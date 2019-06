Ojo, millennials: 5 metas financieras que debes alcanzar antes de los 30 años

Por Kristin Stoller

La mitad de los Millennials esperan convertirse en millonarios en algún momento de sus vidas, y la mayoría espera jubilarse alrededor de los 56 años. Pero para completar estos ambiciosos objetivos (cortesía de una Encuesta de Millennials & Money 2018 de TD Ameritrade), es importante que primero alcancen ciertos hitos financieros.

A continuación, te dejamos cinco objetivos (realistas) que debes lograr a los 30 años para que la próxima etapa de la vida sea menos estresante.

Objetivo 1: construye tu capital humano

De todos estos objetivos, este es probablemente el más divertido. Tus veinte años son un momento para invertir en ti mismo, ya sea ahorrar para volver a la escuela, viajar u otras experiencias de la vida.

Jamie Hopkins, director del Centro de Ingresos de Jubilación del Colegio Americano de Servicios Financieros, dice que esto es lo primero que recomienda a los jóvenes. Sus veinte años son una etapa en su vida en la que tiene menos compromisos y pueden encontrar tiempo con más facilidad, para hacer cosas que le apasionan.

Comienza por hacer una lista de tus objetivos, ya sea un viaje a Francia, un festival de música de verano o la admisión a la Escuela de Negocios de Harvard. Entonces, es hora de comenzar a ahorrar.

Jean Fullerton, un asesor de honorarios de Milestone Financial Planning, dice que el paso más importante es desarrollar la disciplina para ahorrar un poco con cada sueldo. Vivir por debajo de sus medios es una necesidad.

Ella sugiere que se tomes los ahorros directamente de tu quincena para que no te sientas tentado a gastar ese dinero. Sugiere que con cada aumento que obtengas, aumentes la cantidad que estás ahorrando hasta que estés guardando el 15% de sus ingresos.

También hay múltiples aplicaciones que te ayudarán a ahorrar. Qapital, por ejemplo, permite a los usuarios elegir los objetivos por los cuales quieren ahorrar y luego aplicar reglas que enviarán dinero automáticamente desde su cuenta hacia sus objetivos. Estas pueden ser cosas como: ahorrar 5 pesos cada vez que corres un kilómetro y medio.

Objetivo 2: Administra tu deuda

La deuda personal, en promedio, ha aumentado más que nunca, llegando a la cifra de 38,000 dólares, con más de la mitad de los estadounidenses que citan la reducción de la deuda como su principal prioridad financiera de 2018, según un Estudio de Progreso y Planificación Mutua de Northwestern. (Este número no incluye hipotecas y no es promedio en aquellos que no tienen este tipo de deuda).

De hecho, el estudio encontró que los estadounidenses tienen el doble de probabilidades de haber acumulado de 5,000 a 25,000 dólares en deuda, que en ahorros personales. Por esta razón, es importante obtener una ventaja inicial en la gestión de tu deuda, ya sean préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito o préstamos para automóviles, cuando seas joven.

“Si te atrasas demasiado, comienzas a incumplir con los pagos y tu puntaje de crédito se ve afectado”, dice Hopkins. “Eso puede ponerte en desventaja desde el principio”.

Existen múltiples estrategias para pagar tu deuda. Una de las más publicitados es el método de bola de nieve, popularizado por el experto en finanzas personales Dave Ramsey. En esta estrategia, enumera tus deudas en orden de ascendente, y luego realiza pagos mínimos de todas, excepto de las más pequeñas. En la deuda más pequeña, paga lo más posible, hasta liquidarla por completo. Luego, repite el proceso con la siguiente deuda.

Otro método popular, es el de la avalancha de la deuda. Es similar al método de bola de nieve, pero en lugar de enumerar las deudas por su saldo, el método de avalancha requiere que las incluyas por su tasa de interés. La que tenga la tasa más alta es la que debe pagarse primero.

Un estudio de la Escuela de Negocios de Boston en 2016 encontró que el método de bola de nieve era el más efectivo para la mayoría de las personas, ya que preferían pagar sus deudas una por una, comenzando con las más pequeñas porque creaban la mayor sensación de progreso.

No tienes que tener todas tus deudas pagadas antes de los 30 años, pero es una buena idea comenzar un plan de pago en tus veinte años.

Objetivo 3: comenzar a ahorrar para la jubilación

Mientras que el 66% de los Millennials trabajan para un empleador que ofrece un plan de jubilación, solo el 55% de estos (en comparación con el 80% de los Boomers) son elegibles para participar en el plan de retiro, según un informe del Instituto Nacional de Seguridad de Retiro. (Es posible que los trabajadores no sean elegibles para el plan de su empleador porque no han estado en el trabajo el tiempo suficiente o no trabajan las horas suficientes para calificar).

Aprovecha el plan de tu empleador,, tan pronto como seas elegible. Tu ‘yo’ de 70 años te lo agradecerá. Cuanto antes comiences a ahorrar, más tiempo tendrás que crecer tu dinero debido al poder del interés compuesto. Recuerda aumentar tus contribuciones cada vez que obtengas un aumento o, aún mejor, cada año.

Fullerton también recomienda poner beneficiarios en tus cuentas de jubilación, así como en tus cuentas bancarias y, a veces, incluso en tu casa.

“Si no tienes un testamento, será mucho más fácil para la persona que maneje tus asuntos”, dice ella.

Objetivo 4: Obtener una tarjeta de crédito

Está bien que tu puntaje de crédito no sea perfecto todavía. Construir tu historial crediticio de forma responsable con una tarjeta de crédito puede llevarte ahí.

Además de generar crédito, una tarjeta de crédito también puede esencialmente obtener dinero gratis a través de bonos de devolución de efectivo. Dependiendo de la tarjeta de crédito que decidas obtener, también puede haber otros beneficios, como recompensas de millas aéreas.

Si todavía estás en la escuela, puedes solicitar varias tarjetas de crédito para estudiantes. Y si no tienes un crédito promedio, puedes probar con una tarjeta de crédito asegurada, que requiere un depósito de seguridad para abrir la cuenta.

Objetivo 5: sentirse cómodo con invertir

Por lo general, tendrás la primera oportunidad de invertir cuando abras tu primer plan de fondo de inversión, gracias al dinero que vayas acumulando en tu AFORE . Pero hay otras formas de comenzar a invertir en tus veinte años.

Si bien es posible que sea demasiado pronto para comenzar a hablar con un asesor financiero, hay muchos asesores automáticos dirigidos a los Millennials con tarifas y mínimos muy bajos. Por ejemplo, la aplicación móvil Acorns redondea cada compra con tarjeta de crédito o débito al dólar más cercano, invirtiendo centavos adicionales en carteras diversificadas de índice de bajo costo. Por 2 dólares al mes, también tendrás acceso a Acorns Later, la opción IRA (Cuenta de Retiro Individual) de la startup, que permite a los usuarios comenzar a invertir con 5 dólares en una cuenta IRA Roth, IRA tradicional o IRA SEP.

Otra opción es la aplicación web y móvil, Robinhood, que ofrece operaciones básicas con acciones de forma gratuita y un servicio Gold, desde 10 dólares al mes, que le brinda más poder de compra y depósitos instantáneos más grandes. También lanzó Robinhood Crypto, que permite a los usuarios intercambiar bitcoins y otras criptomonedas sin comisiones.

