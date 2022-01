Naveen Jain: la evolución de la medicina

Naveen Jain es un empresario que no deja de mirar el cielo. Desde 2010, el cofundador y presidente de la compañía Moon Express construye naves espaciales y la tecnología necesaria para explorar la Luna y sus materiales. Él cree también que, en un día no lejano, colonias humanas habitarán el satelite natural de la Tierra.

“Nuestro planeta es sólo un pequeño punto en el Sistema Solar; no sólo es posible vivir en la Tierra… Imaginemos que podemos vivir en la Luna, Marte o Venus, en una galaxia o universo diferente. El punto es que la imaginación no tiene límites para lo que creamos, y mi trabajo es crear esa mentalidad: la de que todo es posible. Sólo hay que imaginarlo, salir y hacerlo”, dice el empresario.

No obstante estas ideas celestiales, el hombre de negocios tiene los pies bien firmes sobre el suelo que pisa y no sólo piensa en la exploración del espacio, sino también en los problemas y oportunidades que tiene el mundo en este momento.

Naveen pertenece a una generación de empresarios, emprendedores y líderes mundiales que han dejado a un lado los reflectores y han fijado la mirada en un aspecto fundamental: el rumbo que está tomando la humanidad. La salud, el bienestar, la tecnología dirigida a mejorar el planeta, la exploración del espacio, son ahora las prioridades de las agendas y los grandes dilemas por los cuales se han creado compañías que buscan en innovación una respuesta.

Así es como Elon Musk, Naveen Jain, Jeff Bezos y Richard Branson, entre otros, han dejado en claro que el rumbo que está tomando el planeta es responsabilidad de la humanidad, que debe ya definir su futuro.

Con 62 años de edad, Naveen ha incursionado, desde hace algún tiempo, en sectores como el aeroespacial y el de la salud, con proyectos visionarios, como Viome (dedicado a la salud y a trabajar en los medicamentos del futuro) o Moon Express (compañía que pretende redefinir los viajes espaciales en beneficio de la humanidad), la cual ha colaborado con la NASA en la exploración comercial de la Luna.

El serial entrepreneur y filántropo ha sido reconocido por Ernst & Young como el emprendedor del año. Su visión va más allá del panorama empresarial y tecnológico actual, y ha creado empresas que pretenden tener un verdadero impacto en la sociedad. Este emprendedor se muestra lleno de curiosidad por ideas que impulsan a la humanidad a ir hacia adelante.

Forbes México conversó con este empresario y filántropo, que se ha planteado resolver los mayores desafíos del mundo a través de la innovación. Para lograr su objetivo, el empresario siempre se plantea tres cuestionamientos antes de comenzar un negocio: ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y, ¿por qué yo?

Cuéntanos, ¿quién es en verdad Naveen Jain?

Primero que nada, soy emprendedor y padre. Me enfoco en cosas para que millones de personas tengan una vida mejor. Como emprendedor, mi trabajo fundamental es crear productos o servicios para que la gente viva mejor. Si quieres crear una gran compañía sustentable, debes pensar en cómo impactar positivamente en las personas.

He fundado siete compañías y cada una de ellas se basa en diferentes industrias. La razón de esto es que creo que cada uno se puede convertir en experto en algo. Tú empiezas a ser, tal vez, 10% mejor que nadie en el mundo, pero no 10 veces mejor que otra persona. Para serlo, debes romper el problema en pedazos, verlo como si fueras un extraño, desafiar las bases y, al hacerlo, puedes recrear y reimaginar la industria a la que entrarás.

Considero que no se trata sólo de legar un mundo mejor para nuestros hijos, sino de criar niños que sean mejores para el mundo, para que continúen [viviendo] con los mismos valores. Realmente, el trabajo como emprendedor no se define por cuánto [dinero] tienes, sino por cuánto [y cuántas cosas] puedas crear.

Eres una persona a la que le gusta ir más allá, explorar y ver el lado humano de las cosas, así como los desafíos. ¿Cómo logras este balance?

Es por la mentalidad. Muchas personas tienen una mentalidad de escasez; y viene de su creencia de que todo es finito. Es decir que, si alguien gana, entonces yo debo perder, porque todo se termina. En el mundo de la abundancia, en cambio, se cree que cualquiera puede tener más y que no tienes que preocuparte por la escasez, aun con la cuestión de la sustentabilidad de nuestro planeta, que, dicen, se dará a partir de la conservación; pero no: se dará porque eres capaz de crear más de lo que la gente necesita, no de utilizar menos. Imagina qué pasaría si la energía se convirtiera en el siguiente aire: se democratizaría y su costo se reduciría; todos tendríamos suficiente. Cada 90 minutos llega más energía solar a nuestro planeta de la que utilizamos en todo un año. Si podemos desarrollar la tecnología para aprovecharla, tendremos energía abundante y gratuita; podrá ser tan democratizada y libre como el aire que respiramos. Y si lo conseguimos, adivina qué podría suceder: pues, que seríamos capaces de tener agua fresca y limpia; podríamos desalinizar el agua a partir de la energía gratuita que tendríamos.

Nuestro planeta es sólo un pequeño punto en el Sistema Solar. Podemos vivir, no sólo en la Tierra; imaginemos que podemos vivir en la Luna, Marte o Venus, en una galaxia o universo diferente. El punto es que la imaginación no tiene límites para lo que creamos, y mi trabajo es crear esa mentalidad: todo es posible; sólo hay que imaginarlo, salir y hacerlo.

Trabajas en industrias que van desde Ciencias de la Salud, con Viome, hasta el Espacio, con Moon Express. Cuéntanos más sobre tus proyectos.

Empecé en Viome con la idea fundamental de que, como humanidad, debemos superar la epidemia de las enfermedades crónicas. Todos conocemos personas que han perdido a alguien por cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, depresión, ansiedad, demencia, pérdida de la memoria, Alzheimer, etc. Todas estas enfermedades nos están matando como humanidad, y cada vez se vuelven más predominantes y aparecen en personas cada vez más jóvenes.

Por ello, pensé, ¿qué pasaría si creara una empresa capaz de entender lo que sucede en el cuerpo humano y pueda prevenir y curar estas enfermedades crónicas y también el envejecimiento? Porque la vejez… también es una enfermedad crónica. Podemos vivir saludablemente mientras estemos vivos, y no me refiero a vivir para siempre, sino con salud. Podemos aumentar la expectativa de vida y que nuestros últimos años no sean algo de lo que nos arrepintamos, sino que podamos vivirlos con toda la energía.

Por ello, la misión de Viome es ser capaz de crear un mundo donde estar enfermo sea una cuestión de elección. Si creemos que podemos prevenir que las personas tengan estas enfermedades, o liderar hacia la cura y detener su progresión, creo que muchas personas tendrán una vida mejor, y eso, para mí, es la misión de mi trabajo.

He dedicado mi vida a resolver este problema. En la siguiente década, la humanidad seguirá padeciendo cáncer, pero ya seremos capaces de encontrar lo que nos falta para vivir de modo saludable. Creo que nunca había habido un mejor momento para lograrlo; vivimos, probablemente, en la década de mayor innovación en la historia de la humanidad; es la década donde la biología estará bajo nuestro control.

En el caso de Viome, ¿cómo ha sido su financiamiento en los meses recientes?

Viome ha sido muy afortunada porque tenemos al mejor equipo. Nuestro cso es el que ha desarrollado la tecnología que, por primera vez, es capaz de analizar la expresión génica humana y el microbioma. Esta tecnología se desarrolló en el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el trabajo de biodefensa, y nuestro cso es el encargado de desarrollar esta tecnología para proteger a nuestro país contra armas biológicas. Las compañías se dan cuenta de que somos la mejor institución para invertir. Khosla Ventures, Bold Capital, WRG Ventures o WR Hambrecht Ventures, son, por supuesto, los mejores inversionistas en salud.

Lo que es interesante sobre Viome, es que no se trata de un único negocio, sino que incluye cinco segmentos. El número uno es el servicio directo al consumidor, quien recibe un kit de prueba en su hogar, con el que debe recolectar unas gotas de sangre y escupir un poco de saliva en un tubo, a partir de lo cual se analiza todo lo que sucede en su cuerpo, y nosotros podemos decirle cuál es su edad biológica, independientemente de su edad cronológica.

Por ejemplo, yo tengo 62 años y mi edad biológica es de 53… Difiere por nueve años. Imagina cuando tenga 70 y mi edad biológica sea de 40. Esto significa que, aunque tenga esa edad, tendré las capacidades físicas de una persona de 40, con toda la energía y la flexibilidad. Ésa es la clave: saber la edad biológica para, después, inmunizarte y ayudarte a hacer todo lo posible para que te veas mejor. Con “inmunizarte”, me refiero a decirte qué tan bien protegido estás contra el ambiente exterior. Si te da un resfriado o Covid, [podemos decirte] qué tan fuerte estarás para lidiar con la enfermedad y evitar que termines en el hospital.

Le decimos a las personas cuál es su estado de salud intestinal, porque ésta es muy importante, ya que, si consideramos la hipótesis de que todas las enfermedades empiezan en los intestinos, seremos capaces de manejar lo que pasa en ellos, porque ahí habitan cientos de miles de millones de microbios, y conocerlos puede ayudar a obtener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por eso, en Viome ayudamos a conocer la salud intestinal y celular.

Con esto te diremos qué comida no deberías estar comiendo y por qué. Por ejemplo, si consumes brócoli o col, la producción de nutrientes de sulfato es muy alta y causa inflamación. Esto es muy interesante. Lo vimos en casi la mitad de la población en la que hemos hecho pruebas, que ya son 300,000 personas. Lo que hemos visto es que la gente cree que elige alimentos saludables; muchos consumen alimentos que tienen beneficios digestivos, pero que fermentan, por los microbios, y producen inflamación.

Es decir, enlistamos cada ingrediente y las dosis que cada persona necesita, y lo que hacemos, mágicamente, es crear esas cápsulas a demanda, de forma robótica. Mientras su cuerpo cambia, le decimos a cada persona qué nutrientes deberá comer; y cada vez que se realice la prueba, en cuatro o seis meses, le señalamos si hay un alimento o dosis diferente que su cuerpo necesita.

Ésta es la primera parte de nuestro negocio. Es interesante hacer hincapié en que, en nuestra investigación, analizamos a 300,000 personas, que siguieron nuestras guías durante cuatro meses, y vimos que los puntajes clínicos para diabetes mejoraron en 30%; la mejora para la ansiedad fue de 32%; para la depresión fue de 36%, y para ABS, 40%. Y estos enormes cambios vienen sólo de utilizar la comida como medicina. Así que creo que, en el futuro, la salud será entregada en la casa y no en el hospital, así como las medicinas del futuro provendrán de la granja y no de la farmacia.

La tecnología, los robots y la salud son muy costosos. ¿Viome ha realizado inversiones importantes en los últimos años?

Sí. Hemos recaudado más de 125 millones de dólares hasta ahora, provenientes de grandes instituciones inversionistas. Cualquier tecnología que se lanza es muy costosa.

Observemos, por ejemplo, la industria de los celulares. Hace 15 años, estos dispositivos se enfocaban sólo en la gente rica y famosa, y ahora son utilizados hasta por la tribu masái, en África.

Así que, es la misma cuestión. Hace seis años, las pruebas costaban más de 100 dólares, y ahora están más baratas. En los próximos dos años, estarán por debajo de los 50 dólares y, después, estarán disponibles para todos… hasta en un dólar. Eso, para mí, es la belleza de la tecnología: que empieza siendo muy costosa y después se democratiza para que todos se beneficien con ella.

La industria aeroespacial siempre ha sido fascinante. ¿Cuál crees que será el siguiente paso para la humanidad? Con Moon Express, ¿con qué metas trabajas?

Primero que nada, no hay duda de que, como humanos, somos una sociedad multiplanetaria. Actualmente, más de 7,400 millones de humanos estamos viviendo en el planeta Tierra. Imagina qué pasaría si somos golpeados por un gran asteroide: nadie sobreviviría. Es tan simple como recordar lo que sucedió con los dinosaurios. Imaginemos si pudiéramos vivir en la Luna y contar con dos lugares para vivir, o qué pasaría si pudiéramos vivir en Venus o Marte, o si un día el Sol se colapsa y ya no hay luz solar: tendríamos que mudarnos a una galaxia diferente con sistemas solares diferentes… o a otro universo.

Para expandir la humanidad a diferentes planetas o sistemas solares, hay que empezar a pensar en una sociedad multiplanetaria, ya que los humanos somos exploradores. Por eso empezamos a vivir en todos los continentes. Veamos a la Luna como un nuevo continente. Sobre esta base, pensemos en ir a los demás planetas para que todo esté interconectado y la especie humana se conecte con todo el universo.

Se te ha comparado con personajes como Elon Musk. ¿Cuál es tu opinión de estos visionarios?

Estamos en la misma industria. Cuando él manejaba Zip2, yo tenía InfoSpace. Luego fundó SpaceX y yo, Moon Express. Tenemos la perspectiva central de ir al espacio y obtener curas para la salud. Esto es de raíz, desde lo que quieres hacer, desde tus creencias, para que la humanidad viva. Debes saber qué harás con tu vida para hacerlo posible.

Así que… me encanta lo que hace [Musk], y también veo a otras personas, como Richard Branson o Jeff Bezos. Esencialmente, todos hacemos las mismas cosas para tratar de encontrar soluciones a los problemas y crear la infraestructura en diferentes lugares más allá de la Tierra, para no morir todos si algo sucede con nuestro planeta.

Eres un emprendedor exitoso. ¿Cuál sería tu recomendación para los que quieren emprender un nuevo proyecto o aventura y que no dejen de intentarlo?

Lo primero que debes pensar, como emprendedor, es que no puedes rendirte. Todos lo demás te detendrán o tendrán ideas diferentes y te dirán que [lo tuyo] no funcionará. Así que, para ser exitoso, yo no pensé en que debía intentarlo miles de veces: simplemente entendí que hay muchas ideas para encontrar la manera de que algo funcione. Así que, para mí, eso es lo que significa el emprendimiento: experimentar muchas cosas hasta encontrar la que funcione mejor.

Como emprendedor, utilicé un marco de trabajo que, creo, es el más poderoso. He creado [hasta ahora] siete compañías. No importa la industria en la que quisiera entrar, no era un experto en ella. Así que, cada vez que empezaba un nuevo proyecto, me preguntaba tres cosas: ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y, ¿por qué yo? Al preguntarme por qué esto, la cuestión es si resolveré un problema y si mejoraré la vida de millones de personas.

La segunda pregunta es que te cuestiones qué has esperado alcanzar en los últimos años, y lo que esperas que suceda en los próximos, para resolver ese problema y pensar en cuál es la tecnología que está disponible para emplearla y solucionar algo que no se podía resolver hace cinco años.

En este caso, para Viome, vimos este problema de digitalizar el cuerpo humano. Cuando empezamos, hace seis años, el costo era muy alto. Una de las cosas que hicimos fue aprender a procesar gran cantidad de datos y, en lugar de utilizar una supercomputadora, utilizamos el cloud computing. El punto es que empezamos ser parte de la Inteligencia Artificial [IA], porque necesitamos una tecnología masiva y potente, y estamos convencidos de que, en los próximos tres o cinco años, la IA será muy poderosa y nos ayudará a solucionar los problemas.

Y, en referencia a la última pregunta sobre por qué yo… pues, es porque somos una compañía que está centrada en entender el bioma y los genes. De acuerdo con nosotros, si tu bioma nunca cambia, desarrollarás una enfermedad crónica.

Por ejemplo, si ves mi ADN y luego subo 45 kilos, mi ADN será el mismo, pero desarrollaré enfermedades cardiacas, diabetes, obesidad, depresión, ansiedad. Así que, si tus genes no cambian, entonces lo hará la expresión génica, y si desarrollas una enfermedad y ves una progresión, es porque tu expresión génica está cambiando; pero, ¿cómo lo sabrás? Para responder a ello, contamos con la tecnología que licenciamos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos.

Esta tecnología no la podría desarrollar cualquier compañía privada. La única razón por la que hemos sido capaces de hacerlo es porque el gobierno de Estados Unidos pasó 10 años y gastó miles de millones de dólares desarrollando esta tecnología para el proyecto de defensa, para proteger al país; y ahora esa tecnología ayuda a mantener sana a la gente.

Pensemos ahora en Moon Express. Yo solía decirle a las personas que, cuando viviera en la Luna… no sabría cómo comprar comida. Pero, más allá de preguntarnos eso, habría que pensar, mejor, en por qué sería necesario alimentarse con comida. Una vez que sabemos que la necesitamos para tener energía y para nutrirnos, hay que pensar en que existen muchas maneras de obtener energía. Sólo pensando [más allá del marco habitual] podremos solucionar los problemas de muchas maneras. La clave para ser exitoso es preguntarse algo diferente, pensar con ingenuidad, no como un experto.

