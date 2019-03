‘Avengers: Endgame’ promete recuperar todo lo perdido

Notimex.- Con la promesa de “recuperar todo lo perdido sin importar costos”, fue difundido este jueves el nuevo teaser de la película “Avengers: Endgame”, que será estrenada el 26 de abril tanto en México como en Estados Unidos.

En este adelanto se muestra en blanco y negro a “T’Challa”, el rey de Wakanda, y al fondo a “Okoye” vestida de rojo; al “Dr. Strange”; a “Wasp” acompañada de “Ant-man”; a “Bucky Barnes, el soldado de invierno” con “Capitán América”, además de “Gamora”, “Drax el destructor” y “Star-Lord”, este último también en rojo.

Today we have a chance to take it all back. Whatever it takes.

Marvel Studios’ #AvengersEndgame is in theaters April 26. pic.twitter.com/13l1oe7Sts

PUBLICIDAD

— The Avengers (@Avengers) March 21, 2019