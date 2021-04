Quálitas, el legado de un millonario Forbes

En todo 1994, cuando Joaquín Brockman emitió la primera póliza de seguro de auto de Quálitas, la empresa aseguradora logró reclutar 115 agentes y asegurar cerca de 3,000 automóviles. Tras 26 años y luego de la muerte de su fundador, la compañía cuenta con más de 4 millones de primas emitidas, cerca de 17,000 agentes, tiene presencia en cinco países y planes en una nueva rama de negocios.

En su momento, relata Bernardo Risoul, cfo de Quálitas, la empresa no era vista como una idea boyante de negocios, pues los seguros de auto no eran considerados una rama principal. De ahí que el surgimiento de una aseguradora especializada no generara grandes expectativas.

“No nos podemos olvidar de que, cuando Joaquín inició Quálitas, en 1994, la industria de autos era complicada; poco rentable. No había una buena propuesta y tenía una mala reputación. Joaquín decidió que quería hacer cambios, romper ese mal historial de las compañías de seguros de autos y ofrecer una gran propuesta, sostenida en pilares que siguen vigentes”.

Admite que la partida de Brockman ha sido dura para Quálitas, pero afirma que la compañía se encuentra en un momento clave para su expansión.

“Ha sido muy doloroso perder a nuestro fundador y director, nuestra guía por tantos años. Pero parte de lo que él, y los otros líderes de la empresa, buscaron era esa institucionalización donde Quálitas ya no sea vista como una empresa de una persona, sino [como] un gobierno corporativo que garantiza la estabilidad y la sucesión ante una situación desafortunada”.

Tras el fallecimiento de Brockman, a finales de enero pasado, la Junta Directiva de la empresa nombró a José Antonio Correa Etchegaray como nuevo presidente interino del Consejo. Brockman no logró ver su adición a la lista de millonarios mexicanos de Forbes; sin embargo, su empresa se encamina a un periodo de crecimiento y continuidad.

Liderazgo que trasciende

Hacia adelante, Quálitas cuenta con factores que apuntalan su expansión. Recientemente, entró al mercado peruano y, en promedio, la operación de la compañía en Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Perú crecieron más de 30% durante 2020, un año que, indudablemente, será recordado como el más duro económicamente desde la Gran Recesión.

“No hay nadie, no hay ningún negocio que haya estado exento de ser afectado durante la pandemia. El impacto fue diferente en cada compañía y nos obligó a ser mejores. Lo primero que hicimos, en marzo de 2020, fue garantizar la salud de los empleados. Al ser una industria esencial, no interrumpimos operaciones en atención de siniestros, abogados, pagos oportunos, impuestos”, detalla Bernardo Risoul.

Durante la contingencia sanitaria y el confinamiento iniciado en marzo de 2020, Quálitas puso en marcha una serie de medidas para cumplir con el objetivo de desempeño: mantener el número de vehículos asegurados pese al entorno adverso.

El protocolo de contingencia incluyó un descuento de 10% en las primas, anticipando una reducción en la siniestralidad por la menor movilidad, así como condiciones especiales en materia de meses sin intereses y pagos fraccionados.

“Los siniestros, en el segundo trimestre del año pasado, bajaron cerca de 40% y se han recuperado en la medida que se reactiva la economía y la movilidad. Los descuentos eran la forma en que Quálitas daba apoyos. Notamos que había negocios que habían sido impactados fuertemente. En turismo, por ejemplo, buscamos formas de adaptarnos para mantenerlos”.

Otro de los cambios torales fue la estrategia de digitalización, pues, a partir de la contingencia sanitaria, Quálitas atiende 15% de los siniestros de forma remota.

“Por primera vez en la historia, hay un número importante de siniestros que no requieren de un ajustador presencial, sino que el mismo asegurado, si se cumplen ciertas condiciones, puede levantar su reporte y tener una orden se servicio en 20 minutos. Este ajuste ‘exprés’ es una de las novedades que nos deja la pandemia y que se va a quedar”.

Como resultado de las medidas, al cierre de 2020, Quálitas reportó 4.2 millones de vehículos asegurados en primas por 36,000 millones de pesos (mdp), un ligero aumento de 0.4% con respecto a 2019, además de una utilidad neta que creció 27% a más de 6,500 mdp.

“No estamos viviendo una época de cambios: estamos viviendo un cambio de época, y yo creo que, con esto, todo va a tener que ajustarse y cambiar. La digitalización es una realidad que se acelera en todos los frentes. No estamos esperando que venga un cambio en la industria del seguro: lo estamos generando con más y más herramientas digitales. Hacía adelante, la innovación en prevención de accidentes y prevención de robos también tendrá un cambio importante: la telemetría, el Internet de las Cosas, [ya que] lo estamos adaptado a la industria del seguro”.

Pasado y futuro

Cuando Bernardo Risoul recuerda a Joaquín Brockman, la primera característica que destaca es la sencillez.

“Hay muchas cosas que uno le puede admirar a un líder como Joaquín, pero lo que impresionaba es que era muy sencillo. Sorprendía su capacidad de generar cercanía con todos los colaboradores”.

En 2020, el año más duro en la historia, Quálitas abrió 40 oficinas locales. Adicionalmente, la empresa, como emisora, logró entrar al IPC en abril y, con ello, a los índices más relevantes como el S&P ESG y el Dow Jones Sustainability MILA.

“Redondeamos un año complicado [2020], pero muy positivo, y creo que entramos con esa inercia en 2021, conscientes de los desafíos.”.

El siguiente paso de Quálitas es el desarrollo de una nueva rama, con la cual, por primera vez, la empresa incursionaría en otro segmento: el de coberturas de gastos médicos, que operaría antes de que termine este 2021.

Bernardo Risoul explica que el interés en este segmento radica en que existe una gran área de oportunidad, pues menos de 10% de la población cuenta con protección en caso de accidente o enfermedad.

“La partida de Joaquín viene a demostrar que la prueba máxima de todo líder es qué sucede con su empresa cuando ya no está; y creo que hoy tiene una empresa de 5,000 empleados comprometida con la cultura, la visión y el camino [al] que nos empujó y que comenzó a trazar”, añade.

