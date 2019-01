Nueva caravana llega a CDMX mientras Trump devuelve migrantes a Tijuana

México dejó de ser territorio de tránsito de los que huyen de Centroamérica hacia Estados Unidos para convertirse en un punto de encuentro, de los que marchan desde el sur y los que retornan del norte.

Unos 1,554 integrantes de la caravana migrante se registraron desde el domingo en el campamento instalado en la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, en Ciudad de México. La mayoría provienen de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Mientras, en San Ysidro-Otay, Tijuana, se esperan los primeros 20 migrantes centroamericanos retornados por Estados Unidos mientras tramitan las solicitudes de asilo. Se trata de la puesta en marcha de la nueva política migratoria que la Casa Blanca anunció el pasado diciembre y que el gobierno de México califica de unilateral.

“Están llegando a los puentes y es el Instituto Nacional de Migración los que lo está tratando. No hay un protocolo de aplicación para este caso, México no está preparado ni en materia legal ni operativa para recibir todos estos migrantes”, afirmó el coordinador general de Protección Civil, David León.

“Nos han dicho que está bien difícil pasar para allá”, afirma Carla Funes, hondureña que viaja con cinco hijos menores. Recién llegada a la capital mexicana, luego de más de 10 días viajando, explica que hay rumores de que están retornando a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Aún así cree que merece la pena cruzar todo el país para intentar entrar.

No es la única que ha oído o ha leído en Facebook que Donald Trump no los quiere. Pero algunos se encomiendan a Dios para que se le ablande el corazón al presidente de EU una vez la caravana alcance Tijuana.

We are not even into February and the cost of illegal immigration so far this year is $18,959,495,168. Cost Friday was $603,331,392. There are at least 25,772,342 illegal aliens, not the 11,000,000 that have been reported for years, in our Country. So ridiculous! DHS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2019