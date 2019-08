‘Nuestro problema no es China, es la Fed’ y su orgullo, dice Trump

Notimex.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra la Reserva Federal (Fed) por no estar a la altura de otros países y de ser “demasiado orgullosa” como para admitir su error de que actuó demasiado rápido y apretó demasiado.

“Tres bancos centrales más recortan los tipos. Nuestro problema no es China, somos más fuertes que nunca, el dinero está entrando a Estados Unidos mientras que China está perdiendo miles de empresas y su moneda está bajo asedio, nuestro problema es la Reserva Federal”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“Nuestro problema es que la Fed es demasiado orgullosa como para admitir su error de actuar demasiado rápido y apretar demasiado (¡y que yo tenía razón!), tuiteó.

“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China – We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege – Our problem is a Federal Reserve that is too…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019