Cory Crespo, reinventor de la creatividad

De ser un evento que recibía presencialmente a 10,000 personas, el Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) México, se convirtió, en 2020, en un evento 100% virtual que logró una audiencia de 10 millones de personas a través de plataformas digitales.

Para Cory Crespo, fundador de la agencia Coloürs y presidente del MBFW, la industria creativa se vio revolucionada como un efecto de la pandemia por Covid-19.

“La creatividad es todo lo que nos podemos imaginar, pero, en mi caso específico, la creatividad no es nada mientras no la ejecutas, mientras no tienes la capacidad de crear y ver tus proyectos hechos realidad. La industria creativa se vio revolucionada; hoy hay una creatividad de la reinvención”.

Cory Crespo, productor. 08 de noviembre 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

En 2020, el evento Mercedes-Benz Fashion Week cumplía 14 años en México, y convertir esa edición en un evento digital dejó muchas lecciones.

“El aprendizaje de la pandemia es que cualquier acción hoy, por más cuidada y boutique que sea, puede tener una amplificación enorme. Creo que la creatividad, sin duda, para los mexicanos representa el vehículo para seguirse reinventando”.

Desde la perspectiva del productor, la creatividad mexicana se distingue en el mundo por ser muy colorida, en todos los sentidos.

Cory Crespo, productor. 08 de noviembre 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

“Cuando hablamos del ingenio mexicano, hablamos de creatividad; creatividad en la solución, creatividad en la expresión; creatividad de que, con poquito, podemos hacer mucho. Está en olores, sabores y sentidos. México ha sido reconocido en términos creativos en la arquitectura, en el cine, en los chefs. México es igual a creatividad”

En 2021, la productora Coloürs cumplió 15 años a cargo de la organización del MBFW. Actualmente, la agencia cuenta con más de 120 talentos, entre actores y directores, y los planes de Cory Crespo también pasan por la incursión en la industria de bebidas alcohólicas, con el mezcal Ojo de Tigre, en colaboración con Lumbre y con el actor Luis Gerardo Méndez.

“Particularmente, hoy la industria de los contenidos tiene a su disposición todas las plataformas. Eso era algo que en México no existía; antes había un par de vitrinas y hoy hay mil opciones. Es un buen momento para contar buenas historias mexicanas”.

Suscríbete a Forbes México