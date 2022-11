Ojalá que el BID le cumpla a Argentina por avalar a directivo brasileño: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que es escéptico de las fórmulas de los organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha optado por seguir con más de lo mismo tras la elección del brasileño, Ilan Goldfajn, como su presidente.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano descartó que haya un desencuentro con su homólogo argentino, Alberto Fernández, toda vez que se decantó por apoyar al candidato de Brasil y que tenía el apoyo de Estados Unidos.

Explicó que ante la situación financiera compleja que vive la nación, Fernández se vio obligado a apoyar la candidatura de Goldfajn aun cuando había candidaturas, como la de México, que buscan darle un giro a la administración del BID.

“Nosotros tenemos nuestro candidato y ellos tenían el suyo y el planteamiento es: no puede ser que el candidato propuesto por Brasil y apoyado por Washington sea el que imponga, pero después llegaron a un arreglo con el candidato de Brasil y apoyó Washington.

“Y como Argentina es un pueblo, hermano, y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, pues, si les va a ayudar eso, adelante y ojalá que les cumplan, yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, desde luego me equivoco, como cualquier otra persona. Y qué tal que la primera acción del BID, para taparme la boca sea un apoyo especial a Argentina y entonces sí me dirían, tengan para que aprendan”, señaló.

Ayer, corrió la versión de que una de las razones por las que el mandatario argentino canceló su visita oficial a México, fue porque López Obrador no respaldó la candidatura de Argentina a la dirección del BID.

No obstante, el jefe del Ejecutivo federal descartó un desencuentro y afirmó que Alberto Fernández es su amigo.

El brasileño Ilan Goldfajn fue elegido nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al haber conseguido un apoyo suficiente de la Asamblea de Gobernadores del organismo.

Los ministros de Hacienda y otras autoridades económicas de los 48 países que integran el BID otorgaron su apoyo al brasileño, por una amplia mayoría, dos meses después de la escandalosa salida del estadounidense de origen cubano, Mauricio Claver-Carone.

Argentina retiró a su candidata, Cecilia Todesca, y se sumó a la candidatura del brasileño en una coalición formada también por Estados Unidos y Canadá.

