OMA reporta caída de 61.3% en tráfico de pasajeros en agosto

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) informó que en agosto registró una caída de 61.3% en relación con el octavo mes de 2019, mientras que en el acumulado anual acumula una caída de 55.4%.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa resaltó que el total de sus 13 aeropuertos, el mayor impacto se dio en los viajeros internacionales, que cayeron a 49 mil 822 pasajeros frente a los 220 mil de agosto de 2019, una baja de 77.4%.

Los pasajeros nacionales en los aeropuertos de OMA sumaron 766 mil 907 frente a 1.890 millones de viajeros del mismo mes del año anterior, un descenso de 59.4%. Del volumen total de pasajeros del mes, el 98.8% provino de la aviación comercial y el 1.2% de la aviación general, resaltó el mensaje.

Durante agosto pasado, los aeropuertos de Tampico y Acapulco fueron los más afectados del grupo con caídas de 80.5% y 75.7% en relación con el mismo mes de 2019.

A mediados de agosto, el gobierno de Guerrero autorizó elevar la ocupación máxima de hoteles en los destinos turísticos de la entidad, como Acapulco.

En tanto que las terminales aéreas de Sinaloa, Mazatlán y Culiacán, reportaron los menores descensos de 36.9% y 49.5%.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció que su subsidiaria MBJ Airports Limited firmó un contrato de crédito con The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited y The Bank of Nova Scotia, por un monto total de 60 millones de dólares disponibles en los próximos 24 meses.

Los fondos serán destinados para financiar el Programa de Inversiones de Capital, así como para usos corporativos generales. “El día de hoy el Aeropuerto de Montego Bay realizó la primera disposición por 30 millones de dólares. El préstamo tiene un plazo de 5 años con una prórroga opcional de 2 años hasta por 54 millones, con una tasa de interés mensual de Libor más 310 puntos base y pago del 10% del principal en el mes 54, el 90% al vencimiento”, refirió en un comunicado.