Nuevo León se apunta para ensamblar chips de Foxconn, Pegatron, Quanta y Samsung

Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía de Nuevo León, asegura que México no está preparado para recibir plantas de semiconductores, pero sí podría efectuar la parte final del proceso, por lo que ya se trabaja de la mano con las empresas Foxconn, Pegatron, Quanta Computers y Samsung para que instalen líneas de producción para el texteo, pruebas, ensamble final y empaque de chips.

“Lo que tiene que ver con manufactura eléctrica sí la queremos traer y de semiconductores (queremos traer) la parte de valor agregado”, revela el funcionario del gobierno de Nuevo León.

Actualmente, los semiconductores son fabricados en Estados Unidos, pero todo el texteo, pruebas y empacado se hace en China y Taiwán, luego se regresan para que sean vendidos en Norteamérica, señala el economista.

“Toda la parte de prueba, ensamble final y empaque lo podemos hacer en Nuevo León, por lo que sí estamos buscando ser parte de la cadena de semiconductores”, dice a Forbes México.

“Nos juntamos en Taiwán con Foxconn, Pegatron, Quanta Computers y Samsung, y con los cuatro es que estamos viendo diferentes proyectos que se puedan hacer en Nuevo León”.

Rivas Rodríguez agrega que ejecutivos de Foxconn visitaron la entidad y se reunieron con autoridades para ver opciones de negocios.

Foxconn, el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial​​, está considerando Nuevo León, no para fabricar semiconductores, pero sí para ensamblar procesadores y chipsets conocidos como motherboards, explica el funcionario del gobierno de Samuel García.

La compañía taiwanesa evalúa instalar una línea de producción para productos de manufactura eléctrica, pero “específicamente en la parte de fabricación de chips es una parte un poco más complicada”, admite el secretario neoleonés.

“¿Por qué no estamos listos para hacer semiconductores en México? No es que no estemos listos, sino que ahora en Estados Unidos se están construyendo las fábricas de semiconductores conocidas como fabs, que cuestan entre 20 billones de dólares y 30 billones de dólares”, comenta.

“Decirte que mañana voy a tener una fábrica de semiconductores sería muy aventurado. Con lo que están dando de incentivos en Estados Unidos, pues les regresan entre 3 billones de dólares y 4 billones de dólares en efectivo. Esos 3 billones dólares o 4 billones no es ni el presupuesto que tiene Nuevo León”, detalla el también presidente de la Fundación de Chicago en México, asociación civil que promueve el estudio de posgrados en el extranjero mediante becas completas del Conacyt.

El gobierno de Nuevo León no tiene la forma ni el presupuesto para incentivar la construcción de plantas de semiconductores, insistió el funcionario, por lo que empresas como Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e Intel están instalando fábricas en Texas, Arizona y Ohio.

El cerebro de los autos Tesla es fabricado en Nuevo León

El cerebro de los vehículos eléctricos Tesla es fabricado por Quanta Computers en Nuevo León, lo que representa un caso de éxito, destaca Iván Rivas Rodríguez.

“El vehículo eléctrico tiene muchos sensores y todos esos sensores reciben información y la mandan a una computadora (cerebro), lo suben a la nube, lo envían a una supercomputadora que procesa y nadie sabe dónde está, y le habla al cerebro, que le dice al carro qué hacer”, explica.

“Fue muy interesante cómo llegó Quanta, porque sus clientes les dijeron que tenían seis meses para producir en Norteamérica y afortunadamente decidió instalarse en Nuevo León”, precisa.

En cinco meses, la empresa taiwanesa ya había rentado una planta, trajo todas sus máquinas, contrató a mil trabajadores y ya estaba produciendo: “Ese es el tipo de flexibilidad que hay en Nuevo León por la infraestructura que tenemos”.

Ahora, Quanta ya está abriendo su cuarta planta; “así de bien les ha ido en Nuevo León”, presume el secretario.

