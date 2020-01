Capturan las imágenes del sol más detalladas hasta la fecha

Reuters. – Un potente nuevo telescopio instalado en lo alto de un volcán en Hawái capturó las imágenes más detalladas hasta la fecha de la superficie del Sol.

Las imágenes fueron tomadas por el Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), que está situado a unos 3,000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la cumbre del volcán Haleakala en Maui, Hawái.

El telescopio, que tiene el mayor espejo solar del mundo, de 4 metros, podría permitir una mayor comprensión del Sol y su impacto en nuestro planeta, según el Observatorio Solar Nacional (NSO, por sus siglas en ingles), un instituto público de investigación con sede en Boulder, Colorado.

En las imágenes puede verse un turbulento patrón de gas “hirviendo” que cubre el Sol, a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra.

