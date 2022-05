Uno tiene que estar en el lugar donde comparte los valores: Pia Lindley

Pia Lindley nació en Perú. Y aunque era una joven que mostraba muchas cualidades para las artes plásticas, finalmente decidió enfocarse en el estudio de las matemáticas. Pía estudió Economía en la Universidad del Pacífico: “No era por la carrera, era porque quería lo más difícil. Tenía esas ganas de enfrentarme a un reto duro, diferente”, dice.

Hoy confiesa que ésa no es la mejor manera de elegir una carrera. Explica que, efectivamente, lo que buscaba era un gran reto, pero que es importante hacer una investigación profunda sobre varios aspectos de la profesión, como los lugares donde se puede trabajar: “No supe nada, hasta que estuve en la carrera dos o tres años, y recién me empecé a enterar en qué se trabajaba, de qué se trataba todo eso. Pero, intelectualmente, fue recompensante”, dice.

El primer trabajo de la hoy directora general de Didi Food para México, Centro y Norteamérica, fue en Save the Children. Esto le reportó muchas satisfacciones, debido al impacto que tiene el organismo (aspecto fundamental que Pia ha buscado a lo largo de su trayectoria). No obstante, opina, este tipo de organismos suele ser poco dinámico, y ella buscaba más velocidad, característica también muy relevante para ella.

Los subsecuentes trabajos de Pia los encontró en una consultora de negocios que se enfocaba en la realización de estudios económicos y predicciones, y después en la calificadora AAI (afiliada de Fitch Ratings). Ambas empresas le permitieron desarrollar aun más sus habilidades, sobre todo las relacionadas con las áreas de análisis financiero.

“Luego se presentó la oportunidad en el Banco Mundial, ¡que ya sonaba como… wow!”, comenta. La propuesta, sin duda, era tentadora. “El Banco Mundial tiene una rama que se llama IFC [Corporación Financiera Internacional; de acuerdo con información del organismo, es la más importante institución para el desarrollo a nivel global, focalizada en el sector privado en países en desarrollo], y era mi trabajo soñado. Al fin mezclaba impacto económico y finanzas, que había descubierto que me gustaba. Estuve con ellos dos años y medio evaluando dónde invertir dinero en Latinoamérica”, recuerda.

Desde esta organización en Perú contribuyó apoyando a otros países, como Colombia, Ecuador y la región andina. Sin embargo, explica Pia, le faltó hacer un análisis sobre si una organización con esas particularidades podría cumplir sus expectativas sobre cultura. “En ese momento, no hice nada de eso; simplemente vi el nombre […] Y luego me di cuenta de que la cultura no iba de acuerdo con mis valores, que las personas que trabajaban ahí estaban buscando cosas muy diferentes de las que yo buscaba. Y cuando la cultura y los valores de una empresa no son compartidos con los tuyos, la pasas mal todos los días, porque sientes esa disociación de estar en un lugar al que no perteneces. Independientemente de que la gente sea inteligente y de que la empresa tenga impacto, uno tiene que estar en un lugar donde comparte los valores con las personas que trabaja. Y ése es mi mayor aprendizaje”, dice.

Incluso, éste es un consejo que Pia ofrece constantemente: “Asegúrate de que la cultura es lo que tú quieres, y asegúrate de que la toma de decisiones esté alineada con tus valores”.

Al salir del Banco Mundial, Pia estudió un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Durante ese periodo tuvo la oportunidad no sólo de complementar y reforzar sus conocimientos, sino de reinventarse. Tuvo un espacio para cuestionarse a sí misma y reflexionar sobre lo que hasta ese momento había sido su desarrollo profesional: “Había salido de la carrera a los 23 años. Después de siete años de simplemente trabajar y hacer lo que crees que tienes que hacer, tener dos años para repensar: ‘Oye, eso que hacía, ¿era lo que yo quería? ¿Soy realmente buena? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué vida quiero para mí?’”.

Pia terminó por tenerlo claro. Ella buscaría colaborar en una empresa que, día a día, le reportara felicidad: “Porque la vida no es para maximizar ingresos. La vida es para maximizar experiencias”, dice.

El mejor jefe

Debido a que a su esposo le ofrecieron una posición relevante en Perú, los dos decidieron volver al país. Pia colaboró con la entidad bancaria Interbank y, posteriormente, en la empresa de telecomunicaciones Entel, como líder de Planeación Corporativa. Quien la contrató era “una persona cuyo foco era desarrollar gente. Él me dijo: ‘Te contraté porque creo que tú tienes más potencial que yo’”, dice. Durante este periodo, Pía, pudo conocer un estilo de liderazgo incluyente, muy enfocado al desarrollo del talento.

¿Próximo destino? México

Un nuevo ofrecimiento laboral para su esposo los hizo mudarse otra vez. En esta ocasión, Pia decidió que era un buen momento para tomarse un año sabático. Así que consiguió una mascota, y clases de pintura y literatura. “Dos meses después, miraba las paredes. No sé cómo vivir sin trabajar”, dice entre risas. Amazon fue la respuesta. Ingresó a este gigante del e-commerce como Head of Vendor Manager para el área de Softlines, enfocada en la venta de ropa. En esta posición, dirigía la estrategia comercial para proveedores.

DiDi, el gigante asiático de la movilidad, buscó a Pia en 2019. “Todavía estábamos en un WeWork. Creo que no éramos más de 20 personas. Me dijeron que debía armar el área de Estrategia […] Me entusiasmó porque le pregunté a un amigo que estaba trabajando en DiDi y me respondio: ‘No sabes lo que es DiDi internacionalmente, no sabes la cultura, lo rápido que está creciendo’”, rememora. Esta empresa cumplía todas las expectativas de Pia. Por un lado, formaría parte de un equipo nuevo, su trabajo causaría gran impacto en la sociedad, tendría retos muy importantes y era una empresa que se estaba moviendo rápidamente. “Aquí todo lo podía crear. Hasta el día de hoy, todos los días son un ejercicio de innovación y creación”, dice.

Pia ha tenido cuatro posiciones dentro la empresa. Su desarrollo ha sido acelerado y consistente. Entre sus logros están el lanzamiento de DiDi Taxi en la Ciudad de México (en un mes crecieron 23%). Después le ofrecieron dirigir DiDi Food para México en la región Norte. Esto fue un gran reto, porque debía viajar a Monterrey cada semana: “Me duró tres meses la emoción de estar viajando”. Y es que llegó la pandemia.

El show debe continuar

Para este periodo tan desafiante, su principal objetivo fue “minimizar el impacto a los repartidores y a los restaurantes”. Generó toda una estrategia sanitaria para mantener seguros a todos, incluyendo las comunidades donde tenían presencia. Entre otras acciones, con su equipo generó iniciativas con el IMSS y con gobiernos locales. Adicionalmente, durante 2020, llegaron a 30 ciudades en cuatro meses, y con todo el equipo trabajando desde sus hogares. En 2021 llegaron a 40 ciudades.

Actualmente, tiene a su cargo la operación de la empresa para todo el territorio mexicano, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. “Y ahí vamos, creciendo”, dice.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Estamos trabajando para que la gente que se beneficia con nuestros servicios tenga una vida mejor […] porque yo sé que, si no genero valor social, el negocio se muere. No puedo tener un negocio artificial donde lo que doy no le genere valor a la gente”.

El periodo de pandemia ha sido aleccionador para Pia. Algunas de sus grandes enseñanzas han sido la importancia de “parar un momento” para tener toda la información y tratar de tomar las mejores decisiones. “No importa cuánto planees, casi nada se va a cumplir”, dice entre risas.

“Creo que México es muy fácil para un extranjero. La gente es extremadamente amable”, En el país, ella ha encontrado no sólo un trabajo que llena todas sus expectativas, sino que la arropa. “En mi mente no hay limitaciones […] Hay mujeres que tienen otra manera de pensar, y creen que tienen roles muy definidos, de los que no pueden salir. Entonces, cuando ven mujeres que hacen cosas diferentes, se cuestionan esos roles, y tal vez pueden buscar nuevas maneras de vivir que las hagan más felices”, dice.

Suscríbete a Forbes México