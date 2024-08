OMG se acabaron las vacaciones y ahora vienen gastos por el regreso a clases

¿Se te acabaron las vacaciones, te gastaste tus ahorros y hasta contrajiste deuda en tu tarjeta de crédito y ahora necesitas un préstamo para poder enfrentar el regreso a clases?

Si necesitas un financiamiento para hacerle frente al próximo regreso a clases, antes de solicitar un préstamo haz tu presupuesto para determinar qué monto de tus ingresos fijos puedes destinar cada mes para el pago de la mensualidad de un crédito. Si no conoces tu capacidad de pago, es fácil pedir demás y no poder cumplir puntualmente con el pago causando que se registren incumplimientos de pago en tu Reporte de Crédito, que tu deuda crezca por los intereses y hasta que te empiecen a buscar para realizar cobranza.

En estas épocas, hay que tener especial precaución con defraudadores que se anuncian en internet y en redes sociales que supuestamente son gestoras u otorgantes de crédito que ofrecen créditos exprés y con nulos requisitos, como la consulta a tu Reporte de Crédito en Buró de Crédito.

Pueden sonar muy tentadores, casi milagrosos, sin embargo una vez que las personas acuden a solicitar el financiamiento, se les pide un porcentaje de depósito por concepto de gestoría, gastos de administración, y/o como garantía. Ya realizado el depósito la supuesta empresa aduce que el crédito está en proceso de autorización sin llegar a su entrega final. A veces dicen que el crédito no procedió y que el depósito no puede devolverse, o bien cambian de ubicación, de número telefónico o de plano desaparecen con tu dinero y con la información que les diste sobre tu persona, abriendo la posibilidad de que se suscite además un robo de identidad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, hace énfasis en que estas supuestas empresas no están constituidas como instituciones financieras, por lo que si tienes alguna inconformidad o queja, no podrás presentarla ante esa comisión por no estar reguladas. Si quieres enterarte sobre que empresas si están reguladas y supervisadas en México puede visitar su portal de internet www.condusef.gob.mx y visita la pestaña del SIPRES (Sistema de Prestadores de Servicios Financieros). En la misma página podrás también encontrar la sección “Revisa, Compara, Decide” que te ayudará, como su nombre indica, a conocer la oferta crediticia y comparar para elegir aquella que más se ajusta a tu presupuesto y necesidades particulares.

Mi recomendación es que si requieres de un préstamo lo solicites siempre en alguna de las muchas instituciones debidamente autorizadas, son más seguras y más económicas que el crédito informal que pudieses encontrar.

Si ya tienes tarjeta de crédito puedes utilizarla para afrontar los gastos aprovechando las facilidades que pudiesen ofrecer para pagar a meses sin intereses. Solo recuerda que en este caso necesitarás pagar por lo menos el pago mínimo para no generar intereses o ser un totalero para evitar que tu deuda crezca.

Una opción más para salir de un apuro pudiera ser el acudir a una casa de empeño, pero verifica primero que se encuentre debidamente registrada en el Registro Público de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Una vez hecho esto, compara en varios lugares el monto que te prestarían, e plazo para pagar y la tasa de interés.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro "¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo".

