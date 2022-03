Thalia coloca sus reflectores en los NFT

A Thalia, esto le emociona. Y no es que el interés haya surgido hace poco. La cantante confiesa que le fascinan las computadoras, meterse debajo de los escritorios y hacer conexiones: “Yo soy la que arregla todo lo técnico aquí en la casa”, dice, en entrevista, para Forbes México.

El entusiasmo no se detiene entre los cables. Ella está muy interesada en temas como el blockchain, las criptomonedas y los NFT (Non Fungible Tokens). “Yo lo veo con mi hijo de 10 años. Él me dice: ‘Má, ¿por qué estás tan obsesionada con todo esto de los NFT? Es que no entiendo’. Porque, hijito, está viéndose algo único en la historia de este planeta. Es la primera vez que se está separando un mundo del otro para ser independiente. Esto es algo donde tú directamente vas a poder acceder a tu público”, comenta, emocionada.

Hace un par de meses, Thalia comenzó a organizar una serie de foros informativos sobre nuevas tecnologías, especialmente NFT y criptomonedas, con el objetivo de acercarse a los expertos y, primero, entender ella misma de qué se tratan y cuál es su utilidad; y, segundo, para motivar a que cada vez más personas se interesen por estas tendencias. Los foros se llevan a cabo en Twitter Spaces, herramienta que permite tener conversaciones en audio y en vivo.

“Me metí simplemente para escuchar. Hice conexiones espectaculares con esta comunidad, que es la comunidad de la NFT de la web3 en español, y en espanglish”, dice. La web3, de acuerdo con una definición de web3.foundation, se refiere a una internet descentralizada y justa, donde los usuarios controlan sus propios datos, identidad y destino.

Otro de los atributos de estos espacios que organiza Thalia es que el idioma no representa un problema. Las charlas con los expertos se llevan a cabo en inglés, en español o en espanglish, explica la cantante, entre risas. “A mí me gustó ser esa plataforma donde pudiéramos hablar inglés o español. Lo que sea que venga, porque creo que ahí es donde uno aprende, se quita el miedo. Y si tú eres artista, y si te gusta la comunicación o te gusta el ámbito empresarial, y de pronto estás limitado por el lenguaje, porque todo está en inglés en el mundo de los NFT… ¡No, espérame! Yo te puedo dar ese puente, ese approach”, dice.

La artista se ha mostrado muy sorprendida ante la apertura de los expertos para hablar sobre estos temas. Y es que, explica, en la web2 (la que se refiere a sitios que permiten la colaboración y la interacción) las posturas suelen ser más individualistas y es más difícil que se hablen y discutan los nuevos proyectos por miedo a que se puedan copiar. “Esto es un cambio, para que tú agarres de aquí lo que te sirva y lo desarrolles para lo que tú quieres ser. Entonces, todo es ayuda. Es una cosa increíble que no había yo vivido en mis años de carrera. Es un apoyo constante. Preguntas algo y te contestan, y tienes una duda, y te guían. Es muy interesante”, dice.

Este espacio de información ha resultado muy útil para los creadores interesados en intercambiar sus conocimientos; también para dar a conocer la manera en que estas nuevas tecnologías les ha permitido un mayor acercamiento con el público e, incluso, obtener ganancias más rápido por sus creaciones.

Foto: © Enrique Vega.

Y es que estos tokens no fungibles, a los artistas les permite vender una especie de certificado de autenticidad digital (basado en blockchain) de cada una de sus obras. Y entre los beneficios destacan la transacción, que es totalmente digital; el menor número de intermediarios entre los artistas y su público; el código de la obra, que contiene información histórica sobre sus propietarios y montos de venta, y da certeza al comprador de tener una obra original.

El contacto de Thalia con las nuevas tecnologías ha ido más allá de lo informativo: “Lo que me trajo al mundo de los NFT fue Clon X, porque yo me apasioné, me enamoré del diseño de los NFT, y… siendo fan de él […] Entonces, imagínate, para mí, fue así como que yo quiero mi Clon X”, dice, con mucho entusiasmo.

Clon X es un creador de avatares en NFT, alojado en el marketplace OpenSea. Otro de los primeros NFT que adquirió la también actriz fue uno del mexicano Pablo Stanley, quien tiene una colección de personajes robotizados (en OpenSea, se encuentra como Robotos Official).

Los NFT se adquieren con criptomonedas. No obstante, el uso de estos activos continúa generando controversia. En junio del año pasado, Banco de México, SHCP y CNBV, lanzaron un comunicado conjunto donde advertían de los riesgos de utilizar activos virtuales, como el hecho de que no constituyen una moneda de curso legal en México.

“Estos [activos virtuales] no tienen valor intrínseco y sus características tecnológicas pueden tener usos futuros diversos que pueden determinar su valor”, se declara en el documento. De acuerdo con el Índice de Adopción de Criptomonedas de Finder, publicado en enero del 2022, México ocupa el lugar 14 entre los 27 países incluidos en el estudio. La tasa de adopción de criptomonedas es del 15.2% (el promedio mundial es de 15.5%). Otro hallazgo del estudio es que, a nivel mundial, la posesión se incrementó de 11.2% en octubre de 2021, a 15.5% en diciembre de ese mismo año.

“Lo que yo estoy haciendo es simplemente esta conexión con toda la gente que se sintoniza, pero no estoy dando, en ningún momento, ningún consejo de finanzas. Es una plataforma abierta donde la gente puede platicar, puede aprender […] Lo que es una constante es: Nunca gastes más de lo que tienes. Nunca comprometas ningún tipo de dinero que pueda poner en riesgo a tu familia, tu estilo de vida […] Si estás pensando comprarte un bolso, unos zapatos, pues, en vez de comprártelos, tal vez juégate eso. Ábrete una carterita [de acuerdo con el medio especializado Xataka.com, las carteras o wallets son la herramienta con la que los usuarios almacenan y gestionan sus criptomonedas] y empieza a entender cómo se mueve esto”, dice.

Thalia continuará con este proyecto, sobre todo los lunes y los viernes, aunque se han organizado coffee times entre semana. Esto, comentó, tiene el objetivo de generar un impacto social, sobre todo en la comunidad hispana y ofrecer cada vez más información sobre tecnologías que prácticamente se transforman a diario.

“La semana pasada pasó algo muy interesante, porque se presentaron varias mujeres súper poderosas en este espacio. Y se me ocurre: Bueno, a ver, ¿por qué no hacemos algo? A mí se me antoja entrar en este mercado [de los NFT…] Tengo ofertas de “saca tu colección” […] Quiero hacerlo bien y con calma; y, si lo hago de la mano de ustedes, mejor. Y hubo una idea que dije: Bueno, a ver, se me antoja hacer un llamado a crear juntas una colección de NFT representando la mujer hispana […] que todas podamos apoyarnos, que todas podamos tener ese proyecto entre nosotras, y así poderlo dispersar. Entonces, creo que eso va a estar increíble y hay mil cosas”, dice la artista mexicana.

