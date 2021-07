Olímpicos atípicos… resultados y situaciones IDEM

Con retraso de doce meses,con una pandemia que no cede,con un Covid que se ha agudizado en Tokyo, con atletas que llegaron y otros que se quedaron en el camino,estos atípicos Juegos Olímpicos presentan situaciones inéditas en la historia, marcando el rumbo de este movimiento universal,que ante vicisitudes y problemas, mandan un mensaje de esperanza al mundo de que seguimos vivos, entendiendo hoy más que nunca lo valiosa que es la vida.

Tom Dean de Gran Bretaña, se convierte en deportista insignia. Dean de 21 años de edad, fue víctima del Covid en dos ocasiones, quedando severamente dañado de pulmones y el sistema cardiovascular.A tres meses de los Juegos apenas podía entrenar. Jadeaba y tosía en el mínimo esfuerzo.Hoy es campeón olímpico de los relevos 4×200 libres y gana los 200 metros libres, además haciendo el uno-dos para su país por vez primera desde 1908.

Chicas de softbol cumplen gran papel por México con su cuarto lugar,pero literalmente todo se fue a la basura, cuando fueron denunciadas por las boxeadoras Esmeralda Falcón y Brianda Tamara, de haber tirado sus uniformes de la delegación al emprender el vuelo de regreso,siendo justificadas que llevan mucho equipo en maletas, con 23 kilos permitidos para documentar.

Acto reprobable que así calificó Carlos Padilla presidente del Comité Olímpico Mexicano “Se tomarán medidas contra las jugadoras de sóftbol por tirar uniformes a la basura. Se llevaron colchas y almohadas de @Tokyo2020 y deshechan uniformes con la bandera mexicana y eso es inadmisible. Además hubieron otras irregularidades “

Lo de Simone Biles que sigue dando de que hablar y que lleva a su hermosa reflexión “La gran muestra de amor y apoyo que he recibido me hizo entender que soy más que solo mis logros y la gimnasia, cosa que nunca lo había creído de verdad”. O el rudo lado de Nole Djokovic, serbio hecho a prueba de balas “Si aspiras a estar en la cima de tu deporte, lo mejor es aprender a manejar la presión y a afrontarla. Aprendí a desarrollar un mecanismo para lidiar con las expectativas ajenas, los murmullos y los rumores de forma que no me distraigan ni me agobien. Sin presión no existiría el deporte“.

Más allá, la primera medalla de oro para Filipinas en 100 años con Hidilyn Díaz, Fiji ganando Rugby 7 y causando euforia desmedida en su pequeña nación. Kosovo con dos oros en judo, siendo la tercera vez en su historia y todas en el mismo deporte,donde los Abe ganaron como hermanos en la misma jornada. Eddy Alviarez,venezolano de BMX que le roban su bicicleta en la Villa Olímpica, tal vez pensando que era una en disposición para tomarla como muchas que hay en la facilidad.

Al momento cero dopings, mientras los exámenes se hacen superados por las muestras de Covid, una niña con tan solo 13 de vida Momiji Nishiya, monarca, cuando antes se criticaba se permitiera está presión competitiva a tan corta edad, tomando relevancia con lo acontecido en el caso de Biles. Tormentas eléctricas, vientos fuertes, golpes de calor, mascarillas solo fuera para competir y para premiación,el escándalo Doncic en su juerga en Villa y su rendimiento en la duela, la atracción por Djokovic el más fotografiado de los juegos, que de hoteles gran turismo ahora goza la humildad olímpica.

Tom Daley de Gran Bretaña gana clavados sincronizados y exclama a los cuatros vientos “Soy campeón olímpico y gay“. 170 miembros de LGTB participan en Tokyo,casi el triple que en 2016 en Brasil.Juegos de la Diversidad e Igualdad. Otro mensaje poderoso. San Marino con solo 61.2 kms de territorio es país más pequeño en ganar medalla olímpica. Bronce en tiro con Perilli.

Olímpicos atípicos,históricos, realizados con retraso contra viento y marea escribiendo nuevas historias que quedan en la historia enmarcadas con el lema “JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES ”.

