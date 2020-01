OMS declara emergencia internacional por coronavirus chino

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó estado de emergencia internacional para prevenir el contagio del coronavirus (2019-nC0V), surgido en Wuhan, China.

Hasta el momento se han registrado al menos 8,241 casos de personas infectadas por esta enfermedad, 171 pacientes murieron en China desde su descubrimiento y ha afectado a personas en cuatro continentes.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, anunció la decisión tras una reunión del comité de emergencia de la entidad y destacó que no recomienda limitar viajes ni comercio.

"There is no reason for measures that unnecessarily interfere with intl. travel & trade. We call on all countries to implement decisions that are evidence-based & consistent. WHO stands ready to provide advice to any country that is considering which measures to take"- @DrTedros

A su vez, el jefe del Comité de Emergencia, Didier Houssin, aseguró que la declaratoria no representa una muestra de desconfianza hacia China; esto luego de que trascendió que el gobierno de ese país presionó a la OMS para que no decretarala la semana pasada.

The Committee emphasized that the declaration of a public health emergency shld be seen in the spirit of support & appreciation for 🇨🇳 , its people & the actions.

🇨🇳 has taken on the frontlines of this outbreak, with transparency, and, it is to be hoped, with success

-Dr Houssin

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020