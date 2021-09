Una nueva apuesta en los hospitales privados

Hace 15 años, Miguel Khoury vio deteriorada la salud de su madre, quien tuvo que pasar una noche hospitalizada en Celaya, Guanajuato. En el hospital, recibió una atención que incumplió sus expectativas: mala disposición del personal, instalaciones sucias, los medicamentos no eran suministrados en el horario correcto y, al final, el monto de la cuenta resultó exorbitante, por productos que ni siquiera habían consumido. Fue en ese momento cuando una idea nació en la mente del empresario.

Miguel le dijo a su padre: “Celaya ya merece tener un buen hospital. Voy a hacer uno. Él me preguntó: ‘¿Tú qué sabes de hospitales?’ Le dije: ‘No sé nada, pero lo voy a hacer’. Así nace Médica Avanzada Celaya (MAC), pero nunca pensé que éste sería un negocio tan importante”, recuerda, en entrevista, el director de la firma.

Sigue la información de la economía y las finanzas en nuestra sección especializada

Muchos médicos y expertos le dijeron a Miguel que no podría salir airoso con la operación de su primer hospital, pero no se echó para atrás; continuó con el proyecto. Hoy, la cadena de hospitales aspira a convertirse en la segunda más grande, por número de ubicaciones, en México.

Para 2025, la empresa planea sumar 20 establecimientos en su portafolios de ubicaciones en la República Mexicana. La cadena de hospitales contempla construcción e inauguración de hospitales en Querétaro, la Ciudad de México, León y Los Mochis, mientras que, recientemente, adquirió el hospital Cemain, en Tampico, Tamaulipas, además de inaugurar su segunda ubicación en Aguascalientes.

En la actualidad, Hospitales Ángeles, del empresario Olegario Vázquez Aldir, cuenta con 26 nosocomios en el país, mientras que Star Medica, del cual es socio Carlos Slim, tiene 14 unidades hospitalarias.

La firma ha obtenido recursos de los mercados financieros. En octubre de 2020, MAC debutó en el mercado de deuda con una emisión de 500 millones de pesos (mdp) en la Bolsa Institucional de Valores (Biva), mientras que, el pasado 15 de julio, realizó su segunda emisión de certificados bursátiles por 1,500 con la clave de pizarra Salud 21. El siguiente paso en la hoja de ruta de la empresa es llegar a realizar una OPI (Operación Pública Inicial) para vender acciones de MAC en el mercado nacional, como lo hizo Médica Sur, e incluso incursionar en el plano internacional. Por ello, la ruta de la firma ha consistido en institucionalizarse durante los últimos años.

“Queremos tomar deuda, con operaciones financieras muy razonables. Nosotros no contemplamos deber más de 2.5 veces nuestro Ebitda”, dice el empresario, quien cree que entre 2023 y 2024 ya se podría pensar en una colocación accionaria.

La pandemia ya mostró, de nueva cuenta, la necesidad de atender e invertir más en el sector salud, pero tan sólo es el síntoma de una demanda mayor que parece avecinarse ante la tendencia de que el promedio de edad de la población mexicana sea cada vez mayor.

“Hoy, hay 35 personas adultas mayores por cada 100, cuando antes eran cinco o seis. ¿Qué pasa con los hospitales? […] Lo que quiere hacer MAC es que sus hospitales sean especializados según la zona del país”, explica el empresario, quien cree que el enfoque de negocio debe ir orientado hacia la medicina preventiva.

Sin embargo, el reto para MAC y el resto de los hospitales es vencer el déficit de personal médico y ser accesibles a un mayor número de personas en todo el país. Tan sólo el sistema público de salud da cuenta de una falta de 200,000 médicos y 300,000 enfermeras, de acuerdo con la Secretaría de Salud. “El reto no es conseguir dinero, comprar el aparato, pegar los ladrillos en el edificio, sino capacitar al personal”, dice el fundador de la empresa, quien explica que ya se ha iniciado la implementación de su primera escuela de enfermería en Aguascalientes y que el plan es contar con un centro de educativo de este tipo en cada ciudad donde opere la compañía.

Hospital MAC. 19 de julio 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

Un empresario textil

Miguel Khoury nació en Celaya, Guanajuato, hace 52 años. Desde muy joven, el empresario comenzó a trabajar en el negocio textil que tenía su familia, donde su padre elaboraba suéteres.

“Sentí la vocación de ser médico… y no pude ser doctor, porque, cuando pasé mi examen de Medicina, mi papá me dijo: ‘No, si yo llevó 40 años haciéndote una fábrica, pues te quedas a trabajar conmigo’. Hace tiempo se hacía lo que decían los papás y no se discutía. Sin embargo, ese gusanito de ser médico se me quedó alojado en algún lugar”, dice el egresado de Administración de Empresas.

Hoy, el fundador de MAC pasea por su oficina, ubicada en su hospital de la Ciudad de México. De cierta forma, se ha recuperado con parte de sus inquietudes como el galeno que pudo ser, pero siempre se reconoce como empresario.

En 2005, Khoury comenzó la construcción de su primera unidad hospitalaria, la cual abrió sus puertas en 2008 y, después, adquirió un hospital en Aguascalientes, por lo que su nombre ha sufrido una modificación, aunque conserva sus siglas y, ahora, es Médica Avanzada Contigo (MAC).

Hospital MAC. 19 de julio 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

En 2016, Hospitales MAC recibió financiamiento de un fondo de inversión manejado por Actinver, quien posee 25% de su capital, y un fondo extranjero. Así fue como se estableció un gobierno corporativo y se sumaron consejeros independientes a la empresa, como Cosme Torrado, cofundador y miembro del Consejo de Administración de Alsea; Héctor Madero, presidente y director general de Actinver; y María Ariza, directora general de Biva, por mencionar sólo a algunos de ellos.

Poco a poco continuaron las aperturas: Irapuato, Guadalajara, San Miguel de Allende, Puebla, Mexicali y la Ciudad de México.

El hospital al sur de la capital del país es una adquisición de una operación funcional, que le otorga visibilidad al grupo en el mercado nacional.

Uno de los objetivos es que la cadena de hospitales sea reconocida por su vocación por la enseñanza, como formador de personal médico calificado y participante de acuerdos de investigación.

Cambio generacional

La oportunidad que ha encontrado MAC en el mercado de hospitales es la de un cambio generacional de médicos fundadores de algunos nosocomios en la República Mexicana a herederos de estos negocios, los cuales no conocen o no se involucran con el giro de los establecimientos fundados en el pasado.

El plan del grupo empresarial se basa en crecer vía adquisiciones, principalmente, y el resto a través de la construcción de nuevas instalaciones.

Hoy, MAC cuenta con nueve hospitales en funcionamiento y se espera que, en 2022, contabilice 15, con 600 camas, es decir, el doble de las que hoy suma esta cadena de hospitales.

Hospital MAC. 19 de julio 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

La vocación de servicio es tener presencia en ciudades con más de 500,000 habitantes. Por ello, el crecimiento sigue orientado hacia el interior del país y no sólo en la Ciudad de México o la zona del Bajío.

La inversión en los hospitales va de 1,000 mdp a los 300 mdp, según la urbe y si es adquirido o construido.

Miguel Khoury acepta que la empresa también ha considerado crecer en destinos internacionales y, en este sentido, resultaría viable analizar operaciones en Estados Unidos para poder adquirir algún hospital.

Hospital MAC. 19 de julio 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

“Tienen mucha necesidad, en Estados Unidos, de servicios de calidad; y puedes pensar que allá son mejores, pero no. El servicio que damos en México es mucho mejor”, asegura el guanajuatense.

Durante 2020, las ventas del negocio se vieron afectadas por el temor de las personas a asistir a hospitales, lo que ocasionó que se aplazaran procedimientos médicos distintos al coronavirus SARS-Cov-2.

“Muchos piensan que Covid-19 fue una gran oportunidad para los hospitales. Sólo significó que tu facturación por Covid aumentó, pero disminuyó en otros puntos. Por ejemplo, fue el año que menos cirugías hemos tenido”, dice el empresario.

Hospital MAC. 19 de julio 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

En la actualidad, los planes de la firma se han centrado en la normalización del resto de los servicios y en pensar en el crecimiento futuro. El próximo año, MAC contempla que su plantilla laboral esté integrada por casi 4,000 colaboradores.

Miguel Khoury mira en retrospectiva el desarrollo de la empresa y sigue sorprendido de lo que ha logrado hasta el momento, pero quiere impactar más allá del negocio. “No sólo es crecer en número de unidades, vender más o atender más pacientes, sino que queremos crecer con calidad y queremos contribuir en el desarrollo del país”.

Suscríbete a Forbes México