Nuevos líderes requieren de nuevas habilidades

Este año, muchas de las empresas que me buscaron para impartirle programas de desarrollo a sus equipos, tenían algo en común: equipos fracturados, es su mayoría, por tener integrantes muy competentes técnicamente, pero carentes de habilidades emocionales a la hora de sumar en equipo.

Hoy sabemos que desarrollar las habilidades comportamentales y emocionales de los colaboradores garantiza un ambiente de trabajo favorable y más satisfactorio, es por eso que las áreas de recursos humanos están poniendo especial atención en este tema. Según una investigación por McKinsey, la demanda de las habilidades transversales aumentará en un 30% para 2030.

Muchas veces, cuando me buscan de recursos humanos para desarrollar a un líder en la parte de inteligencia emocional, los coachees no entienden bien el propósito del curso, porque claramente son personas con habilidades técnicas altísimas (si no tampoco los considerarían para liderear). Para muchos de ellos, tener los resultados, los números y la experiencia debería ser más que suficiente, pero hoy en día ya no lo es.

Cuando la meta es crecer dentro de una empresa, hay un grave error (bastante old school) que sucede muy seguido: apegarte solo a las habilidades técnicas y creer que las soft skills son menos importantes. Las habilidades emocionales, hoy en día, son igual de esenciales que las técnicas para subir la escalera corporativa.

Así que tu comportamiento hoy, cuenta mucho para desarrollar relaciones armónicas y colaborativas y para lograr influenciar a tu entorno en el trabajo (y en cualquier relación humana).

El Stanford Research Institute concluyo que el 75% del éxito de un trabajo a largo plazo depende del dominio de las soft skills y solo el 25% de las habilidades técnicas.

Si lo pensamos, lo más común es que lleguen candidatos con el mismo nivel técnico, simplemente porque ese era el requisito o punto de partida para ese puesto, ¿correcto? Entonces queda aun más claro que lo que va a separar a un candidato de otro son sus habilidades emocionales, ¿correcto? ¡Correcto! Así que ahora, sabiendo la importancia de estas mismas, hablemos de las más esenciales en el 2020, según como las ha identificado el Foro Económico Mundial (FEM).

Aprovecha también para evaluarte del 1 al 10 en cada una, y veas cuáles necesitas trabajar desde ya:

• Resolución de problemas

• Pensamiento critico

• Creatividad

• Capacidad de trabajar en equipo

• Inteligencia emocional

• Negociación

• Flexibilidad

• Resiliencia

Las habilidades se dividen en dos categorías:

Las habilidades internas, la forma como alguien interactúa con sí mismo

• Confianza en sí mismo

• Autocrítica

• Resolución de problemas

• Flexibilidad

• Actitud mejora constante

• Perseverancia

Las habilidades externas, la gestión de personas/relaciones:

• Habilidad de comunicación

• Habilidad para trabajar en equipo

• Gestión de conflictos

• Influencia y liderazgo

Según LinkedIn 89% de las contrataciones fracasan debido a una valoración errónea sobre el potencial del candidato en las soft skills, mientras que solo en el 11% de los casos el error se refiere a las hard skills.

Claro está que las soft skills son más difíciles de medir y también de adquirir comparadas con las habilidades técnicas, específicas y transmisibles. Pero hoy, sobre todo después de una pandemia, entendimos mejor la importancia de ser adaptables, resilientes y creativos, entre muchas otras habilidades sociales. Hoy ya vimos que es clave que un líder tenga la capacidad de ser esa brújula, ese apoyo y ese ejemplo para su equipo. Hoy las empresas ya no buscan jefes, sino líderes ,y en las soft skills está la diferencia.

