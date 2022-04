La reinvención del samurái: la estrategia de Nissan para pasar del auto de gasolina al eléctrico

Su movimiento es ágil, rápido y preciso. Como una samurái, esta automotriz ha planeado su estrategia para pasar del motor de combustión al auto eléctrico. Así es la reinvención de Nissan en los próximos 10 años.

“Para 2030, esperamos que la línea de productos esté electrificada en un 50%. Para ello, tenemos un plan para Estados Unidos y México, países donde Nissan Leaf se vende desde hace 10 años. A partir de esa experiencia, nos gustaría presentar pronto nuestro vehículo e-Power. Hay un beneficio calculado entre un vehículo eléctrico [EV] y el e-Power, en términos de cuál es más económico para el cliente, en comparación con lo que tenemos ahora en México”, explicó, en entrevista exclusiva, Makoto Uchida Uchida, CEO global de Nissan.

La automotriz japonesa traza el camino para ofrecer vehículos eléctricos. Sin embargo, el mercado nacional parece más un camino de terracería que una autopista de concreto, ya que esta industria sufre, desde hace dos años, la escasez de semiconductores, aunado a la legalización de autos usados provenientes de Estados Unidos, por mencionar algunos factores.

Pero, al ejecutivo de Nissan esto no parece quitarle el sueño. La firma se ha coronado como la marca líder en México durante los últimos 12 años, al vender 203,918 unidades (+4.9%, en comparación con el año anterior) el año pasado; seguido por General Motors, con 127,300 unidades (-15.3%); Volkswagen comercializó 98,436 unidades (-1.3%); Toyota vendió 91,090 unidades (+19%); y KIA, 82,040 unidades (+11.4%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Uchida asegura que afrontarán las diferentes realidades a través de su plan de electrificación, “Ambition 2030”, el cual apunta a electrificar el 50% de su producción para 2028 y promete avanzar en las metas específicas en cada región para 2026. Entre los países contemplados, destaca México.

“Este país va a jugar un rol muy importante. Realmente buscamos cómo este plan puede impulsar más la exportación. La cartera del mercado global ha estado evolucionando muy rápido y siempre digo que, antes de hablar de globalización, hay que crear un sólido modelo global y transferirlo al resto de la región. Hoy, las demandas varían en los diferentes mercados, las regulaciones son diferentes; así que [el enfoque] será más sobre la globalización y cómo la competitividad de México puede apoyar en eso a nuestra operación e inversión. Hay muchas oportunidades”, agrega Uchida.

El gran bache

La pandemia de Covid-19 trajo consigo una interrupción en la cadena de suministro, afectando el abastecimiento mundial de semiconductores o microchips, partes clave en la fabricación de vehículos.

De acuerdo con un informe de la firma AlixPartners, la industria automotriz ha perdido 210,000 millones de dólares (mdd) en ingresos debido a la falta de chips, además de impedirle a los fabricantes de automóviles producir 7.7 millones de unidades durante el año pasado.

“Todavía sigue el impacto [de la pandemia] y nadie tiene la visibilidad de cuándo se recuperarán al 100%. Esto atrasa la producción. Además, tenemos la actual situación nuclear rusa, que probablemente afectará parte del proceso de microchips, pues se utiliza un material especial para producirlo. Llevamos un año trabajando en la contramedida a corto, mediano y largo plazo; ya estamos anticipando cómo lidiar con esto. Incluso, este año pensamos que, en la última mitad del primer año, anunciamos que íbamos a vender 3.8 millones de automóviles en todo el mundo”, asegura Uchida.

Ante esa crisis, el CEO impulsó su plan de continuidad del negocio para implementar un monitoreo que le permite a la empresa superar o anticipar este tipo de problema en la cadena de suministro.

“Estamos invirtiendo en ingeniería para saber cómo podemos sustituir el material o el uso de éste. Así que es la combinación de la reducción del uso y parte del posible futuro aumento de costo del material… Pero tenemos que trabajar igual que los otros OEM [fabricantes de equipos originales]. Esto es algo que tenemos que mantener bajo control”, asegura Uchida.

Otra batalla que tendrá que enfrentar Nissan es el impulso de infraestructura eléctrica. Actualmente, México cuenta con 2,100 estaciones de carga para vehículos eléctricos, de las cuales 700 fueron impulsadas por BMW Group y Nissan Mexicana a través de su alianza ChargeNow, la cual busca apoyar el uso de vehículos eléctricos a lo largo del país, con una inversión conjunta de 100 millones de pesos (mdp).

“Por más de 60 años hemos vivido, básicamente, muchas administraciones, por lo que estamos muy acostumbrados a trabajar con los gobiernos y respetar las reglas del juego. Por todo lo que está pasando, obviamente no es el mejor momento en cuanto a las ventas de vehículos, por la pandemia de Covid-19 y la escasez de chips. Francamente, la industria automotriz en México es importante: es casi el 4% del pib y emplea a 1 millón de personas”, explica José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana.

Sobre la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos en el país como “autos chocolate”, el director general de Nissan Mexicana reconoció que sí habrá impactos, pero espera que la medida no se prolongue a largo plazo.

Además reiteró que la industria automotriz en el país es grande y requiere el respaldo del gobierno.

“Va a haber un impacto, pero el compromiso del gobierno es que sea totalmente limitado. Entonces, creo que, a nivel de AMIA [Asociación Mexicana de la Industria Automotriz], se están dando posiciones y las respaldamos, pero, a largo plazo, no es saludable, por lo que tenemos apoyo de la industria local. Nosotros fabricamos millones de vehículos. La capacidad de México es de 5 millones. Entendemos que se trata de una medida transitoria”.

Pese a los impactos de la pandemia de Covid-19 y todas sus consecuencias, en el tercer trimestre de 2021 (que va de abril de 2021 a marzo de 2022), Nissan superó a la industria por 2 puntos a nivel mundial. Entre sus mercados clave destaca Estados Unidos, con un rendimiento que superó al de la industria en 1% en un mercado que disminuyó un 21 %; Japón, que superó un 3%, donde TIV cayó un 19%; China, que registró un crecimiento de 6% contra una caída del 27%; y Europa, que superó por 3% en un mercado que se contrajo un 21%.

“Con Nissan Next, decimos que vamos a tener un buen año de ventas y también que se restaurará la disciplina financiera. Sabemos que, para que la empresa sea rentable, se necesita el 5% de capital al final de 2023. Actualmente, tenemos muy buen impulso y nos gustaría seguir así; tendremos nuestra estrategia de vehículos eléctricos y sabremos cómo podemos equilibrar nuestra empresa para que el crecimiento sea lo más importante”, dice Uchida.

Un diálogo abierto

El CEO de Nissan reconoce que le gustaría dialogar más con el gobierno sobre cómo pueden colaborar, en términos del apoyo que necesitan para impulsar infraestructura, apoyo ambiental y el valor del vehículo eléctrico.

José Román precisa que la tecnología e-Power es todo lo contrario a un modelo híbrido, ya que brinda una tecnología ideal para México, América Latina y mercados emergentes, donde los gobiernos tienen otras prioridades y aún no cuentan con suficientes estaciones de recarga.

La marca de autos quiere democratizar la electrificación en México y América Latina, mientras que reconoce que, en promedio, el costo de un vehículo eléctrico es de 1.5 mdp, por lo que Nissan buscará ofrecer precios más accesibles.

“Muchas veces hablamos de electrificación como el next step, pero viene mucho más: los vehículos autónomos, eléctricos y otros más. Nuestro objetivo es tener cero accidentes y cero emisiones. A la tecnología no la impulsamos per sé: lo hacemos con un objetivo claro”.

El CEO de Nissan adelanta que, para 2024, estrenarán una planta piloto en Japón, para impulsar la tecnología de baterías y, para 2028, planea elevar su producción en masa, con Europa como líder de la revolución eléctrica.

“Es importante que nosotros, como líderes de la electrificación, tengamos más tiempo para hablar con los gobiernos sobre las nuevas tecnologías en el mercado, porque tenemos que pensar con anticipación y debemos preparar las ciudades, contar con la infraestructura para el futuro, donde los autos van a tener capacidades de 5G. Entonces, el vehículo estará en un entorno en el que debe funcionar con su teléfono celular. Todo tiene que estar conectado y debemos trabajar juntos”, menciona Román, quien acompaña a Uchida para visualizar la reinvención de un samurái más eléctrico.

