puestos de poder? Que sean mujeres quienes retratan las historias puede ayudar a que esta representación sea más auténtica y más amplia”

