Ocho muertos deja operativo fallido para capturar a hijo de ‘El Chapo’

Notimex.- Luego del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, autoridades federales reportaron que ocho personas perdieron la vida en estas acciones.

En conferencia de prensa, desde Culiacán, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, reportó que el saldo del enfrentamiento entre delincuentes y autoridades es de ocho muertos, entre ellos cinco agresores, un civil, un elemento de guardia y un reo del penal de Aguaruto.

Además de que hubo 42 vehículos despojados con violencia, nueve más fueron incendiados, se registraron 19 bloqueos y 14 agresiones con armas de fuego al Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

A su vez, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, indicó que el personal de las fuerzas de seguridad actuó de manera precipitada y con falta de planeación, además de que desestimó el poder de fuerza y convocatoria del grupo de Guzmán López, hijo del narcotraficante preso en Estados Unidos.

Confirmó que los elementos de seguridad sí ingresaron al inmueble e identificaron a Ovidio Guzmán, pero no lo detuvieron debido a los enfrentamientos que se desataron en Culiacán. “Formalmente no hubo una detención, no hubo los procedimientos”, señaló.

El general secretario refirió que el operativo en la capital sinaloense comenzó a la 15:45 horas y las acciones se suspendieron entre las 17:00 y 17:30 horas

Luis Cresencio Sandoval agregó que se reforzará la presencia de efectivos en la entidad, para seguir con las operaciones realizadas por la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, así como por policías municipales.

Lee también: Gobierno de AMLO, sin estrategia ni inteligencia contra el crimen: expertos