Al estilo de Santa Claus, Obama sorprende a niños en un hospital

Ataviado con un gorro rojo y una bolsa abultada colgada sobre su hombro, al mejor estilo de Santa Claus, el ex mandatario estadounidense Barack Obama entregó regalos a los jóvenes pacientes del Hospital Nacional de Niños en el noroeste de Washington.

“Sé que hablarán de ello durante los próximos años”, dijo Kurt Newman, director ejecutivo y presidente del Sistema Nacional de Salud Infantil. “En una época tan ocupada del año, cuando nadie quiere estar en el hospital, su calidez natural levantó el ánimo de los niños, sus padres y de cada miembro del personal que conoció en el camino”.

Primero en la lista de Obama estuvo un grupo de pacientes de 4 años y más que estaban haciendo copos de nieve en una de las salas de juegos del hospital. Después de que la emoción se calmó, el ex presidente repartió rompecabezas (que eran los favoritos de su abuela, dijo a la multitud), juegos de Hot Wheels, autos con control remoto y esmalte de uñas reluciente, entre otras cosas.

Obama también visitó además las habitaciones individuales de pacientes con niños y sus padres. Le regaló un consejo a un pequeño de 12 años de edad que estaba nervioso por ir a la escuela secundaria el próximo año: “Incluso los niños geniales no lo tienen todo resuelto”.

Antes de irse, Obama agradeció al personal por trabajar durante las vacaciones y grabó un mensaje de video que se reproduce en el sistema interno de TV del hospital para aquellos que no pudo visitar durante el viaje.

Solo un puñado del personal de Children National sabía que el presidente asistiría, pero se corrió la voz rápidamente durante la visita de 90 minutos. El grupo de médicos, residentes y enfermeras alentaron a Obama antes de enfrentarse a una improvisada interpretación de “Le deseamos una feliz Navidad”.

Así tuiteó Barack Obama su encuentro a través de su cuenta oficial @BarackObama

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2018