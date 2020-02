¿Nueva vacuna contra el coronavirus? Moderna se dispara en Wall Street

Investing.com.- La firma estadounidense de biotecnología Moderna se dispara en el mercado americano fuera de horas tras informar ayer de que acaba de lanzar el primer lote de ARNm-1273, su vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, para comenzar su ensayo clínico en humanos.

La compañía, según apunta en un comunicado, ha enviado muestras de mRNA-1273 al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que pertenece a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para el estudio clínico de Fase 1.

La planta de fabricación de la compañía en Norwood (Massachusetts) desarrolla vacunas y productos terapéuticos. Hasta la fecha, la firma ha producido y lanzado más de 100 lotes para ensayos clínicos en humanos, según asegura en su comunicado.

Recordamos que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró anoche en su cuenta de Twitter que “el coronavirus está muy controlado en Estados Unidos. Estamos en contacto con todos los países relevantes”, y aprovechó su mensaje para hacer un guiño a la Bolsa.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020