Será difícil dejar atrás el año 2020. Los analistas económicos coinciden en que la crisis originada por la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2 es atípica e, incluso, la mayoría aún no logra descifrar cuándo se podrá hablar de una plena recuperación. En México, se reportaron 1.3 millones de casos de Covid-19 hasta el cierre del año, que cobraron la vida de alrededor de 120,000 personas. En 2020, en el panorama global, siete de cada 100 muertes reportadas como consecuencia de la pandemia ocurrieron en México.

A nivel nacional, la economía estará determinada por la velocidad de recuperación en Estados Unidos. Sin embargo, aunque la dinámica económica tiene factores estructurales bien definidos, la esfera política presenta oportunidades de ver giros de tuerca interesantes.

El 2021 es un año de elecciones intermedias, donde los contrapesos al poder pueden acentuarse, las fuerzas políticas consolidarse en el poder o ver el surgimiento de la oposición. Es un año de “rebote”, donde las industrias pueden recuperar tracción. El abánico de posibilidades es amplio, tras una caída de cerca de 9% estimada para el cierre de 2020. La economía podría crecer más de 3% en 2021.

La reactivación de sectores clave, como maquila, turismo o infraestructura, será definitoria para el potencial de crecimiento y recuperación de los próximos años.

Las figuras a seguir en la esfera política y económica se definen en función de las coyunturas. Entre los temas principales, prevalecen la regulación, la política económica, la lucha contra la corrupción, la capacidad de inversión y el Estado de derecho en México.

Las previsiones optimistas sobre la economía e, incluso, sobre la capacidad de ejecución política, se basan en un escenario donde 2021 dé paso a un panorama de amplia distribución de vacunas.

En octubre pasado, el Gobierno de México suscribió tres contratos de precompra con las farmacéuticas AstraZeneca, CanSino Biologics y Pfizer, a fin de adquirir dosis suficientes de vacunas para abarcar, junto con las adquiridas vía el mecanismo COVAX, hasta a 116 millones de mexicanos.

Con un antídoto para la crisis en camino, 2021 se perfila como un año que puede pasar a la historia, en el mejor de los casos, como de resurgimiento.

Sigue en esta sección el avance contra la pandemia en México y el mundo

Arturo Herrera Gutiérrez – Secretario de Hacienda y Crédito Público

Con un acotado margen de maniobra, por lo limitado de los recursos federales y la omnipresencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Hacienda enfrentará la distribución del presupuesto para cumplir con la logística de compra, distribución y aplicación de las vacunas; y tendrá que consolidar su papel de enlace con los organismos empresariales ante el desmantelamiento del fallido Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, por la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia.

Sin embargo, su mayor reto será demostrar que la decisión del Gobierno Federal de evitar un plan contracíclico no condenará a la economía mexicana a retrasar por varios años la recuperación. En el plano internacional, presidirá la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el FMI, donde intentará dirigir la recuperación de las economías con un enfoque más social. Sin embargo, las versiones sobre su potencial salida del gabinete no cesan e, incluso, ya se manejan nombres para su potencial reemplazo.

Raquel Buenrostro Sánchez – Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

El diario Financial Times la bautizó como la “Dama de Hierro”, y este año seguirá refrendando el mote que acuñó al frente del SAT, dependencia que enfocó sus baterías al cobro de impuestos atrasados (o en litigio) de grandes firmas mexicanas y extranjeras bajo la exhibición pública por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero la intención recaudatoria corre el riesgo de interrumpirse por la pronunciada caída de la economía en 2020, que afectó a la mayoría de los sectores productivos, y por la reiterada promesa de la actual administración de no subir impuestos más allá de la inflación.

El año 2021 podría convertirse en toda una “cacería de brujas” para los contribuyentes cautivos, mientras que la informalidad sigue creciendo. El combate a la corrupción y todas las expresiones de elusión y evasión fiscal ocuparán la lista de prioridades del SAT, en un trabajo conjunto con otras dependencias, para detectar y perseguir prácticas que involucran desde las plataformas tecnológicas hasta el comercio internacional.

Lorenzo Córdova Vianello – presidente Consejero del INE

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de la organización y celebración de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, que renovarán la Cámara de Diputados (300 diputaciones por mayoría relativa y 200 por representación proporcional).

El reto intrínseco de las elecciones es mostrar la capacidad del órgano electoral para refrendar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Frente a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdova desempeñará un papel crucial en la vigilancia de la imparcialidad de los próximos comicios.

El INE instalará más de 163,000 casillas en la República Mexicana, atendidas por casi 1.5 millones de ciudadanos designados y capacitados como funcionarios.

Mario Delgado Carrillo – Presidente de Morena

Mario Delgado quiere convertirse en un dirigente de unidad en el partido en el poder. El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca terminar con las confrontaciones al interior

de ese instituto político.

Sus esfuerzos serán clave para el destino de Morena en las próximas elecciones, pues su objetivo es mantenerse como grupo mayoritario en San Lázaro e impulsar nuevas propuestas de ley.

“En el año 2021, tenemos por delante el desafío electoral más grande de la historia. No podemos hacerle el favor a la derecha de estar divididos o abstraídos por conflictos internos”, dijo Delgado Carillo en octubre.

En 2021, la ciudadanía elegirá a 500 diputados federales de las 65 legislaturas, 15 gobernaturas, 1,063 diputados de 30 congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 30 estados.

Jorge Nuño Lara – Jefe de la Unidad de Inversiones de la SHCP

Aunque en 2020 su presencia fue muy discreta, en 2021 el

jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda tendrá más reflectores siguiendo sus pasos y sus decisiones.

El economista formado en el ITAM es uno de los pocos que sobrevivieron a la limpia de mandos medios en Hacienda egresados de dicha universidad, y fue parte medular en el armado de los paquetes de proyectos de infraestructura con los que el Gobierno Federal quiere congratularse con inversionistas nacionales y extranjeros, y tratar de apoyar la recuperación de la economía mediante el efecto multiplicador que generan las obras.

El armado de paquetes de proyectos apenas comenzó. La principal encomienda de Nuño Lara es “palomear” la factibilidad económica, técnica e, incluso, ambiental de las propuestas, que se espera que cada vez sean más grandes y relevantes, e incluyan obras en el sector energético.

Carlos Slim Helú – Empresario mexicano

“Cierren el trato: se necesitan salvar vidas”. La frase, atribuida a Carlos Slim dio la vuelta por los titulares de diferentes medios de comunicación.

En agosto, AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Carlos Slim para la producción y distribución, sin beneficio económico, de la potencial vacuna contra Covid-19: AZD1222. Este acuerdo proveería de 150 millones de dosis a América Latina.

En 2010, el magnate mexicano se convirtió en el hombre más rico del mundo, de acuerdo con el listado de Forbes. Ocupó el primer lugar hasta 2014. Hoy, su posición en la lista global es la 12 y se mantiene como el hombre más adinerado de México.

Durante 2021, América Móvil, su empresa de telecomunicaciones, deberá ajustarse a nuevos estándares del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como parte de la segunda revisión de preponderancia en telecomunicaciones.

Además de su participación en dicha industria, el empresario mexicano es un personaje clave a seguir por la participación de su empresa Cicsa en diversos proyectos de infraestructura.

Ricardo Salinas Pliego – Presidente de Grupo Salinas

El empresario al frente de Grupo Salinas ha llevado la polémica a Twitter, se ha convertido en una de las voces empresariales más activas y debatidas por su crítica a las medidas implementadas en la pandemia de Covid-19, el pago de impuestos y hasta la regulación del outsourcing.

Ricardo Salinas fue designado como asesor económico del gobierno por Andrés Manuel López Obrador; además, acompañó al presidente durante su encuentro con su homólogo Donald Trump.

Analistas y medios de comunicación han asegurado que la iniciativa aprobada en el Senado de la República y que será discutida por los diputados en febrero próximo para reformar la Ley del Banco de México (Banxico) beneficiaría principalmente a Banco Azteca, propiedad del multimillonario, con una fortuna caculada por Forbes en más de 12,700 mdd hasta el 16 de diciembre de 2020.

Alejandro Díaz de León – Gobernador del Banco de México

El año 2021 será el último de Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México (Banxico). Durante diciembre, la mayor polémica relacionada con la institución fue el proyecto legislativo para reformar la ley del banco central.

El Banco de México ha advertido que los cambios a sus lineamientos representan una clara violación a la autonomía de este organismo.

El proyecto, cuya discusión fue pospuesta para febrero, obligaría a Banxico a comprar el excedente de dólares en efectivo que las instituciones financieras no puedan repatriar a través de sus corresponsales.

Algunos analistas han advertido que, en un escenario donde Banxico se vea compelido a comprar dólares, se debilitaría la percepción de autonomía, además de que el banco central sería vulnerable a la exposición de operaciones de riesgo y lavado de dinero.

“Estados Unidos ha congelado, en el pasado, las reservas de otros países, como Venezuela e Irán, debido a que reciben dinero de procedencia ilícita”, advierte Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.

Claudia Sheinbaum – Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

En diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció, en conjunto con las autoridades del Estado de México, que el semáforo epidemiológico, que había permanecido por varias semanas en color naranja, pasaría a rojo del 19 de diciembre al 10 de enero.

Esto implicó que los comercios no esenciales debieron bajar sus cortinas durante el fin de semana previo a la celebración de la Navidad.

Diversas asociaciones de comerciantes se pronunciaron sobre el impacto a los pequeños negocios, que habían estado operando con restricciones de

aforo y medidas de sanidad.

El objetivo del cambio en el semáforo epidemiológico fue limitar la movilidad de las personas, pues la ocupación hospitalaria superó 75% en las primeras semanas de diciembre.

El mayor reto que se percibe para la titular del gobierno capitalino en 2021 es la contención de la pandemia antes de la llegada de la vacuna, pues Covid-19 ha cobrado más de 15,000 vidas en la Ciudad de México, y hay más de 290,000 casos de enfermos reportados.

Ricardo Monreal Ávila – Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores

Conocido como un pilar de la Cuarta Transformación (4T), el senador de Morena ha propuesto más de 253 iniciativas, como la prohibición de la condonación de impuestos, el combate de las facturas falsas, la creación del Insabi, la revocación de mandato, y la consulta popular.

El exgobernador de Zacatecas presionó al sector bancario con su iniciativa para reducir comisiones y con el proyecto que busca que Banco de México compre divisas que no puedan repatriarse.

También generó nerviosismo y caídas bursátiles en la industria minera, luego de presentar una iniciativa para cobrar un impuesto ecológico.

El senador de Morena tiene otro frente político abierto en 2021, ya que su hermano David Monreal, excoordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es contendiente a la gubernatura por Zacatecas.

Santiago Nieto – Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

La lucha contra la corrupción ha sido bandera de la actual administración desde su inicio. Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, los retos para 2021 están asociados al rastreo de recursos y la contribución de su dependencia al combate a la corrupción.

En 2020, Nieto se pronunció acerca de casos controvertidos, como la investigación a miembros de gobiernos anteriores, como el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, o el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

A finales de noviembre pasado, como parte de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, se estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera tenía obligación de garantizar el derecho de audiencia de los titulares de las cuentas bancarias que fueran bloqueadas por estar asociadas a recursos de procedencia ilícita. Esto, en opinión de Nieto, permitirá desestimar argumentos de inconstitucionalidad en los juicios de amparo promovidos ante el congelamiento de esas cuentas.

Rocío Nahle – Secretaria de Energía

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, cerró un 2020 intenso tras estar en el ojo del huracán durante los pasados 12 meses por temas que incluyeron desde la baja en los precios del petróleo, derivado de la pandemia por el nuevo coronavirus, hasta los señalamientos que desde el Gobierno Federal se hicieron en contra de las energías renovables.

Sin embargo, este año apunta a ser aun más complejo para ella, ya que se espera que se intensifique el trabajo de Petroleos Mexicanos (Pemex) en su búsqueda por incrementar su producción petrolera, un tema de suma relevancia para la actual administración pública.

“Ningún país puede lograr una recuperación en su producción de la noche a la mañana”, señaló la funcionaria a finales de septiembre.

Durante 2021, la secretaria también se mantendrá al pendiente de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, hoy con un 25% de avance, la cual vivirá su fase más importante de desarrollo, ya que se espera su inauguración a mediados de 2022.

Marcelo Ebrard – Secretario de Relaciones Exteriores

El año pasado, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se convirtió en uno de los operadores más importantes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus, participando como enlace para traer insumos médicos y cerrando los primeros acuerdos de compra a fin de conseguir para México la vacuna contra Covid-19.

Esta será, sin duda, una labor que seguirá desarrollando en 2021, toda vez que se encargará de dar continuidad a la relación que estableció con diversas empresas farmacéuticas para atender la alta demanda de cobertura que existe en el país.

Asimismo, el funcionario también deberá encargarse de establecer los puentes necesarios en la relación con el nuevo presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, buscando mantener un ambiente de cordialidad entre ambos gobiernos.

Esta nueva relación, que intentará hacerse aun más cercana, “representará una gran oportunidad para México”, advirtió el secretario de Relaciones Exteriores en diciembre pasado.

Antonio Del Valle – Presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN)

En febrero de 2019, el empresario Antonio del Valle, presidente del Consejo de Grupo Kaluz, asumió el liderazgo principal del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), con el objetivo de fortalecer la relación entre el empresariado mexicano y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, su labor no ha sido sencilla, principalmente tras la pandemia, ya que el mandatario mexicano desestimó las solicitudes que realizó el empresariado mexicano para dar un foco distinto al manejo de la compleja situación económica que se generó por la crisis sanitaria.

Este 2021, también le traerá retos importantes a Antonio del Valle, casi desde sus primeras semanas. Y es que el empresario deberá entrar nuevamente en contacto con la administración federal para dialogar sobre la propuesta que el mandatario ha venido empujando para desaparecer la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing.

“Hay que atacar aquí la subcontratación ilegal, porque la subcontratación legal es legítima y ayuda a la productividad del país”, mencionó el empresario en noviembre pasado

Pedro Haces Barba – Secretario General CATEM

Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), es uno de los principales aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador en la transformación de la vida laboral.

El senador suplente de Morena ha apoyado las negociaciones de los tres aumentos del salario mínimo y un acuerdo tripartita para sacar de la jugada a las empresas factureras del outsourcing.

“El presidente López Obrador no está solo, estamos con él y no podemos olvidar que [él] no tenía ni siquiera un mes dirigiendo el timón del país, cuando nos dio el primer aumento histórico y no migajas como las anteriores [administraciones]”, dijo Haces ante más de 25,000 trabajadores.

Su papel seguirá siendo fundamental en la interlocución de las fuerzas políticas y cúpulas empresariales con los sectores obreros en el marco de una nueva relación, y en los cambios que el T-MEC trajo en materia laboral y que ahora tendrán su prueba de fuego en la aplicación de éstos con una visión más moderna y progresista.

Emilio Lozoya Austin – Exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Es la piedra angular en la lucha contra la corrupción política y corporativa en México, la principal bandera de la Cuarta Transformación.

Fue un funcionario con mucho poder en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ahora es usado como el símbolo de la corrupción del nuevo PRI y del modelo neoliberal.

Lozoya Austin es testigo colaborador (o delator) de la Fiscalía General de la República en la entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el reparto del dinero a políticos del PAN, PRI y PRD para aprobar la

reforma energética en 2013.

Emilio Lozoya es defendido por un grupo de abogados, quienes han trazado una ruta para señalar a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, como uno de los principales responsables de todo lo ilegal que se hizo en Pemex.

Tatiana Clouthier – Secretaria de Economía

Luego de la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia de México, la designación de Tatiana Clouthier al frente de la Secretaría de Economía (SE) es percibida como una señal para reconocer a la nueva interlocutora entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada.

“Trabajaremos para ser un espacio que solucione, a través del diálogo, las ideas y la innovación en favor de la patria”, dijo, al recibir la titularidad de la SE, quien fuera la coordinadora de la campaña electoral que le dio el triunfo a López Obrador en 2018.

Clouthier será una de las protagonistas en 2021, pues uno de sus mayores retos es apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para evitar su cierre e impulsar su consolidación en la recuperación económica, así como aprovechar el T-MEC.

Durante 2020, 1,010,857 Mipymes cerraron sus puertas de forma definitiva, lo que representa casi un 21% de las 4.9 millones de compañías existentes en 2019, de acuerdo con datos del Inegi.

Hugo López-Gatell Ramírez – Subsecretario de Prevención de la Salud

La pandemia causada por el virus SARS-Cov-2 no ha dado tregua al sistema de salud ni a la economía del país. El papel de Hugo López-Gatell en el seguimiento de la estrategia de contención del virus y el inicio de la campaña de vacunación serán determinantes para impulsar el desarrollo del país durante este año.

En 2021, la campaña de inmunización continuará su desarrollo en sus cinco etapas, hasta marzo de 2022. A pesar de contar con acuerdos tempranos de precompra con las principales farmacéuticas, el reto mayor será garantizar una logística adecuada para la distribución de la vacuna.

López-Gatell no ha sido ajeno a la polémica por el manejo de la pandemia. En junio pasado, el médico epidemiólogo preveía que, en un escenario catastrófico, México alcanzaría 60,000 defunciones, cifra que ha sido rebasada.

Hasta el 20 de diciembre, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal había reportado, confirmados, 1,320,545 casos de Covid-19 y 118,202 defunciones; mientras que la Ciudad de México se encontraba en “emergencia” por el aumento de las hospitalizaciones.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea – Presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN)

Su misión es limpiar de corrupción el Poder Judicial de la Federación (PJF). “Existen seis carpetas de investigación en trámite, derivadas de denuncias presentadas por el Consejo, una cifra inédita en el combate a la corrupción”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El abogado considera que el patrimonio de los juzgadores debe responder a ingresos comprobables. Al frente de la SCJN, ha ido en contra de la venta de exámenes para el vigésimo octavo concurso para la designación de juezas y jueces de distrito, así como del director General de Inmuebles y Mantenimiento, quien fue descubierto con dinero en la cajuela de su auto.

“Si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del servicio público, es todavía más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia”, agrega.

Gustavo de Hoyos Walther – Expresidente de Coparmex

La única aspiración de Gustavo de Hoyos es impedir que México se convierta en una nación que viva con inflación de dos dígitos y crisis económica recurrente.

El empresario bajacaliforniano trabaja en la creación de cuadros políticos para que, en 2021, haya una mayoría en la Cámara de Diputados que detenga cualquier cambio constitucional y sea la oposición y contrapreso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Otra de las tareas del abogado es trazar la ruta para la revocación de mandato del fundador de Morena, pues en el primer trimestre de 2022 se decidirá si se queda en Palacio Nacional, ello a través de una consulta ciudadana organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De Hoyos Walther, quien puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto con una serie de amparos y protestas, no tiene aspiración a ser gobernador de Baja California, ya que, afirma, busca recuperar la democracia, la paz y tranquilidad a través de las vías legales de los mexicanos.

Alejandro Gertz Manero – Fiscal General de la República

Su reto es llegar al fondo en el escándalo de de sobornos de la constructora Odebrecht y de la triangulación de dinero a campañas políticas a través de

la “Estafa Maestra”.

El “fiscal de hierro” llevó a la cárcel a Juan Collado, abogado del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, así como a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También logró la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y dio con el empresario Alonso Ancira Elizondo, y con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El exrector de la Universidad de las Américas puso punto final a la llamada

“verdad histórica”, investigación realizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, en 2014.

Trabaja de la mano con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que en los comicios de 2021 no haya dinero de dudosa procedencia ni compra de votos.

Suscríbete a Forbes México