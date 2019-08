Ocho años y un esfuerzo histórico, el costo de las ciclistas mexicanas para ganar el oro

Notimex.- Las mexicanas Jessica Salazar y Daniela Gaxiola se quedaron con el oro en la prueba de velocidad por equipos en los Juegos Panamericano Lima 2019, tras ocho años de que México se ausentó del podio en la modalidad.

Respecto del logro, Daniela Gaxiola consideró que el tiempo fue largo para llegar a la cima de unos Juegos Panamericanos con el logro de la medalla de oro, ya que desde hace ocho años no había podido hacerlo y este jueves lo hizo gracias a la labor en equipo con Jessica Salazar.

“Contenta por este resultado, sinceramente se me hizo larga la espera, pero ya tenemos esta medalla de oro en velocidad por equipo y estoy contenta por la oportunidad que me dieron para esta medalla y no defraudar a la delegación”, comentó.

En la pista del óvalo de 250 metros, la dupla Gaxiola-Salazar detuvo el cronómetro en 33.424 segundos y con ello imponer nuevo récord panamericano, que estaba en poder de Canadá con 33.584 segundos desde Toronto 2015.

Gaxiola regresó al escenario panamericano con un oro y mejorar el bronce que consiguió en Guadalajara 2011 a lado de Nancy Contreras. Hace cuatro años en Toronto 2015 fue cuarta junto a Frany Fong.

“En la clasificación de la mañana estábamos un poco inconformes por nuestro tiempo, porque sabíamos que traíamos para más y nos propusimos a romper récord de Juegos Panamericanos y lo logramos en la final”, expresó.

Grito de emoción

Por su parte, Jessica Salazar gritó de emoción cuando finalizó la prueba en el óvalo panamericano. No era para menos, ya que la ciclista consiguió presea de oro que llegó acompañada de récord en la justa.

“Estaba esperando este resultado porque es de años. Nosotras planeamos esto desde los Juegos Panamericanos en Toronto y sabíamos que podríamos estar en el podio. Nos dieron la confianza de hacer equipo y se logró este resultado”, apuntó.

Afirmó que todo lo realizado para llegar al momento cumbre de todo deportista en una competencia, con la cual se marca el segundo episodio en el camino a los Juegos Olímpicos, es gratificante y motiva a seguir para alcanzar el sueño.

Relató que en el trayecto de la Villa Panamericana, ubicada en el distrito de Villa Salvador, ambas charlaron de cómo saldrían en la final, “que teníamos que mejorar nuestro tiempo y era un tiempo bueno, porque haber pasado en primer lugar era bueno y mucho mejor que el tiempo de la demás”.

En la ronda de calificación, la dupla mexicana hizo 33.759 segundos, que no era el esperado, pero no debían quemarse antes de tiempo, si bien ya habían calificado a la final, y ahí estarían dispuestas a explotar.

“Intentamos hacer todo lo que pudimos y salió a la perfección. Mejoramos el tiempo y logramos hacer un tiempo que nos sirvió para récord panamericano”, comentó.

Salazar resaltó el apoyo incondicional de Daniela Gaxiola, una competidora que sabe hacer equipo y no se raja en los momentos complicados, “me ha servido de mucho tenerla de compañera, porque me ayuda y aconseja cómo hacerle para mejorar”.

Jessica Salazar, originaria de Jalisco, recordista mundial en los 500 metros y que además el año pasado ocupó la cima de la clasificación mundial, se estremeció cuando supo que era, junto con Daniela, monarca panamericana.

Y cuando subió al podio y escuchó el Himno Nacional de su país “estuvo muy padre, la verdad súper contenta porque mi familia vino a verme hasta acá (Lima). No me queda más que disfrutar el momento y gritar con mi familia”.

Al bajar de la bici, dijo, se olvida que en las piernas se tiene una tensión enorme, ”se olvida todo, el dolor, el sufrimiento de los entrenamientos y de todo lo que se ha pasado para llegar a este momento”.

El logro

En esta edición, la plata se la colgaron las canadienses Amelia Walsh y Kelsey Mitchell con un tiempo de 34.096; el bronce fue para las colombianas Juliana Gaviria y Martha Bayona.

En esta edición, la plata se la colgaron las canadienses Amelia Walsh y Kelsey Mitchell con un tiempo de 34.096; el bronce fue para las colombianas Juliana Gaviria y Martha Bayona.

Gaxiola regresó al escenario panamericano con un oro y mejorar el bronce que ella consiguió en Guadalajara 2011 a lado de Nancy Contreras. Hace cuatro años en Toronto 2015 fue cuarta junto a Frany Fong.

